El restaurante a las afueras de Madrid con una impresionante terraza donde los chefs de Ancestral triunfan con la parrilla

La terraza de Brassafina es lo único que se necesita esta primavera.

A tan solo unos minutos de la capital, entre la Casa de Campo y El Pardo, se extiende Quinta Aleño, un espacio de 6.000 m² donde la naturaleza ha ganado la batalla al cemento y la cocina con fuego se celebra en diferentes formatos.

En este pequeño gran oasis gastronómico, los chefs madrileños Víctor Infantes y Saúl González han trasladado la magia de su restaurante Ancestral para dar vida a Brassafina, una taberna de brasas que apuesta por convertirse en un referente de la cocina a la parrilla en la región.

El origen de este proyecto se remonta a 2020, cuando Infantes y González abrieron Aleño en Illescas (Toledo), un asador que sembró las primeras semillas de su estilo único. Y de aquellos barros, estos lodos, una fórmula llamada al éxito no se debe dejar escapar así como así.

Este asador evolucionó y en 2022 nació Ancestral, un restaurante que en menos de un año conquistó la estrella Michelin gracias a su propuesta de fuego, humo y cocciones en pucheros de barro.

Después de varios años cocinando en aquella plaza a 40 minutos al sur de Madrid, dieron el salto a otra ubicación, esta vez en Pozuelo, zona norte de la capital, donde la oportunidad de crecimiento pudiera ser mayor.

El interior de Brassafina.

Empezando por poder sumar otro proyecto en un mismo espacio y volver a homenajear esos orígenes que les preceden. Con Brassafina, trasladan esa misma filosofía al aire libre, adaptándola a un formato más desenfadado y compartido, pero igualmente cuidado y sorprendente.

La propuesta de Brassafina es clara: disfrutar del producto a la brasa en un entorno que invita a relajarse y prolongar la sobremesa. La terraza, con capacidad para 120 comensales, acoge una carta que combina tradición y creatividad.

Los mejillones en escabeche de Brassafina.

Desde los mejillones en escabeche que se convirtieron en los mejores de España tras ganar el concurso nacional de escabeches que celebra anualmente Madrid Fusión a las bravas con oreja al Josper.

Hasta llegar al apartado de producto donde aparecen alternativas como los chipirones braseados, la gamba y siete opciones de carnes selectas donde la entraña y la chuleta se 'pelean' por el mejor puesto.

Pero antes de pasar al plato fuerte, no hay que perderse la croqueta de jamón que hacen y advierten comer de un único bocado si uno no quiere sufrir las consecuencias de acabar manchado. También merece la pena detenerse en sus tacos de molleja que no fueron excepción y también tuvieron su momento de parrilla.

La chuleta de Brassafina.

Cada plato refleja la personalidad de Víctor, formado entre la cocina castiza de Madrid y la tradición manchega de su familia, y la técnica depurada de Saúl, con experiencias en lugares como Skina, Azurmendi o Clos.

En Brassafina el ambiente es tan importante como la carta. Busca ser un espacio agradable, donde comer bien por unos 50-55 euros no sea un lujo sino una experiencia cotidiana.

Además, la apuesta por los vinos por copas y la coctelería amplían el abanico de sensaciones, haciendo de cada visita un pequeño festín para todos los sentidos.

La reencarnación del primer Aleño y esta segunda parte de Ancestral, convierten dos proyectos en un proyecto ambos, en su medida, con ambición, que de momento ya cosecha éxitos y encara su prometedora primera primavera.

Siguen trabajando en, con el tiempo, convertirlo en un espacio tres o cuatro formatos diferentes de negocio, eventos y creatividad libre en un escenario donde la naturaleza y el fuego se entrelazan.