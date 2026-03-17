El nuevo restaurante de la Guía Michelin en el pueblo más bonito de Alicante: con un arroz meloso "del abuelo" por 24 €

La Guía Michelin ha regalado a sus lectores un nuevo restaurante en su sección de 'Recomendados', donde reúnen a aquellos establecimientos que han sido visitados y aprobados por los inspectores por su cocina de alta calidad.

Este, en concreto, se ubica en el precioso pueblo de Altea, en Alicante, uno de los más bonitos de la provincia, sino el más —muchos rankings recientes lo colocan en primera posición—. Con esta privilegiada localización, el restaurante ya tiene mucho ganado, pues sólo caminar las calles de esta localidad te alimenta el cuerpo y el alma.

Entre sus casitas blancas, sus callejuelas empedradas y sus miradores, despunta La Naya by El Xato, dentro del coqueto hotel Nomad, el restaurante de marcado acento mediterráneo que ha conquistado a Michelin con su ensalada del abuelo, sus salazones y encurtidos y sus dos menús degustación.

Este local es la versión informal del laureado restaurante El Xato, fundado en 1915 en la cercana localidad de La Nucía y galardonado con una Estrella Michelin y un Sol Repsol, y sigue sus pautas ofreciendo una cocina actual y moderna con productos del entorno.

"Vais a saborear recetas tradicionales de nuestras abuelas, pero con técnicas culinarias contemporáneas, para conseguir una nueva presentación con más intensidad, pero salvaguardando siempre los sabores auténticos de nuestra cocina mediterránea", explican desde La Naya by El Xato.

El interior del restaurante. Foto cedida

"Cítricos de Altea, el pato de Valencia, nísperos de Callosa, Alcachofa de la Vega Baja, pescados de nuestra lonja o elaboraciones milenarias como, los encurtidos y los salazones; o nuestros arroces...", enumeran.

Como decíamos, cuenta con dos menús degustación y platos a la carta. El primero de estos menús es Arrès i Tradició, con un aperitivo, tres entrantes, plato principal a elegir y postre, a 47 euros por persona. El segundo se llama Teula Blava e incluye un aperitivo, tres entrantes, dos platos principales, pre postre y postre. Tiene un precio de 59 euros. Ambos disponen también de maridaje de vinos.

Para los más arroceros, en la carta encontramos dos arroces melosos, uno de perdiz y sepia, "recuerdo del abuelo Toni", a 24 euros por persona; y otro de nísperos de Callosa y galeras de la lonja servido en cazuela de barro, a 19 euros cada comensal.

Un plato del restaurante. Foto cedida

No falta tampoco la parte dulce, donde seducen a los golosos con su sopa fría de chufa y coco con torrija caramelizada y macerada con vainilla bourbon de Madagascar (el postre más emblemático de la casa desde sus inicios, elaborado con chufa valenciana D.O. y un brioche macerado en frío con vainilla).

O con 'la merienda en Rotes', un cremoso de limón, helado de leche merengada, posos de café y sopita de apio y manzana. En general, sabores que apelan a la nostalgia desde la honestidad, pero traídos al presente para conectar a los que fuimos con los que ahora somos. No os lo perdáis.