El nuevo restaurante italiano de Valencia que pone en la mesa la costa de Nápoles: tienen la mejor pizza de la ciudad por 17 €

Hay un nuevo italiano en el panorama gastronómico valenciano. Llega con aroma del sur de Italia, concretamente de Capri (Nápoles), y trae con él los mejores platos de la cocina amalfitana revisionados para un público más internacional.

Su nombre es Nonna Limone y se ubica en la discreta Plaza Cisneros, uno de los rincones más coquetos y desconocidos del centro de la ciudad, repleta de naranjos que combinan a la perfección con el carácter cítrico de esta nueva propuesta culinaria.

Detrás del restaurante está Grupo Tutti Fratelli, un equipo de socios valencianos con Jorge Herrero a la cabeza responsables también de establecimientos como Mamma Pazzo, Mamma Pizza, Lupin Piano y Burgaccia.

Entre las recetas más representativas destacan las croquetas de guanciale con crema de yema y pecorino, que condensan en formato 'bocado de barra' los sabores potentes del cerdo curado y el queso italiano.

En clave marinera, el carpaccio de pulpo con vinagreta de limón agripicante y tomate seco lleva a la mesa la acidez y el picante suave tan característicos de la costa napolitana.

En pastas sobresalen unos tagliatelle frescos al huevo, acompañados de un ragú profundo y sedoso cocinado durante 72 horas que remite a las grandes salsas de domingo del Sur.

Carpaccio di pulpo. Foto cedida

En la sección de pizzas, La Bravíssima 2.0, Mejor Pizza de Valencia 2025 en el evento Pizzas Fest, destaca con su base de tomate, mozzarella, pepperoni, salsa Bravísima y un toque de miel.

Por otra parte, entre los principales aparecen propuestas de corte clásico como el risotto de calabaza, los escalopines Parma, la lasaña boloñesa sin atajos y un salmón al forno con puré de patata violeta que demuestra que la Nonna también mira al producto más allá de la pasta.

Croqueta de guanciale, burrata con pesto y tomates salteados y Pizza Margherita.

Y el capítulo dulce tiene un protagonista claro: el tiramisú a tavola, terminado en mesa, así como el helado de limón amalfitano, que refuerza el hilo conductor cítrico del concepto, cremoso y avainillado, con chocolate blanco y cookies como capricho final que remite a la repostería veraniega de la costa.

Nonna Limone abre todos los días, desde las nueve de la mañana hasta la una y media de la madrugada, con cocina ininterrumpida, lo que permite que el local funcione tanto como punto de desayuno, comida, merienda, aperitivo, cena o primera copa.

El socio fundador, Jorge Herrero, define el lugar como "una trattoria con carácter, divertida y luminosa", donde uno no solo va a comer, sino también a quedarse, a reconectar con la sensación de casa de la abuela, con la mesa siempre medio puesta "por si llegas con hambre".

El resultado es una propuesta pensada tanto para el público local como para el visitante que quiere vivir una fantasía napolitana en pleno centro histórico. De Amalfi a Valencia, la Nonna llega con el emblema de que el espectáculo no termina en la cocina; continua, como reza su lema, "a casa della nonna".