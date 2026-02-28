Arroces frente al mar y salmorejo en un patio del siglo XVI: los mejores restaurantes de Andalucía abiertos este año

La nueva hornada de aperturas gastronómicas en Andalucía confirma algo que ya se intuía desde hace años: el sur ya no solo vive del sol y del pescaíto frito.

La región ha entrado definitivamente en una nueva edad dorada donde conviven sin complejos el chiringuito evolucionado, la casa de comidas contemporánea y el restaurante de autor con técnica de alta cocina… pero sin necesidad de hipotecar el bolsillo.

Los Rookies, como se conoce a los 15 nuevos restaurantes que ha seleccionado la nueva edición de la Guía Macarfi, que celebró su gala este pasado lunes, como las mejores aperturas de este 2025, se reparten por varias provincias de la comunidad andaluza, aunque sin duda la mejor parada, una vez más, es Málaga, que está viviendo su mejor momento.

1. Clómada, en Málaga

Clómada, Málaga.

Extenista profesional y número uno de Ecuador, Claudine Paulson ha transformado su biografía nómada en relato gastronómico. Su cocina combina influencias internacionales aprendidas durante su carrera deportiva con técnica y sensibilidad mediterránea. El ceviche de pescado y la lubina crujiente resumen bien su propuesta: frescura, equilibrio y precisión. Un proyecto con identidad propia y equipo íntegramente femenino.

2. Alaparte, Málaga

Alaparte, Málaga.

Alaparte reivindica el recetario clásico con una ejecución precisa. Destacan la vieira curada con limón cascarúo de Benamocarra y los fideos a la parte, servidos en vuelcos como un cocido. Cocina con fondo y discurso, en pleno centro de Málaga, que demuestra que la tradición sigue siendo el mejor punto de partida cuando se respeta el producto.

3. Arima Gastrobar, Jerez de la Frontera

Arima Gastrobar, Jerez de La Frontera.

Propuesta desenfadada donde conviven la gilda, la ensaladilla, el tartar de carne o atún rojo y el pan bao de carrilleras. La carta de vinos presta especial atención a los jereces. Espacio pequeño, ambiente dinámico y una cocina honesta que apuesta por el sabor sin artificios.

4. Eterno, Sevilla

Restaurante Eterno, en Sevilla.

Eterno reinterpreta la tradición andaluza con técnica actual y producto local. El ravioli de pringá, el steak tartare de solomillo al whisky y el bollito preñado de yema son algunos de los imprescindibles. Local sobrio, cocina vista y una sensación clara al salir: hay que volver.

5. Casa Candela, en Zahara de los Atunes

Casa Candela en Zahara de los Atunes.

Frente al castillo de la Almadraba, este restaurante de aire rústico combina producto gaditano con guiños viajeros. Destacan el trío de vaca, atún rojo e ibérico crudos y los espetos de kebab de cordero con tatziki. Solo abre en temporada de verano, lo que aumenta su atractivo estacional.

6. La Recaleta, en Málaga

La Recaleta, en Málaga.

Primer proyecto del Grupo La Milla fuera de Marbella, apuesta por el producto marino diario. El tartar de quisquilla con mantequilla de limón es uno de los platos más celebrados, por no hablar de la ensaladilla. Alta gastronomía con los pies en la arena.

7. Cristine Bedfor, en el Hotel Bedfor en Málaga

La Cocina de Cristine, Hotel Bedfor en Málaga.

Un oasis en pleno centro urbano. Aunque el estilo remite a Francia, la cocina se construye sobre producto local malagueño tratado con creatividad. Servicio atento y ambiente refinado.

8. Dalmar, en Fairmont La Hacienda Costa del Sol

Dalmar, en Fairmont La Hacienda Costa del Sol.

Bajo la dirección del chef de Bardal, Benito Gomez, Dalmar ofrece una propuesta refinada basada en brasas, verduras y mariscos locales. Presentaciones impecables, servicio discreto y vistas al Mediterráneo completan la experiencia.

9. Clandestino, en Zahara de Los Atunes

Clandestino, Zahara de Los Atunes.

Una carta honesta donde el mar marca el ritmo: sashimi de tarantelo con mango, tataki con pipirrana, albóndigas de atún y arroces al mediodía. Terraza con vistas al Estrecho y ambiente relajado con ejecución seria.

