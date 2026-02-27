El restaurante libanés que conquistó Harrods llega a Madrid con el hummus de su exquisita chef Yasmina Hayek

El nuevo vecino de la calle Alcalá es un local muy especial, tan elegante como su histórica gastronomía y con un punto 'cool' que arrastra de su largo camino hasta llegar a Madrid. Se trata de Em Sherif, el restaurante libanés que lleva años expandiéndose por Oriente Medio y Europa y que viene de conquistar a los paladares más exclusivos del londinense Harrods.

La propuesta que ha aterrizado en Madrid ha sido muy meditada por su exquisita chef, Yasmina Hayek, que a sus 28 años tiene claro que la capital española está en el momento perfecto de ebullición para que su Em Sherif pueda cocinarse a fuego lento pero seguro en el escenario gastronómico de la ciudad.

Fue su madre, Mireille Hayek, quien abrió la primera casa de comidas en Beirut, en 2011, un pequeño local llamado con el apodo más habitual entre las mujeres árabes cuando atraviesan la maternidad: "La madre de Sherif". Dos palabras en árabe que dan sensación de cuidado, de mimo y de hogar aunque estés a miles de kilómetros de tu casa.

Imagen del Em Sheriff Madrid. E. E.

De ahí a tener ya más de 30 locales por todo el mundo, algunos en lugares tan exclusivos como en el mismísimo Harrods en Londres o el Hotel París en Mónaco. Y ahora apuestan por el de Madrid, muy cerquita de la Puerta de Alcalá y con platos tan míticos como el famoso hummus de la familia Hayek.

Pero esta no es su única especialidad que vamos a poder probar entre sus populares mezze o entrantes. En la mesa no pueden faltar elaboraciones tradicionales como el fattoush o los kibbehs característicos del grupo, pero también versiones más sofisticadas como el hummus caviar o el habra nayyeh caviar, que denotan la apuesta de Yasmina Hayek por mezclar la herencia milenaria de una cocina tan prestigiosa como la libanesa con su propia creatividad.

Uno de los platos más típicos de Em Sherif. E. E.

Esa contemporaneidad que respiran todas las cartas de Em Sherif, donde siempre hay un guiño a la cocina local, emana precisamente del pasado de la chef ejecutiva por las cocinas de varios restaurantes estrella Michelin, tras formarse en la escuela de cocina Paul Bocuse de París y aprender todo de su madre y alma mater de este imperio gastronómico.

Si echamos un vistazo a los platos principales de la carta, podemos encontrar recetas emblemáticas como el kharouf (un gigot de cordero confitado con especias y sumac), el shawarma lahmeh de ternera o el samak tajin, una lubina entera acompañada de tahini cítrico y arroz con cebolla caramelizada.

Además cuentan con una parrilla muy activa donde preparan platos como kebab, kefta, lahmeh meshwiyeh, taouk o djej msahab, que aportan profundidad, técnica y sobre todo el carácter más libanés a la carta.

Como típico restaurante de Oriente Medio, la mayoría de los platos están pensados para compartir con amor en una mesa donde se viven más cosas que el disfrute de la gastronomía. Alrededor de ese mantel y con unos preciosos platos azules tatuados con 'Beirut mon amour' y Em Sherif en árabe, se celebra que nada tiene prisa y nada es efímero si se comparte la comida.

Los platos azules de Em Sherif. E. E.

Por eso el ambiente que han creado en plena calle de Alcalá es perfecto para los mediodías aunque también para esas cenas tempranas que arrancan con un cóctel (tienen carta con y sin alcohol) y acaban con un postre épico como su baklava festok, que se prepara en la mesa para disfrutar aún más del aroma y del toque de pistacho en diferentes texturas.

También tienen el tradicional riz bi halib aromatizado con flor de azahar y agua de rosas, el muhallabiyeh, la nammoura cítrica o la knefeh osmaliyeh, ideales para prolongar la sobremesa y convertir el mediodía en una experiencia completa, pausada y sensorial. O sus increíbles helados de goma arábica y algodón de azúcar libanés o el de cardammomo y buñuelos de miel.

Todo para que no te marches de este sofisticado restaurante sin un buen sabor de boca.