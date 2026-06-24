El restaurante familiar donde Feijóo es un cliente habitual: su tortilla de patatas, la mejor de España, es "de otro planeta"

Alberto Núñez Feijóo y la tortilla de O Cabo. Montaje de El Español.

Mientras España sigue sin ponerse de acuerdo sobre si la tortilla de patata está más buena con o sin cebolla, en el restaurante O Cabo preparan una que ha conseguido algo mucho más difícil.

La tortilla de patata de este establecimiento coruñés es capaz de poner de acuerdo al PSOE y al PP sentados a la misma mesa.

Y no es una metáfora. Cuando Ramón Rodríguez e Isabel Gesto inauguraron el nuevo O Cabo tras una ambiciosa reforma, entre los clientes que acudieron a arroparles estaban Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, e Inés Rey, la regidora coruñesa del Partido de los Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE).

Dos de los principales adversarios políticos de Galicia, unidos por una tortilla.

Una tortilla que, en septiembre de 2024, se proclamó campeona en el XVII Campeonato de España de Tortilla de Patatas, celebrado en el marco de la feria Alicante Gastronómica.

Un reconocimiento que se suma al Solete que la Guía Repsol también ha otorgado al establecimiento, consolidándolo como uno de los bares de referencia del país.

Una receta con historia familiar

Detrás de la barra de O Cabo está el matrimonio formado por Ramón Rodríguez e Isabel Gesto. Él, cocinero de vocación, es oriundo de Coristanco. Ella, copropietaria y alma del negocio, es, como decimos aquí, CTV, esto es, coruñesa de toda la vida.

Juntos abrieron el local en 2013 en la céntrica calle Picavia de A Coruña, aunque la historia de la tortilla que hoy hace famoso al establecimiento tiene unas raíces más antiguas y también ligadas a la historia gastronómica de la ciudad herculina.

La receta viene de la familia de Isabel. Sus padres regentaban desde hace décadas la cafetería Alcalá, en la calle Ramón y Cajal, donde la madre de Isabel, Maruja, lleva más de cincuenta años perfeccionando su técnica.

Allí fue donde Ramón aprendió el oficio antes de que la pareja decidiera emprender su propio camino.

"Mi madre la hace más cuajada, pero a mis hijos y a nosotros nos gustaba más suelta", explicaba Isabel Gesto tras ganar el Campeonato, y no dudó en reconocer que siempre tuvieron la intención de hacerla al estilo de Betanzos, sin llegar del todo a ese extremo, cuando se independizasen con un local propio.

Esa herencia culinaria, combinada con la intuición de Ramón en los fogones, es la que ha llevado a O Cabo a lo más alto.

De hecho, el presidente del jurado del campeonato, Rafael García Santos, se refirió al cocinero durante la competición como alguien que hacía la tortilla "sin técnica alguna", casi de forma instintiva, lo que arrancó elogios encendidos entre los presentes.

El jurado lo apodó el "Mago de las Tortillas" y llegó a afirmar que su elaboración era "de otro planeta ".

El secreto del éxito

El secreto de la tortilla de O Cabo, que no es tan secreto, son los huevos frescos de una granja de A Coruña, patatas gallegas -preferiblemente de Coristanco, el municipio natal de Ramón, donde se cultivan las mejores de Galicia-, sal y aceite de girasol.

Para cada tortilla utiliza 13 huevos y kilo y medio de patatas. El proceso dura unos 20 minutos por unidad, a temperatura alta, y Ramón no suele dar más de dos o tres vueltas antes de emplatarla.

El resultado es una tortilla de estilo coruñés, o sea, sin cebolla, con la patata frita ligeramente crujientes y una textura cremosa que no llega a deshacerse. Una elaboración que, en palabras de quienes la han probado, parece sencilla, pero esconde mucho trabajo y mucho cariño acumulados durante décadas.

El éxito del establecimiento no ha sido repentino. Desde su apertura en 2013, O Cabo fue ganándose la fama de tener una de las mejores tortillas de la ciudad.

El reconocimiento a nivel nacional también llegó de forma progresiva, en 2023 ya rozaron el primer puesto al proclamarse subcampeones de España en el mismo certamen. Un año después, se llevaron el oro.

Uno de los rincones favoritos de Feijóo en A Coruña

La vinculación de Alberto Núñez Feijóo con O Cabo va mucho más allá de una visita puntual. El líder del PP y expresidente de la Xunta tiene su residencia coruñesa cerca del local y acude con regularidad cuando está en la ciudad junto a su mujer, Eva Cárdenas.

Su fidelidad al restaurante es de las de toda la vida, pues ya era cliente habitual mucho antes de que la tortilla de Ramón acaparase titulares. La Nochebuena de 2025 volvió a elegir O Cabo para celebrar la festividad y los comensales presentes le recibieron con gritos de "presidente ".

Pero no es el único rostro conocido que se sienta en sus mesas. El establecimiento presume de una clientela tan diversa como fiel, que combina vecinos del barrio, visitantes de otras ciudades y figuras públicas de distintos ámbitos.

También el copiloto de rally Luis Moya, uno de los más laureados de la historia del automovilismo español y coruñés de nacimiento, figura entre los asiduos más conocidos del restaurante.

Cocina gallega de mercado

O Cabo no es solo tortilla. La carta del establecimiento, ubicado cerca de la Plaza de Lugo, ofrece productos gallegos de temporada y platos de toda la vida como callos, pulpo o salpicón.

Todo con una relación calidad-precio que sus clientes califican de excelente. En el caso de la tortilla, la ración ronda los 20 euros.

Están siempre llenos y, aunque en 2023 hicieron una reforma integral que amplió mucho el espacio, conseguir sitio sin reserva previa es casi una misión imposible.

Entre las 10 y las 11 de la mañana, cuando salen las primeras tortillas del día, el local se llena en minutos. Se llegan a despachar más de cien unidades diarias en los mejores momentos, unas 70 en los días normales, y los clientes pueden también encargar tortillas para llevar o para caterings.