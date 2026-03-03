Roberta, chef italiana: "La pasta más rica no lleva carne picada, usa una lata de anchoas, alcaparras y tomate triturado"

0 votos

¿Quieres un plato de pasta potente y sencillo? La pasta alla puttanesca es justo lo que necesitas. Esta es una de esas recetas italianas que demuestran hasta qué punto con una buena despensa y poco tiempo se puede conseguir un bocado memorable: rápida, intensa, profundamente mediterránea y envuelta en una leyenda tan picante como su propia salsa.

La potencia de esta comida no nace del exceso, sino de la superposición calculada de estímulos. El ajo y el picante, trabajados a fuego suave, no son un simple sofrito: son el filtro aromático que tamiza todo lo que viene después.

Cuando las anchoas se deshacen en ese aceite templado, el resultado es casi una garum doméstica: el pescado se vuelve estructura, no ingrediente reconocible, elevando el umami del tomate y tensando la columna vertebral del plato.

El tomate —idealmente carnoso, con buena concentración de azúcares— funciona como amortiguador y escenario. No se trata de ahogar la pasta, sino de lograr una salsa densa, pulposa, que se agarre al gluten sin formar charco en el fondo.

Por su parte, las aceitunas y las alcaparras aportan mordida, estallidos de salinidad focalizada, pequeños acentos que impiden que el paladar se acostumbre.

Espaguetis a la puttanesca

Roberta Cipri (@chefrobertaofficial), cocinera italiana nacida en Roma, ha compartido en redes sus trucos para cocinar espaguetis alla puttanesca como un auténtico italiano. Siguiendo sus consejos, podrás tener este delicioso plato en pocos minutos en tu cocina. Todos los detalles de la receta, a continuación.

Ingredientes Espaguetis, 200 g

Anchoas en aceite, 1 lata, 50 g

Tomate triturado, 250 g

Aceitunas negras sin hueso, 40-50 g

Alcaparras, 2 cucharadas

Ajo, 4 dientes

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Perejil fresco, un puñadito

Chile en polvo, al gusto

Sal y pimienta, al gusto Paso 1 Corta el ajo en láminas finas y ponlo en una sartén a fuego medio con aceite junto al chile y las anchoas. Las anchoas tienen que derretirse. Paso 2 Mientras, pica las alcaparras y agrégalas también al sofrito. Añade también el tomate triturado. Paso 3 En una olla con un poquito de sal, hierve los espaguetis. Paso 4 Pica el perejil e incorpóralo al sofrito. Haz lo mismo con las aceitunas negras. Mezcla bien todo. Paso 5 Cuando la pasta esté lista, escúrrela y añádela a la sartén. Remueve todo bien y sirve en un plato. Listo.

Una pasta que no pide permiso! Ajo, tomate, aceitunas, alcaparras y un toque de peperoncino… simple, rápida y absolutamente deliciosa. Una de esas pastas que nacieron en las calles, en la vida real, y que hoy son un símbolo del sabor italiano auténtico.

Acompañamientos

Para acompañar a la puttanesca lo mejor es apostar por 'limpieza', textura y contraste, sin sumar más peso ni más salinidad al plato.

A modo de entrante se recomiendan verduras crudas o ligeramente aliñadas (por ejemplo, finas láminas de hinojo con limón, ensalada de tomate muy maduro con cebolla roja y aceite suave, o una sencilla ensalada verde muy amarga), que ayudan a preparar la boca.

Para beber, blancos con nervio, con buena acidez y un punto salino, funcionan de maravilla con la salinidad y el tomate. También tintos ligeros y jugosos, como un garnacha fresco; nada muy estructurado ni tánico, porque choca con el tomate y el picante.

Y si no quieres nada de alcohol, basta con una soda con rodaja de limón para acompañar la intensidad de la salsa sin competir.

Asimismo, en el propio plato puedes agregar hierbas frescas al final (como orégano fresco en pequeñas cantidades), o un toque cítrico (como una micro-ralladura de piel de limón sobre la pasta justo al servir), o pan rallado tostado si quieres añadir textura sin queso.