Cristina, chef: "Las croquetas más fáciles y cremosas no llevan jamón ni pollo, sino 1 yema en la bechamel y 3 huevos duros"

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Las croquetas tienen la asombrosa capacidad de convertir en un bocado suculento hasta el ingrediente más humilde.

No hacen falta lonchas de jamón ibérico ni tampoco restos de un pollo asado para conseguirlo. Basta con una bechamel bien hecha y algo tan sencillo como un huevo cocido.

Es la idea que ha recuperado Cristina Pareja, la creadora de contenido, Diplomada en Cocina por Le Cordon Bleu, que está detrás de la cuenta de Instagram @comemosalas3.

En su perfil ha publicado una receta de croquetas de huevo con la que rinde homenaje a Montserrat Seguí de Queralt, una autora que formó parte de la cocina doméstica de varias generaciones en España.

Montserrat Seguí de Queralt (1936-1984) es la autora de Cocinar es fácil , un recetario publicado por primera vez en 1970 que tuvo también una versión en catalán, Cuinar és senzill, y que ha sido reeditado en varias ocasiones.

Según recuerda Cristina en su publicación, el libro fue una obra de referencia durante tres décadas y fue el primer libro de cocina para muchos jóvenes cuando se independizaban.

Su figura es ahora noticia por ser la protagonista del documental sonoro ¿Tu madre también tiene el libro de Montserrat Seguí? , del periodista Carlos G. Cano, responsable del pódcast Gastro SER.

Un trabajo que repasa el legado de Seguí de Queralt a través de opiniones de la comunidad gastronómica y de curiosidades de su vida, y que puede escucharse en la web del programa y en las plataformas de pódcast.

Casi sin mancharse las manos

Cristina respeta las cantidades y el método de Montserrat Seguí, incluido el truco para que estas croquetas sean mucho más fáciles de hacer que otras.

La masa, en esta ocasión, no se bolea, es decir, no se da forma a las croquetas a mano una a una, sino que se extiende toda la masa en una fuente y se corta con un cortapastas de unos 5 cm de diámetro.

Luego esos discos de masa, así tal cual, se empanan y se fríen. Así de simple.

El otro truco consiste en añadir una yema de huevo a la bechamel para que quede mucho más sedosa. La clara se aprovecha para el rebozado, así que no hay que pensar en otra receta para aprovecharla.

Como aportaciones propias, Cristina sazona tanto la clara como el pan rallado del rebozado e insiste en un cambio que ella considera muy importante.

Para que el rebozado se seque hay que dejar las croquetas en la nevera al menos una hora y sin tapar antes de freírlas, así quedará más crujiente.

Receta fácil de croquetas de huevo duro Ingredientes Huevos, 4 ud

Leche, 375 ml

Mantequilla, 75 g

Harina de trigo, 60 g

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Nuez moscada molida, al gusto

Agua, 2 cucharadas

Pan rallado, cantidad necesaria

Aceite de oliva para engrasar, 1 cucharadita

Aceite de oliva suave o de girasol para freír, cantidad necesaria Paso 1 Cocemos 3 huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Los enfriamos en agua fría, los pelamos, los picamos en dados muy pequeños y reservamos. Paso 2 Separamos la yema y la clara del huevo restante y las reservamos por separado. Paso 3 Derretimos la mantequilla en un cazo a fuego medio-bajo y añadimos sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Paso 4 Incorporamos la harina de una vez y la cocinamos durante un minuto sin dejar de remover. Paso 5 Añadimos la leche poco a poco, sin dejar de remover, hasta terminarla. Debe quedar una bechamel espesa y sin grumos. Paso 6 Añadimos el huevo duro picado, incorporamos la yema con movimientos envolventes, mezclamos y calentamos a fuego suave durante 1 minuto. Paso 7 Engrasamos una fuente con el aceite y extendemos la masa hasta dejarla con un grosor de 1,5 cm. Paso 8 Cubrimos con film transparente a piel y dejamos enfriar por completo en la nevera, al menos 2 horas. Paso 9 Cortamos la masa en discos con un cortapastas de 5 cm. Paso 10 Batimos ligeramente la clara con el agua y una pizca de sal. Salamos también el pan rallado. Paso 11 Pasamos cada disco por la clara y después por el pan rallado. Paso 12 Colocamos las croquetas en una bandeja y las dejamos en la nevera, sin tapar, durante al menos 1 hora. Paso 13 Freímos las croquetas por tandas en el aceite a 180 ºC hasta que estén doradas y las escurrimos sobre una rejilla.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden congelar estas croquetas? Sí. Lo más práctico es congelarlas ya empanadas y sin freír, primero separadas sobre una bandeja y, una vez duras, en una bolsa o recipiente hermético.

Después se fríen directamente congeladas, sin descongelar, en tandas pequeñas para que el aceite no pierda temperatura.

¿Qué hago con los recortes que quedan al usar el cortapastas? Se pueden juntar y darles forma a mano, o volver a extenderlos sobre la fuente para cortar más discos.

También es posible cortar toda la masa en cuadrados o rectángulos con un cuchillo y no dejar recortes.

¿Puedo hacer la bechamel con aceite de oliva en vez de mantequilla? Sí, es una opción habitual en muchas casas. Para mantener la misma proporción de grasa, unos 65 ml de aceite de oliva suave equivalen a los 75 g de mantequilla, aunque el sabor será menos lácteo.