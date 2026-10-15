Marc, cocinero: "Las croquetas más fáciles y sanas para cenar no llevan harina ni bechamel, sino 2 latas de atún y 2 patatas"

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Si piensas que es misión imposible hacer unas "croquetas" que estén listas para comer en solo 15 minutos, esta receta es para ti.

La versión que propone el cocinero Marc Balló no solo nos permite hacerlas muy rápido, sino que, además, serán unas croquetas ligeras, perfectas para una cena que no resulte pesada.

Marc Balló es el creador de contenido gastronómico tras el perfil de Instagram @ma_petite_bouchee que gestiona con su pareja, Mónica Cortés, con quien firma todos sus proyectos gastronómicos.

Unas croquetas fáciles sin bechamel

En España, las croquetas tradicionales se hacen con una bechamel espesa hecha con harina, leche y mantequilla que se deja enfriar en la nevera, se reboza en huevo y pan rallado y se fríe en abundante aceite.

Es una receta contundente que necesita planificación porque requiere tiempo de cocinado y de reposo y que, por tanto, difícilmente tienen cabida en una cena improvisada.

La versión que propone Marc es otro tipo de croquetas porque no llevan bechamel, ni rebozado, ni necesitan fritura, sino que se hacen con patatas hervidas y en la freidora de aire.

Por eso son mucho más ligeras para cenar y pueden estar listas para comer en un cuarto de hora.

Cocer patatas sin encender el fuego

Marc empieza a explicar su receta con las patatas ya cocidas, que ahí está el primer truco. La receta es perfecta para aprovechar unas patatas cocidas que hayan sobrado del día anterior o que tengamos de algún batch cooking.

Si no es así, podemos cocinarlas en el microondas. Para ello, las lavamos con piel, las pinchamos varias veces con un tenedor y las cocinamos a máxima potencia (800 W) entre 8 y 10 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo. Están listas cuando al pincharlas con un cuchillo no ofrecen resistencia.

Una cena rápida que no es fast food

Esta sencilla receta que propone Marc Balló nada tiene que ver con la famosa comida basura que se asocia al fast food, si acaso, tendríamos que ponerle la etiqueta de fast good, de rápida y buena.

Según una estimación realizada a partir de las tablas de composición de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), y sin contar la salsa de yogur, cada ración ronda las 305 kcal, con unos 18 g de proteínas, 36 g de hidratos de carbono, 4 g de fibra y 9 g de grasa.

La cantidad de grasa puede variar en función de si se usa atún en aceite o al natural.

Receta rápida de croquetas de patata y atún Ingredientes Patatas medianas cocidas y peladas, 2 ud

Atún en conserva escurrido, 2 latas pequeñas

Albahaca o perejil fresco picado, 2 cucharadas

Pimienta negra molida, al gusto

Sal, al gusto

Aceite de oliva para pulverizar, cantidad necesaria Para la salsa (opcional): Yogur natural, 1 ud

Hierbas frescas picadas, 1 cucharada

Sal, 1 pizca Paso 1 Precalentamos la freidora de aire a 200 °C. Paso 2 Ponemos las patatas en un bol y las aplastamos con un tenedor hasta obtener un puré fino. Paso 3 Añadimos el atún desmigado, la albahaca o el perejil, pimienta negra y sal al gusto. Mezclamos hasta obtener una masa uniforme. Paso 4 Cogemos porciones de una cucharada sopera de masa y les damos forma de croqueta con las manos. Paso 5 Colocamos las croquetas en la cesta de la freidora sin que se toquen entre sí y las pulverizamos con el aceite de oliva. Paso 6 Cocinamos a 200 °C durante 10-12 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción, hasta que estén doradas y crujientes. Paso 7 Mezclamos el yogur con las hierbas y la sal, y servimos las croquetas con la salsa.

Un alimento nutritivo que cada vez comemos menos

La patata, ingrediente que sustituye a la bechamel en estas 'croquetas', según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), aporta 88 kcal por cada 100 gramos, 18 gramos de hidratos de carbono, 2 gramos de fibra y 570 miligramos de potasio.

La FEN la considera fuente de potasio, vitamina C y vitamina B6, aunque una parte considerable de la vitamina C se pierde durante la cocción.

En España, cada persona consumió en casa 25,79 kilos de patatas en 2024, un 2,9 % menos que el año anterior, según el Informe del Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

De esa cantidad, 17,61 kilos correspondieron a patata fresca, que sigue siendo el formato que más se compra en los hogares españoles.

Pese a ser uno de los tubérculos más consumidos en España, a largo plazo, su consumo ha ido descendiendo y el MAPA cifra en un 17,9 % la caída de las compras de patatas entre 2008 y 2024.

Los datos más recientes del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura apuntan en la misma dirección, pues en el primer semestre de 2026 los hogares compraron 403 millones de kilos de patata fresca, un 1 % menos que en el mismo periodo de 2025.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden hacer sin freidora de aire? Sí, en el horno. Lo precalentamos a 200 °C, colocamos las croquetas sobre una bandeja con papel de horno, las pulverizamos con aceite y las horneamos entre 15 y 20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción.

¿Puedo cambiar el atún por otra conserva? Sí, se pueden usar otras conservas de pescado que se desmiguen con facilidad, como la caballa, el salmón o las sardinas sin espinas, siempre bien escurridas.

¿Se pueden empanar para que queden más crujientes? Se pueden pasar por huevo y pan rallado o panko antes de pulverizarlas con aceite. En ese caso, la receta deja de ser sin harina y, por tanto, sin gluten, porque el pan rallado se elabora con harina de trigo.