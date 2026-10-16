Carmen, cocinera: "La calabaza más sabrosa del otoño no se hace en puré, sino con 4 ajos, pimiento y 30 g de pan en la sartén"

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Sabes que ha llegado el otoño porque los mercados y las fruterías se llenan de calabazas. Una hortaliza que parece especialmente creada para ponerle color a los primeros días grises del nuevo curso.

Es difícil resistirse a ellas, pero, a menudo, terminan en un puré y no se les saca mucho partido para todo el juego que pueden dar en la cocina.

Un buen ejemplo es esta fritada de calabaza que Carmen, una abuela andaluza, ha compartido en su cuenta de TikTok @villacarmen47. Una receta que se puede comer recién hecha, como guarnición o con un huevo frito encima, o fría untada en pan.

La calabaza, la hortaliza del otoño

Las calabazas de invierno se cosechan en otoño y, gracias a su piel gruesa, se conservan durante más tiempo que las de verano.

En España, la variedad más fácil de encontrar es la calabaza violín o cacahuete, de cuello alargado y base ancha. Pertenece a la especie Cucurbita moschata, de origen americano, y en otros países se conoce como butternut.

Las semillas se concentran en la base, de modo que el cuello es pulpa maciza que puede cortarse en rodajas, por eso, es muy adecuada para asar, para preparar pistos y salteados y, por supuesto, para preparar cremas y purés.

En los últimos años se ha hecho también muy popular la kabocha , una calabaza japonesa de la especie Cucurbita maxima, de forma redonda y achatada y piel verde oscura, que se vende sobre todo en supermercados asiáticos.

Llegó a Japón en el siglo XVI de la mano de comerciantes portugueses. Su pulpa es más dulce que la de la violín y se consume con piel. En la cocina japonesa se prepara en tempura, en croquetas ( korokke ) y en nimono , un cocido tradicional japonés.

El pimiento choricero

El pimiento choricero es una variedad de pimiento rojo (Capsicum annuum) que se vende deshidratado. Se usa mucho en la cocina del norte peninsular, por ejemplo, en la salsa vizcaína.

Para utilizarlo, se suele hidratar en agua antes de cocinarlo para aprovechar su pulpa. Carmen, en cambio, lo fríe directamente y lo tritura después con el resto del majado.

Receta fácil de fritada de calabaza Ingredientes Calabaza pelada y sin semillas, 600 g

Aceite de oliva, 4 cucharadas

Ajo, 4 dientes

Almendras, 25 g

Pimientos choriceros secos, 3 o 4 ud

Guindillas secas, 2 ud (opcional)

Pan, 30 g (2 rebanadas pequeñas)

Agua, 150 ml

Vinagre, 1 cucharada

Comino molido, 1 cucharadita

Pimienta negra molida, al gusto

Sal, al gusto Paso 1 Calentamos un par de cucharadas de aceite en una sartén amplia, añadimos la calabaza con una pizca de sal, y la cocinamos a fuego medio durante 20-25 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que esté tierna. La dejamos en la sartén. Paso 2 Mientras tanto, calentamos otras dos cucharadas de aceite en otra sartén y freímos a fuego medio-bajo los dientes de ajo pelados, las almendras, los pimientos choriceros y las guindillas, si las usamos, durante 3-4 minutos, hasta que estén dorados, pero sin que se quemen. Los reservamos. Paso 3 En el mismo aceite freímos las rebanadas de pan por ambos lados, durante 1-2 minutos, hasta que estén doradas y luego las ponemos en remojo en un cuenco con el agua y el vinagre. Paso 4 Pasamos al vaso de la batidora los ajos, las almendras, los pimientos, las guindillas y el pan escurrido. Añadimos unos 50 ml del agua del remojo y trituramos hasta obtener una pasta espesa. Si es necesario añadimos un poco más de agua. Paso 5 Incorporamos el comino y la pimienta negra, y volvemos a triturar. Paso 6 Vertemos el majado sobre la calabaza y removemos para integrarlo bien. Si queda demasiado espeso, añadimos un poco más del agua del remojo. Paso 7 Cocinamos a fuego suave entre 2 y 5 minutos, removiendo para que no se pegue, hasta que empiece a burbujear. Paso 8 Servimos caliente o lo dejamos que se enfríe y la guardamos en la nevera en un recipiente cerrado.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos días se puede guardar en la nevera? En un recipiente cerrado y una vez fría, lo recomendable es consumirla en un plazo de 3 a 4 días. Según Carmen, al día siguiente está muy buena untada en pan.

¿Se puede hacer el majado en el mortero? Sí. Es la herramienta con la que se preparaba tradicionalmente. Machacamos primero los ajos, las almendras y los pimientos, añadimos el pan remojado y después el líquido poco a poco.

¿Qué hago si no encuentro pimientos choriceros? En muchos supermercados venden botes de pulpa de pimiento choricero que es el mismo pimiento ya hidratado y triturado. Para que sirva de referencia, unas 2 cucharadas sustituyen a los cuatro pimientos de la receta. Otra opción es usar unas cuantas ñoras.