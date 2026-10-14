Arturo, cocinero: "Los garbanzos de bote más exquisitos se hacen con 1 vaso de caldo y un puñado de langostinos en 12 minutos"
Menos de 15 minutos es lo que se necesita para tener un plato de cuchara calentito, sin manchar y sin encender el fuego.
Más información: Alberto, cocinero: "Los garbanzos de bote más ricos se cocinan con 1/2 cebolla, perejil y un puñado de langostinos"
- Total: 15 min
- Comensales:2
Se puede no saber cocinar o se puede no tener tiempo para hacerlo, pero comer, hay que comer todos los días.
Y para hacerlo sin complicaciones, viene que ni pintada esta receta de garbanzos con langostinos compartida en Instagram por Arturo Carrasco en su perfil @recetasparavagoz.
Una receta que no es un "calentar y listo", pero casi, pues se reduce a mezclar algunas cosas y cocinarlas en el microondas. El resultado es que, en menos de 15 minutos tienes la comida hecha.
El truco para no hacer sofrito
Muchos guisos tradicionales empiezan igual, con un sofrito de cebolla, pimiento, ajo o tomate pochados en aceite a fuego lento.
El pisto en conserva es más o menos lo mismo, porque es una elaboración de hortalizas ya cocinadas en aceite que suele llevar tomate, pimiento y cebolla, y en algunas versiones calabacín.
La relación es clara, usando unas cucharadas de pisto como base de un guiso o de un potaje de legumbres, nos podemos ahorrar el paso del sofrito.
Las ventajas de los garbanzos en conserva frente a los secos
Los garbanzos secos necesitan un remojo de 10 a 12 horas antes de cocerlos. Después, la cocción tradicional se alarga entre 2 y 3 horas según la variedad, y en olla a presión ronda los 15-20 minutos.
Los de bote ya están cocidos, así que basta con abrir, escurrir y usar. A eso se suma que se pueden conservar en la despensa a temperatura ambiente, sin necesidad de frío, que la textura del grano es homogénea de un bote a otro y que permiten preparar la cantidad justa para una o dos personas.
Receta exprés de garbanzos con langostinos
Ingredientes
- Garbanzos cocidos en conserva, 1 bote de 400 g escurridos
- Langostinos pelados congelados, 150 – 200 g
- Pisto o fritada de pisto, 200 g
- Fumet o caldo de pescado, 250 ml
- Pimentón de la Vera dulce o picante, 1 cucharadita
- Pimienta negra molida, al gusto
- Sal, al gusto
Paso 1
Escurrimos los garbanzos y los enjuagamos bajo el grifo.
Paso 2
Ponemos el pisto en un recipiente apto para microondas, añadimos los garbanzos y los langostinos congelados y vertemos el *fumet* hasta cubrir.
Paso 3
Añadimos sal, pimienta y pimentón, y removemos.
Paso 4
Tapamos con film transparente apto para microondas y hacemos un agujero en el centro para que pueda salir el vapor.
Paso 5
Cocinamos 12 minutos a máxima potencia, rtiramos el film, removemos y servimos.
Preguntas frecuentes
¿Se puede hacer en una olla? Sí. Con los mismos ingredientes, se lleva todo a ebullición y se cocina a fuego medio unos 8-10 minutos, hasta que los langostinos estén cocidos.
¿Sirven los langostinos ya cocidos? Sí, pero hay que añadirlos a falta de un par de minutos, para que se calienten, pero no se queden secos por exceso de cocción.
¿Qué recipiente es mejor? Uno de vidrio o cerámica apto para microondas y con espacio de sobra, para que el caldo no rebose al hervir.
¿Se puede cambiar el caldo de pescado por caldo de verduras? Sí. El guiso pierde el sabor marino del fumet, pero mantiene la misma textura y tiempo de cocción.
Otras recetas rápidas con legumbres de bote
En la misma línea de los garbanzos con langostinos que propone Arturo Carrasco, podemos hacer otras recetas para solucionar una comida con un bote de legumbres.
Las lentejas de bote, por ejemplo, quedarían estupendas si se calientan en la sartén con tres o cuatro cucharadas de pisto en conserva, un poco de curry y leche de coco.
Con unas alubias blancas también se puede improvisar una comida o una cena rápida. Basta con saltear unas espinacas, unos tomates cherry y un poco de ajo, añadir las alubias escurridas y terminar con bastante pimienta negra para tener una ensalada templada deliciosa.
Otra posibilidad son las judías pintas, que pueden mezclarse con arroz cocido, maíz y unas tiras de pimiento para preparar un salteado de inspiración mexicana. Un poco de comino, pimentón y unas gotas de zumo de lima o de limón bastan para darle un toque diferente sin necesidad de complicarse demasiado.