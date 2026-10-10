Arantza, cocinera: "El bizcocho más fácil para desayunar el domingo no lleva mantequilla, sino huevos y 130 g de maicena"

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Para desayunar un domingo con un buen bizcocho casero no hace falta ser el Jordi Roca de la repostería doméstica ni tener a mano una lista infinita de ingredientes.

Basta con huevos, azúcar y maicena para preparar uno muy rico y, además, fácil de hacer. Es el caso de la coca de cuarto, uno de los dulces tradicionales de Mallorca.

La receta la ha compartido Arantza Calle Abad, cocinera que publica sus elaboraciones en Instagram desde su perfil @digesti_on, que la presenta como "una recetita de Mallorca con tres ingredientes de verdad".

Un bizcocho sin grasa ni levadura

La coca de cuarto no lleva aceite ni mantequilla. La única grasa de la receta es la de los huevos, y procede casi por completo de la yema.

La receta tampoco lleva levadura química ni ningún otro gasificante, pero, sin embargo, es un bizcocho muy esponjoso.

El volumen se consigue gracias al aire que se incorpora al batir las claras. Al batir estas, sus proteínas se desnaturalizan y la clara líquida se convierte en espuma que consigue ser bastante estable gracias al azúcar.

En el horno, el calor expande las burbujas de aire y eso hace crecer la masa. Al mismo tiempo, el calor coagula las proteínas de las claras y de las yemas, que encierran las burbujas y dan al bizcocho su estructura.

Por eso la cocinera insiste en dos detalles. El primero, separar bien los huevos, porque "como se cuele una pizca de yema, las claras no se montan", advierte.

El segundo, es dar un golpe al molde contra la encimera al sacarlo del horno. "No te saltes este paso, porque así se sale el vapor caliente y se estabiliza la miga", explica.

La receta, además, no lleva leche ni derivados lácteos, y la maicena es harina fina de maíz, un cereal sin gluten. Arantza Calle lo destaca en el vídeo: "Otra receta tradicional, sin gluten y sin lactosa".

Receta de bizcocho fácil con 3 ingredientes Ingredientes Huevos L, 6 ud

Azúcar glas, 130 g

Maicena, 130 g Paso 1 Precalentamos el horno a 175 ºC con calor arriba y abajo y forramos con papel de horno un molde redondo de 22 cm. Paso 2 Separamos las claras de las yemas en dos recipientes. Paso 3 Batimos las claras con varillas eléctricas a máxima potencia durante 2 minutos, hasta que blanqueen. Paso 4 Añadimos el azúcar glas en 4 tandas sin dejar de batir y seguimos batiendo durante 6 u 8 minutos, hasta obtener un merengue firme. Paso 5 Batimos ligeramente las yemas, las añadimos a las claras y batimos 3 segundos más. Paso 6 Tamizamos la maicena y la incorporamos en 3 tandas con una espátula y movimientos envolventes, hasta obtener una mezcla homogénea. Paso 7 Vertemos la mezcla en el molde y horneamos durante 35-40 minutos. Paso 8 Sacamos el molde del horno y lo dejamos caer sobre la encimera. Paso 9 Dejamos enfriar el bizcocho 5 minutos en el molde, lo desmoldamos y terminamos de enfriarlo sobre una rejilla.

Preguntas frecuentes sobre el huevo

¿Qué significan las letras S, M, L y XL de los cartones de huevos? Indican el peso de cada huevo, según la normativa europea de comercialización. Los XL pesan 73 g o más; los L, entre 63 y 73 g; los M, entre 53 y 63 g; y los S, menos de 53 g.

¿Qué quiere decir el código impreso en la cáscara del huevo? El primer número indica el sistema de cría de la gallina: 0, producción ecológica; 1, gallinas camperas; 2, gallinas sueltas en el gallinero; y 3, gallinas criadas en jaulas acondicionadas.

Después aparecen las letras del país (ES en el caso de España), los números de la provincia y del municipio, y la identificación de la granja, según el Real Decreto 1027/2024.

¿Por qué en el supermercado los huevos no están refrigerados y en casa se recomienda guardarlos en la nevera? La normativa europea establece que, en general, no se refrigeren antes de su venta, porque los cambios bruscos de temperatura pueden provocar condensación de agua en la cáscara y favorecer la entrada de microorganismos.

Una vez en casa, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda guardarlos en la nevera lo antes posible y mantenerlos refrigerados hasta su consumo.

¿Qué huevos son los mejores para hacer un merengue? Los huevos frescos, pero no recién puestos, con la cáscara intacta y separados con cuidado para que no quede ningún resto de yema en las claras.

Cuando las claras a temperatura ambiente, en torno a 25 ºC, montan con más facilidad que las recién sacadas de la nevera.

¿Qué diferencia hay entre el huevo pasteurizado y el huevo fresco? El huevo fresco se vende con cáscara y sin ningún tratamiento, ya que la normativa europea no permite lavarlos, limpiarlos ni someterlos a tratamientos de conservación.

El huevo pasteurizado es un ovoproducto que se prepara a partir de huevo fresco (entero, solo clara o solo yema) sometiéndolo a un tratamiento térmico que destruye los microorganismos patógenos sin llegar a cuajarlo.

Se vende envasado y refrigerado, y es la opción recomendada para elaboraciones en las que el huevo no se cocina por completo, como mayonesas, salsas o tortillas poco cuajadas.