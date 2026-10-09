Nazareth, pescadera: "Para que los mejillones queden mucho más jugosos, cuécelos sin agua y solo 2 minutos y medio"

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Los mejillones son uno de los mariscos más baratos, están en plena temporada, son sabrosos y cocinarlos es la cosa más fácil del mundo

Y, para demostrarlo, nada mejor que el método que nos propone Nazareth, pescadera andaluza de un puesto en el Mercado de Salamanca en Málaga capital, a petición de su compañera Noe, conocida en TikTok como @noelapeskaera, que ha compartido el vídeo en esta red social.

Su técnica es la forma más fácil, rápida y limpia de cocer mejillones, pues, por no necesitar, no se necesita ni una olla o una cocina para disfrutar de un aperitivo que se prepara en menos de tres minutos. Y solo hace falta un microondas.

Cómo cocer mejillones en el microondas

En la publicación, las dos jóvenes pescaderas aseguran que, con este procedimiento, es muy fácil conseguir el punto de cocción perfecto para los mejillones.

No hay que usar ni agua ni vino blanco, pues basta con el vapor de sus propios jugos para que se abran y se cocinen.

Pero hay truco, Nazareth explica que ella sumerge los mejillones en agua durante unos 15 minutos antes de cocerlos porque, según explica, así se hidratan y "se ponen más gorditos".

Pasado ese tiempo, se sacan del agua, se ponen en una fuente y se cocinan en el microondas durante dos minutos y medio hasta que se abran.

A partir de ahí, hasta donde la imaginación nos lleve, se pueden comer solos "al natural", se pueden aliñar con limón, con una vinagreta más elaborada, se pueden utilizar para preparar mejillones "tigre", para hacer un escabeche, para terminar un guiso marinero...

Son el comodín perfecto para casi cualquier plato al que queramos darle un toque a mar y un extra de proteínas sin añadir muchas calorías.

Y, lo mejor de todo, es que son tan económicos que podemos ser generosos con las cantidades. Por unos 5 €/kg se pueden encontrar mejillones gallegos frescos en casi cualquier mercado.

Ingredientes Mejillones frescos, 1 kg Paso 1 Limpiamos los mejillones bajo el grifo y, con ayuda de un cuchillo pequeño, retiramos restos de conchas y de cuerdas. Paso 2 Sumergimos los mejillones en un recipiente con agua durante unos 15 minutos. Paso 3 Escurrimos los mejillones, los ponemos en una fuente apta para microondas que taparemos colocando la tapa encima, pero sin cerrarla a presión. Paso 4 Cocinamos en el microondas durante dos minutos y medio. Pasado este tiempo, sacamos los que se hayan abierto. Si alguno está cerrado, lo cocinamos 20-30 segundos más y, si sigue sin abrirse, lo desechamos. Paso 5 El jugo que hayan soltado durante la cocción podemos colarlo y guardarlo para la elaboración de salsas, guisos o arroces.

Recetas rápidas con mejillones cocidos

Los mejillones así cocidos, solos o con un poco de zumo de limón por encima, son un aperitivo sabroso y saludable, pero también pueden ser la base de otras recetas de esas con las que triunfas sin complicarte la vida:

Mejillones al ajillo. Se trata de cocinarlos como si fueran gambas. Salteamos dientes de ajo laminados con una guindilla en aceite de oliva hasta que estén dorados. Incorporamos los mejillones ya cocidos y los rehogamos brevemente para que absorban el sabor. Para terminar, añadimos un poco de perejil fresco picado.

Tartar de mejillones con aguacate. Picamos finamente los mejillones cocidos, el aguacate y la cebolla morada. Mezclamos todo con zumo de limón y un poco de aceite de oliva. Podemos usar un aro metálico para emplatar para dar una presentación más elegante. Es una receta que suele hacerse con salmón ahumado, pero los mejillones también quedan ricos así.

Paté rápido de mejillones. Trituramos los mejillones junto con queso crema hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Podemos usarlo para untar tostadas o rellenar minitartaletas.

Mejillones gratinados con queso. Retiramos la concha vacía de los mejillones para quedarnos solo con la que contiene la carne y cubrimos cada una con una mezcla de pan rallado, queso rallado, ajo en polvo y perejil seco. Gratinamos en horno fuerte o en freidora de aire durante unos minutos, hasta que la superficie quede dorada y ligeramente crujiente.

Ensalada templada de mejillones y patata Cocemos patatas y las cortamos en cubos, luego las mezclamos con mejillones, cebolleta en juliana y aceitunas negras. Aliñamos con una vinagreta de mostaza y removemos bien. Podemos servirla como guarnición de algún plato de pescado.

Paté de mejillones picantes. Trituramos mejillones cocidos con queso crema, salsa picante tipo tabasco o sriracha, zumo de limón y un toque de pimienta hasta obtener una crema homogénea.

Mejillones rellenos estilo tigre. Picamos la carne de los mejillones y la mezclamos con cebolla pochada y una bechamel espesa hasta obtener un relleno cremoso. Colocamos esta mezcla en las conchas limpias, rebozamos con huevo y pan rallado y freímos como si fueran croquetas.