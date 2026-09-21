Dani García y un salteado de judías verdes

Dani García y un salteado de judías verdes LauriPatterson iStock

Recetas

Dani García, chef: "Las judías verdes más elegantes para cenar en otoño no llevan jamón, sino 1 puñado de setas y langostinos"

El chef malagueño propone un salteado rápido con las verduras que tengas por el congelador.

Más información: Rosa, cocinera: "Las judías de bote más ricas y elegantes se cocinan con 250 g de gambas, ajo y un puñado de cherrys"

Publicada
Síguenos

0 votos

  • Total: 15 min
  • Comensales:2

A mucha gente se le atraganta un poco la llegada del otoño. Los días se acortan, vuelven las rutinas y la cena, que en verano se apañaba con una ensalada o un gazpacho, empieza a pedir algo caliente justo cuando menos ganas hay de ponerse a cocinar.

Por eso, recetas como este salteado de verduras que os proponemos hoy lo hacen todo más llevadero, pues basta echar mano de lo que haya por el congelador y poco más.

La propuesta es de Dani García, un cocinero que en 2019 cerró en Marbella el restaurante con tres estrellas Michelin que llevaba su nombre y que hoy está al frente de un grupo con locales repartidos por medio mundo, con marcas como BiBo, Lobito de Mar o Leña.

Judías verdes con tomate al estilo turco

Una cena hecha con verduras congeladas

En uno de sus últimos vídeos, el chef malagueño propone un wok de judías verdes con setas y langostinos y un toque muy oriental gracias a una sencilla salsa de mantequilla de cacahuete.

Como el propio chef explica, son productos que puedes tener siempre en casa y que ayudan a tener la cena lista en menos de cinco minutos. "Si no cocinas es porque no quieres", advierte.

El truco: secar bien las verduras

Las verduras congeladas tienden a soltar más agua que las frescas cuando se cocinan y, si se echan en el aceite nada más empezar, esa agua se queda en la sartén y no conseguiremos que se doren.

Martín Berasategui en un montaje de El Español

Por eso, Dani García no añade ni aceite ni mantequilla hasta que el agua ha desaparecido por completo. "Deja que la verdura pierda toda su agua y saltéala en seco primero; así el sabor se concentra y no te queda aguada", explica.

Con las verduras ya secas, se puede añadir el aceite y todos los elementos que darán sabor al salteado.

Cómo hacer un salteado rápido de judías verdes con setas y langostinos

Ingredientes

  • Judías verdes congeladas, 200 g
  • Alcachofas congeladas, 200 g
  • Calabacín congelado, 150 g
  • Setas congeladas, 150 g
  • Langostinos congelados pelados, 200 g
  • Ajo, 2 dientes
  • Jengibre fresco, 15 g
  • Mantequilla, 15 g
  • Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada
  • Pasta de cacahuete, 2 cucharadas
  • Salsa de soja, 1 chorrito
  • Cilantro fresco, unas hojas
  • Sal, al gusto
  • Pimienta negra, al gusto

Paso 1

Ponemos una olla con agua a hervir y escaldamos las verduras de mayor a menor tamaño, primero las alcachofas, después las judías verdes y el calabacín. Añadimos los langostinos y los sacamos en cuanto cambien de color.

Paso 2

Calentamos el wok a fuego fuerte y echamos las setas directamente, sin pasarlas por el agua.

Paso 3

Incorporamos las verduras y los langostinos escaldados, y dejamos que suelten toda el agua sin añadir nada de aceite. Salteamos y salpimentamos al gusto.

Paso 4

Cuando el agua ha desaparecido del wok, apartamos la verdura a un lado y añadimos la mantequilla, el aceite de oliva, el ajo picado y el jengibre rallado.

Paso 5

Incorporamos la pasta de cacahuete y un chorrito de salsa de soja, mezclamos con la verdura y terminamos con el cilantro fresco por encima.

Receta en 5 minutos | WOK DE VERDURAS CONGELADAS con salsa de CACAHUETE

Una cena con todos los nutrientes

Una cena rápida como este salteado de verduras es también una cena nutritiva y equilibrada.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), 100 gramos de porción comestible de langostinos aportan 20,1 gramos de proteína y solo 93 kcal, con 1,4 gramos de grasa. Además, contienen yodo, fósforo, selenio, zinc y vitamina B12.

Las verduras aportan el volumen, la fibra y buena parte de los micronutrientes. Las judías verdes suman 2,9 gramos de fibra y 24 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, más 60 microgramos de folatos y 280 miligramos de potasio, también según la FEN.

La grasa del plato se concentra en la mantequilla, el aceite de oliva y la pasta de cacahuete, que son los tres ingredientes que más suben el recuento calórico. Ahí está el margen para ajustar la receta a la baja si se necesita un plato aún más bajo en calorías.

Verduras congeladas: ¿son igual de nutritivas?

La congelación en sí no destruye los nutrientes. Tal como explica el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), el frío frena el deterioro y el desarrollo de microorganismos, pero la mayor parte de proteínas y minerales se mantiene intacta.

La diferencia está en el paso previo. Antes de congelarse, las verduras se escaldan en la industria para desactivar las enzimas que las estropean, y ese escaldado supone una pérdida aproximada de entre el 15 % y el 20 % de la vitamina C, según la misma fuente.

Al descongelar y al cocinar también se va líquido con vitaminas y minerales, exactamente igual que cuando se cuece verdura fresca.