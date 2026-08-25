Dani García, chef: "Los huevos más ricos no son los fritos; me los hacía mi madre con chorizo y salsa de tomate de la abuela"

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"Mamá, va por ti". Así termina Dani García el vídeo en el que enseña cómo preparar unos huevos a la flamenca, también conocidos como huevos al plato, que no los aprendió en ninguna escuela de cocina, sino en la de casa de su madre.

Una receta con la que el chef malagueño demuestra que abrir la puerta del congelador o recurrir a una conserva para preparar una comida no tiene por qué ser un plan B ni una pequeña derrota, sino que puede ser una elección de lo más inteligente cuando el tiempo no sobra y se quiere comer rico.

El chef, formado en la escuela de hostelería La Cónsula y en las cocinas de Martín Berasategui, consiguió tres estrellas Michelin en 2018 con su restaurante homónimo de Marbella y lo cerró meses después para dedicarse a una hostelería más democrática con restaurantes como BiBo, Lobito de Mar o Leña.

En 2021 volvió a la alta cocina con Smoked Room, en Madrid, que logró dos estrellas Michelin de golpe seis meses después de abrir. Actualmente, compagina su profesión de cocinero con la creación de contenido en redes sociales.

Que un cocinero con semejante trayectoria comparta la receta de unos huevos con habas congeladas no es ninguna rareza. La cocina de su casa es y ha sido desde siempre su materia prima, incluso llegó a publicar un libro titulado En la cocina de mi madre.

Habas congeladas, frescas de temporada o en conserva

El haba tierna es una de las grandes verduras andaluzas y su temporada, corta, va aproximadamente de febrero a mayo. Durante esos meses, merece la pena hacerla con habas frescas desgranadas, si se dispone de tiempo para desgranarlas.

Fuera de temporada, las habas congeladas, que se congelan recién recolectadas, son la opción más económica y dan buen resultado para este tipo de recetas.

Las habitas tiernas en conserva son otra alternativa, con la ventaja de que ya vienen cocidas y solo hay que calentarlas.

Y si no hay habas de ninguna clase o no te gustan, los guisantes también quedan de lujo en unos huevos a la flamenca.

Y, sobre la hierbabuena, puede que te choque si no vives en Andalucía, pero en el sur es un condimento muy habitual para las habas frescas y otros muchos platos. Ahora bien, si no te gusta el toque ligeramente mentolado, puedes no usarla o usar otra hierba aromática como perejil o cebollino.

¿Cómo hacer huevos a la flamenca? Ingredientes Habas congeladas o guisantes, 200 g

Chorizo, 100 g

Ajo picado, 1 diente

Hierbabuena picada, 1 cucharada

Salsa de tomate casera de la abuela (o de bote), 400 g

Huevos, 4 ud

Aceite de oliva virgen extra, 1 o 2 cucharadas

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto Paso 1 Echamos las habas directamente del congelador a una sartén amplia y caliente, sin aceite ni agua. Las dejamos a fuego vivo, moviéndolas de vez en cuando, hasta que se evapore todo el líquido y empiecen a coger color y aroma. Paso 2 Apartamos las habas a un lado y bajamos el fuego. En el hueco libre ponemos el aceite de oliva virgen extra, el ajo picado y el chorizo, y dejamos que se doren ligeramente y suelten su grasita. Paso 3 Incorporamos la hierbabuena y la salsa de tomate, mezclamos con las habas y el chorizo y dejamos que rompa a hervir dos o tres veces para que se integren los sabores. Paso 4 Cascamos los huevos por encima, repartidos sobre la salsa, y salpimentamos. Tapamos y dejamos cuajar a fuego suave hasta que la clara esté blanca y la yema siga cremosa. Paso 5 Rematamos con un poco más de hierbabuena fresca y servimos de inmediato, con un buen trozo de pan para mojar.

Otras maneras de solucionar una comida con un par de huevos

Los huevos rotos, patrimonio heredado de Casa Lucio en Madrid, son una de las mejores pruebas de que lo humilde no está reñido con lo sabroso: patatas fritas en aceite abundante, huevos fritos servidos encima y rotos con el tenedor en el momento de servirlos.

La piperrada vasca toma como base un sofrito de pimientos verdes y rojos pochados muy despacio con cebolla, y se remata con huevo cuajado dentro.

No nos olvidemos del pisto manchego, con tomate y pimiento verde sofritos muy lentamente, que con un par de huevos te alegran una cena.

El shakshuka del Magreb y Oriente Medio es primo hermano de ambos, hecho con tomate especiado con comino y pimentón, huevos escalfados encima y cilantro.

Los huevos rancheros mexicanos son huevos fritos servidos sobre una tortilla de maíz o de trigo con salsa de tomate y chile, frijoles al lado y, aunque son típicos en el desayuno, aquí son una cena deliciosa.