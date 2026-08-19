David, cocinero: "Los huevos rellenos más elegantes no llevan atún ni mayonesa, sino 70 g de queso y un puñado de nueces"

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Los huevos rellenos no pasan de moda y son un comodín perfecto para las mesas de verano porque están muy buenos, se comen fríos y se pueden hacer con antelación.

Su problema es que ya no sorprenden, llevamos tantas décadas rellenándolos de bonito, mayonesa y una tira de pimiento que ya nadie espera nada de ellos.

Pero esta receta viene a demostrar que basta con cambiar un poco el relleno para que el mismo plato de siempre parezca salido de una vinoteca elegante, como estos huevos rellenos de queso de cabra y nueces.

La propuesta es de David García, el cocinero de Pamplona que junto a su pareja Irene Larraz está detrás de @siempre.hambrientos. Ambos reúnen a más de 230.000 seguidores en Instagram con recetas cortas, caseras y sin ingredientes imposibles.

Estos huevos forman parte de su serie de huevos rellenos de verano, una tanda de versiones pensadas para el aperitivo, el picoteo o esa comida familiar a la que hay que llevar algo.

Un relleno cremoso de queso

La clave de la receta es usar el queso que se conoce como rulo de cabra, un queso de pasta blanda y corteza enmohecida con forma de cilindro.

Es un queso económico y muy fácil de encontrar en cualquier supermercado. Si el sabor te resulta muy intenso o buscas una opción aún más económica, el rulo de vaca dará también muy buen resultado en esta receta.

El queso cottage es un queso fresco, de textura granulosa y de sabor casi neutro. Se elabora cuajando leche descremada y escurriendo el suero sin prensar, de ahí sus grumos característicos. En España se encuentra ya en la mayoría de cadenas, junto al skyr y los quesos batidos.

Si no lo encuentras, puedes usar requesón, ricotta o incluso un queso fresco batido bien escurrido. Lo importante es que sea poco salado y que no sea un queso con mucha nata, como el mascarpone, para que el relleno no resulte pesado.

¿Qué ingredientes llevan los huevos rellenos? Huevos, 6 ud

Queso de cabra en rulo, 70 g (medio rulo)

Queso cottage, 3 cucharadas

Cebolla caramelizada, 1 o 2 cucharadas soperas

Nueces peladas, 40 g, un puñado

Sal, al gusto Paso 1 Ponemos los huevos en un cazo con agua fría que los cubra y contamos 10 minutos desde que rompe a hervir. Pasado ese tiempo, los pasamos directamente a un bol con agua y hielo. Paso 2 Los pelamos, los partimos por la mitad a lo largo y retiramos las yemas con cuidado, reservando las claras enteras sobre una fuente. Paso 3 Trituramos las yemas junto con el queso de cabra (con la corteza), el queso cottage y la cebolla caramelizada. Sazonamos al gusto y trituramos hasta conseguir una crema completamente lisa. Paso 4 Rellenamos las claras con la mezcla. Con una cuchara va bien, pero con una manga pastelera y una boquilla rizada el resultado sube de nivel. Paso 5 Picamos las nueces a cuchillo, en trozos irregulares, y las repartimos por encima justo antes de servir para que no se ablanden.

Otros huevos rellenos para no repetir en semanas

No me canso de repetir que siempre deberíamos tener huevos duros sin pelar en la nevera, porque aguantan hasta una semana y permiten resolver muchos platos sin necesidad de encender el fuego, como algunas de estas recetas que os propongo a continuación.

De atún y piquillos. El clásico al que siempre volvemos, con bonito en aceite, un poco de tomate frito y tiras de pimiento del piquillo. Sigue siendo el que más se hace en España y el que mejor aguanta en una tartera.

De gambas y aguacate. Se tritura la yema con aguacate, lima y, opcionalmente, con un poco de cilantro, y se coronan con una gamba cocida.

De salmón ahumado y eneldo. Queso crema, unas gotas de limón y salmón picado, todo triturado con las yemas. Para decorar, una pequeña loncha de salmón y una ramita pequeña de eneldo.

A la diabla. Los deviled eggs anglosajones con yema, mostaza de Dijon, un toque de vinagre y pimentón picante espolvoreado por encima. El adjetivo "endiablado" se usa desde el siglo XVIII para cualquier plato con picante.

De sobrasada y miel. Muy poca sobrasada, basta una cucharadita por cada dos yemas, y un hilo de miel al servir. Otra combinación dulce y salada, en la misma línea que la del queso de cabra con cebolla.

De setas y parmesano. Salteado de champiñones bien seco, triturado con la yema y un poco de queso curado rallado espolvoreado por encima. La transición perfecta entre los huevos rellenos de verano y los de otoño.