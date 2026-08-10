Rosa, cocinera: "La ensalada más elegante del verano no lleva lechuga, sino 3 pimientos, 3 berenjenas y 1 lata de anchoas"

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Comensales: 4

Con lo poco que apetece cocinar en verano, recetas como esta valen oro.

Cocinas una vez y comes toda la semana, porque esta escalivada aguanta hasta cinco días en la nevera y te la puedes comer como ensalada, sobre una tosta o incluso para alegrar un bocadillo.

La receta es de Rosa Arnau, conocida en redes como @me_gusta_comer_sano. La ha publicado en su perfil de Instagram, donde comparte platos sencillos, de temporada y pensados para disfrutar a diario comiendo sano.

Su escalivada, que describe como una ensalada de verano fácil y buenísima, es ideal para el batch cooking y perfecta para acompañarla con unas buenas anchoas y huevo duro para hacerla aún más completa.

Lo mejor es que es una receta que no necesita ni trucos ni ingredientes que no conoce todo el mundo. Solo tres verduras, un buen aceite y un rato de horno.

Una escalivada moderna

Escalivada viene del verbo catalán escalivar , que es asar sobre el rescoldo, sobre las brasas o caliu que quedan cuando el fuego ya ha bajado.

Aunque se trata de un plato muy arraigado en Cataluña , también está presente en el resto del arco mediterráneo. Mi madre, almeriense, solía preparar una ensalada muy parecida a la que llamábamos simplemente "ensalada asada ".

La base es pimiento rojo, berenjena y cebolla, aunque muchas versiones tradicionales suman también el tomate, que no está presente en la receta de Rosa porque su marido no puede comerlo.

Antiguamente, las hortalizas se enterraban entre las cenizas todavía calientes de la lumbre y se iban cocinando hasta que la piel se arrugaba y ennegrecía y la pulpa quedaba tierna.

Hoy pocos tenemos brasas a mano en nuestro día a día, así que el horno es el mejor sustituto, aunque se pierda parte del punto ahumado. Quien quiera recuperarlo puede añadir unas gotas de aceite ahumado o un toque de pimentón de la Vera al final.

Ingredientes Para la escalivada Pimientos rojos grandes, 3 ud

Berenjenas, 3 ud

Cebollas pequeñas, 2 ud

Aceite de oliva virgen extra, un buen chorro

Sal, al gusto

Especias, al gusto Para servir Anchoas en salazón, 8-12 filetes

Huevos, 2 o 3 ud

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria para aliñar Paso 1 Precalentamos el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo y sin ventilador. Mientras coge temperatura, lavamos y secamos bien las verduras. Paso 2 Colocamos los pimientos, las berenjenas y las cebollas enteros sobre una bandeja, sin pelar y sin trocear. Los pintamos o rociamos con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra para que la piel no se reseque y damos algunos cortes a la piel de las berenjenas para que no revienten. Paso 3 Horneamos unos 90 minutos a 200 ºC. A mitad de cocción, damos la vuelta a las verduras para que se asen por igual. El tiempo es orientativo, pues depende del tamaño. Estarán hechas cuando la piel está arrugada y ennegrecida y la pulpa ceda al pincharla sin resistencia. Paso 4 Sacamos la bandeja y dejamos templar para que sean más fáciles de pelar. Paso 5 Pelamos los pimientos y las berenjenas, retiramos las semillas del pimiento y desgarramos la pulpa en tiras con las manos. Pelamos también las cebollas asadas. Paso 6 Colocamos las verduras en una fuente, aliñamos con un hilo de aceite de oliva virgen extra y un poco de sal, y repartimos por encima las anchoas y el huevo cocido en rodajas.

Un fondo de nevera que aguanta toda la semana

Una de las ventajas de este tipo de recetas es que funcionan fenomenal para batch cooking . Por eso, Rosa recomienda directamente hornear una bandeja generosa, porque, según sus palabras, "te va a salvar la semana".

Guardada en un tupper hermético, la escalivada aguanta cuatro o cinco días en la nevera a 4 ºC, y muchos dirían que incluso mejora de un día para otro, cuando las verduras han soltado su jugo y se han impregnado bien del aceite.

Eso sí, conviene añadir las anchoas y el huevo cocido en el momento de servir, no antes, para que mantengan intacta su textura.

Y si te sobra, no la tires, pues la escalivada es un relleno de lujo para una coca de recapte , una guarnición perfecta para unos filetes de pollo o un pescado a la plancha, o la alegría de una tostada de pan con un poco de queso fresco.