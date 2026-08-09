Saúl, campeón olímpico: "El aperitivo más elegante del verano se hace con 2 latas de berberechos, 1/2 cebolla y kikos"

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Para esas noches en las que llegas tarde, con hambre y sin ganas de cocinar, pero te apetece cenar algo para terminar el día a lo grande, Saúl Craviotto tiene la solución con 2 latas de berberechos y sin encender el fuego. En menos de 10 minutos.

Saúl es el atleta español con más medallas olímpicas de la historia, con seis metales en cinco Juegos, pero a mucha gente le suena más por los fogones que por el kayak.

En 2017 ganó MasterChef Celebrity entrando en el plató, según él mismo ha contado, prácticamente sin saber cocinar. Desde entonces, este piragüista y agente de la Policía Nacional afincado en Asturias comparte en Instagram recetas pensadas para comer rico sin complicarse la vida.

Como este ceviche exprés de berberechos que el deportista describe como una receta "facilísima, lista en pocos minutos". Un plato que lo mismo triunfa en un aperitivo de domingo con visita que en la cena de un martes que vas con prisa.

Un ceviche sin pescado crudo

El ceviche de toda la vida es, en el fondo, pescado que se "cocina" en frío. El ácido del cítrico desnaturaliza las proteínas del pescado crudo igual que lo haría el calor, y de ese jugo picante nace la célebre leche de tigre, el alma del plato.

Pero eso tiene un precio, porque el pescado debe estar fresquísimo y eso se paga. Además, hay que controlar el tiempo con precisión de reloj suizo para que el ácido no cocine en exceso el pescado.

Con la receta de Saúl nos ahorramos ambas cosas. Los berberechos en conserva ya vienen cocidos y listos, así que el limón y la lima no tienen que transformar nada, solo aportar chispa y frescura. Por eso el plato está listo en lo que tardas en picar tres cosas.

El otro truco de Saúl Craviotto es el toque final. El ceviche peruano se remata con cancha serrana -unos granos grandes de maíz tostado y crujiente- o con boniato, pero esta versión española tira de nuestros kikos, los maíces fritos de bar de toda la vida. Sin complicaciones.

Ingredientes Berberechos en conserva, 2 latas

Aguacate, 1 ud

Mango, ½ ud

Cebolla morada pequeña, ½ ud

Limón, 1 ud

Lima, 1 ud

Cilantro fresco, al gusto

Copos de guindilla, al gusto

Sal, 1 pizca

Kikos, un puñado Paso 1 En un bol ponemos los berberechos con todos los jugos de la lata. Paso 2 Añadimos el zumo de lima y el de limón. Paso 3 Picamos la cebolla en trozos menudos y la incorporamos también al bol junto con el aguacate y el mango cortados en cubitos. Paso 4 Añadimos copos de guindilla al gusto, ajustamos el punto de sal y dejamos reposar en la nevera hasta el momento de servir. Paso 5 A la hora de comer, terminamos con un puñado de kikos y servimos.

Conservas que salvan una cena saludable sin encender el fuego

Solemos mirar por encima del hombro a las latas, y es un error. Es marisco de verdad, con su punto yodado y mucho sabor a mar, con rangos de precios que las hacen accesibles a un gran número de bolsillos y duran años en la despensa.

Nutricionalmente, destacan por aportar muchísima proteína de calidad, poca grasa y una cantidad de hierro considerable -los berberechos están entre los alimentos más ricos en este mineral-, además de vitamina B12 y minerales como el zinc. Un aperitivo, sí, pero de los que te cuidan.

Si un día no los encuentras o quieres variar, la receta admite sustitutos como almejas, navajas o mejillones al natural en conserva.

Y, si esta receta te ha convencido de que la despensa da más juego del que le dejas, que sepas que hay todo un recetario esperando en las alacenas.

El salpicón de marisco es el clásico de las cenas de verano sin más que mezclar berberechos y langostinos cocidos con pimiento, cebolla y un aliño de aceite y vinagre.

Los mejillones en escabeche sobre una tostada, con un poco de mayonesa y cebollino han salvado muchas cenas de picoteo cuando se ha presentado una visita sin avisar.

Y, si te ha picado el gusanillo de la cocina peruana, merece la pena darle una oportunidad al tiradito -láminas finas de pescado bañadas en un aliño cítrico picante-o a la causa limeña , ese pastel frío de patata, ají amarillo y relleno de atún o pollo que se come con cuchara y sabe a fiesta.