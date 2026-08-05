Jordi Cruz, chef: "Para que las berenjenas estén más ricas, no las frías; mejor hazlas con 1 cebolla y 2 yogures"

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Si piensas que la única manera sabrosa de comer berenjenas es con una buena fritura como las que se comen en Andalucía, esta receta es para ti.

La berenjena, durante siglos relegada a planta ornamental porque se pensaba que era tóxica, es hoy en día una de las hortalizas más representativas de muchas cocinas de la cuenca mediterránea.

Baja en calorías y muy versátil en la cocina, admite preparaciones muy diversas, desde untables hasta tortillas o guisos. Un ejemplo es esta receta del chef Jordi Cruz, perfecta como guarnición o entrante y muy fácil de preparar.

El cocinero catalán la compartió durante un directo de Instagram en el que preparaba un pollo asado con guarniciones vegetales de verano.

Entre esos acompañamientos aparecen estas berenjenas con yogur y especias, un plato con pocos ingredientes, técnica sencilla y un juego de sabores de inspiración oriental.

El truco: cocinar la berenjena en el horno

La berenjena es como una esponja, cuando se sumerge en aceite caliente, si no hacemos nada para evitarlo, lo absorbe con avidez, lo que dispara el aporte calórico y se carga la textura.

En cambio, al cocinarla al horno o a la plancha, la pulpa se ablanda y concentra su sabor sin cargarse de grasa, y también queda muy cremosa por dentro.

Ingredientes Ingredientes Berenjenas, 1 kg

Yogur griego, 2 unidades, 250 g

Aceite de oliva, 1 dl

Curry, 1 cucharadita

Cúrcuma, 1 cucharadita

Zumo de lima, 1 chorrito

Cebolla morada, 1 unidad

Almendra laminada tostada, 50 g

Semillas de granada, 50 g

Cilantro picado, al gusto

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 Precalentamos el horno a 200 ºC. Lavamos las berenjenas, las secamos, las cortamos por la mitad a lo largo y hacemos unos cortes en la pulpa formando una rejilla. Paso 2 Colocamos las berenjenas en una bandeja, las pincelamos con parte del aceite de oliva, salpimentamos y las horneamos unos 35-40 minutos, hasta que la pulpa esté tierna y dorada. Paso 3 Mientras se hornean, preparamos la salsa. Para ello, mezclamos en un bol los yogures griegos con el curry, la cúrcuma, el zumo de lima y una pizca de sal y pimienta hasta obtener una crema homogénea. Paso 4 Pelamos la cebolla morada y la cortamos en juliana muy fina. Paso 5 Sacamos las berenjenas del horno y las dejamos templar. Opcionalmente, podemos retirar un poco de la pulpa para hacer hueco para la salsa. Paso 6 Repartimos la salsa de yogur sobre las berenjenas. Paso 7 Terminamos con la cebolla morada, la almendra laminada tostada, las semillas de granada y el cilantro picado. Regamos con un hilo del aceite restante y servimos.

Recetas fáciles para no freír las berenjenas

Que las berenjenas admiten mucho más que la sartén queda claro en cuanto uno empieza a rebuscar en el recetario internacional, donde esta hortaliza se acompaña de todo tipo de especias, salsas y ahumados sin perder personalidad.

Más allá de los clásicos de manual, la berenjena guarda un buen puñado de recetas menos transitadas que comparten con la de Jordi Cruz la misma filosofía, la de sacarle partido sin tener que freírla.

Una de las más agradecidas llega desde Marruecos y se llama zaalouk , un guiso frío de berenjena y tomate que se cocina a fuego lento hasta convertirse en una especie de puré rústico, aliñado con comino, pimentón, ajo, cilantro y un chorro generoso de aceite. Se come untado en pan.

De la cocina india llega el baingan bharta . La berenjena se asa entera hasta que la piel se arruga, se pela y se machaca, y después se saltea con cebolla, tomate, jengibre y una mezcla de especias.

En una línea algo diferente, pero igual de fácil, está la berenjena al estilo coreano o gaji-namul , que se cuece al vapor en tiras y se aliña en frío con salsa de soja, sésamo, ajo y aceite de guindilla, una guarnición ligera y sabrosa lista en pocos minutos.

Para quien quiera algo más elaborado, la caponata siciliana ofrece un juego agridulce difícil de olvidar, con berenjena, apio, alcaparras, aceitunas y un golpe de vinagre y azúcar que la equilibra, un plato que mejora de un día para otro.

Y, como prueba de lo bien que viaja esta hortaliza de un recetario a otro, la berenjena yuxiang china, es un salteado delicioso con una salsa de ajo, jengibre, soja y un punto picante que la convierte en un bocado adictivo.