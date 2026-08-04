Lourdes, madre de 11 hijos: "El arroz más sabroso no lleva sofrito, se hace con un bote de alubias, 2 patatas y pimentón"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 6

Si sigues pensando que hacer un arroz rico es complicadísimo o muy caro, esta receta te va a demostrar lo contrario.

Se puede hacer un arroz sabroso sin tener que pesar todo al milímetro, sin gastarse una fortuna en ingredientes y sin tener que pasar mucho tiempo en la cocina preparando sofritos eternos o caldos que necesitan horas de cocción.

Un buen ejemplo es esta receta que Lourdes Álvarez aprendió de su madre, un arroz típico de Valencia muy poco conocido, pero que ya va siendo hora de que le prestemos atención en el resto de España.

Lourdes, la cocinera que está tras del perfil de Instagram @solosomos13, es una madre de once hijos que ha convertido los trucos y consejos para familias numerosas en su seña de identidad en redes.

Y su receta no es la de un restaurante ni la de un recetario de autor, sino la de una casa en la que hay que dar de comer a mucha gente todos los días, y bien. Cocinando con lo que hay, sin drama y siempre con mucho sentido del humor.

Un plato humilde que en la Comunidad Valenciana se conoce como arròs amb bledes y que poco tiene que ver con las paellas y arroces secos que suelen protagonizar la gastronomía de la zona. Es un arroz caldoso que no necesita ni conocimientos técnicos ni un gran presupuesto.

Un arroz con muchos trucos y mucho sabor

Cuando no hay tiempo para sofritos, existe un recurso mucho más rápido que es dorar un diente de ajo, tostar una cucharada de harina, añadir un poco de pimentón de la Vera y agua para que este no se queme.

El ajo y el pimentón se encargan de dar sabor y la harina le da un puntito espeso al caldo que lo hace más apetecible.

Tampoco hace falta usar arroz bomba. Aunque es el más famoso porque aguanta bien la cocción sin pasarse, Lourdes prefiere un arroz redondo tipo tendra o senia -los habituales del supermercado- porque, según dice, absorbe mejor el sabor del caldo, aunque exija estar un poco más pendiente del punto.

Y en cuanto a las cantidades, nada de báscula. Un puñado de arroz por persona y medio litro de agua por cada puñado. Es un arroz que ni siquiera exige ser precisos con los tiempos, pues lo mejor es ir comprobando el punto de todo.

Ingredientes Ingredientes Aceite de oliva virgen extra, 1 chorro

Ajo, 1 diente

Harina, 1 cucharada sopera

Pimentón de la Vera dulce, 1 cucharadita

Agua, 3 l

Acelgas lavadas frescas o congeladas, 300 g

Alubias cocidas de bote, 1 bote

Patatas medianas, 2 ud

Pastillas de caldo, 2 ud

Arroz redondo tipo tendra o senia, 6 puñados Paso 1 Calentamos un chorro de aceite de oliva virgen extra en una olla y añadimos el diente de ajo. Paso 2 Incorporamos la harina y la doramos ligeramente removiendo para que no se formen grumos. Paso 3 Añadimos el pimentón de la Vera y lo doramos apenas unos segundos. Paso 4 Vertemos enseguida el agua para que el pimentón no se queme. Paso 5 Incorporamos las acelgas lavadas, las alubias cocidas bien enjuagadas y las patatas peladas y cortadas en trozos de bocado. Paso 6 Añadimos las pastillas de caldo y dejamos cocer unos 10 minutos hasta que la patata empiece a ablandarse. Paso 7 Echamos el arroz y lo cocemos hasta que esté en su punto. Servimos inmediatamente.

Un arroz saludable ejemplo de la dieta mediterránea

El arròs amb bledes es un plato profundamente ligado a la cocina del interior y la huerta valenciana. Frente a la imagen turística de la paella, buena parte del recetario arrocero tradicional de la zona son platos de olla, caldosos y de vigilia, pensados para alimentar a familias enteras con ingredientes baratos y de temporada.

Se trata de un plato equilibrado y de perfil saludable en el que el arroz aporta los hidratos de carbono que lo convierten en una fuente principal de energía, mientras que las alubias suman proteína vegetal y fibra, una combinación que mejora la sensación de saciedad.

Las acelgas contribuyen con vitaminas, minerales como el potasio y muy pocas calorías, y la patata añade almidón y textura al caldo.

Al no llevar sofrito largo ni grasas añadidas más allá del aceite de oliva virgen extra, es un guiso ligero, apto para casi todo tipo de dietas.

Otros arroces que no son paella

Frente a los arroces secos valencianos, que exigen su punto exacto y su socarrat, existe toda una familia de arroces caldosos de origen humilde que se hacen en olla, se sirven con cuchara y nacieron para llenar mesas sin vaciar el bolsillo.

Uno de los grandes clásicos es el arròs empedrat , un arroz caldoso de alubias blancas cuyo nombre viene precisamente de esas legumbres, que asoman entre el arroz como si fueran adoquines de una calle empedrada. Suele llevar bacalao desmigado, tomate y en ocasiones patata.

En la línea de los arroces caldosos y de vigilia se encuentra también el arroz con bacalao, muy propio de los días de Cuaresma en buena parte del Levante, donde el pescado en salazón sustituía a la carne.

Su primo cercano es el arròs amb fesols i naps , un arroz con habichuelas y nabos que se cocina en muchas casas del sur de Valencia.

Más allá de la costa valenciana, el Mediterráneo suma otras propuestas emparentadas. En Murcia es célebre el arroz caldero o caldero murciano, un guiso típico de pescadores hecho con pescados de roca y morralla.