Guille, cocinero: "La cena más sana se prepara en 10 minutos con un bote de alubias; es mejor y más barata que la carne"

Guille Rodríguez en un montaje de El Español Rocky89 iStock

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Total: 10 min

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¿Cuántas veces has acabado pidiendo comida a domicilio solo porque no te apetecía cenar lo mismo de todos los días?

Las apps de comida a domicilio son como un servicio de rescate: te salvan, sí; pero luego te pasan la factura y, en este caso, no hablamos solo de la económica.

El cocinero Guille Rodríguez, con más de 650.000 suscriptores que siguen cada día sus recetas, propone una alternativa que resuelve la cena en diez minutos y con un desembolso mínimo.

Con un bote de alubias rojas cocidas prepara unas hamburguesas vegetales que, según cuenta, salen "mejor y más baratas que la carne". El propio Guille lo remata con un dato difícil de discutir: el bote de alubias le costó un euro.

Hamburguesas caseras en 10 minutos

Solo hay que escurrir y enjuagar bien las alubias, aplastarlas con un tenedor hasta formar una pasta lo más homogénea posible y condimentarlas.

La receta no esconde secretos, pero sí hay margen para que la hagas a tu gusto jugando con los condimentos. Guille usa mostaza en pasta, tomate frito, orégano, ajo en polvo, sal y pimienta, pero se pueden sustituir.

La mostaza puede cambiarse por una cucharadita de pimentón dulce o ahumado si buscas un punto más español; el tomate frito, por una cucharada de salsa barbacoa o de pasta de curry suave si quieres hacerla más exótica.

Y más sanas que las de carne

Desde el punto de vista nutricional, cambiar la carne por alubias tiene sentido más allá del bolsillo.

Las legumbres aportan proteína vegetal y suman una buena dosis de fibra que la carne no tiene, lo que ayuda a que la cena resulte muy saciante. Además, prácticamente no contienen grasa saturada.

Ahora bien, la hamburguesa terminada como propone Guille Rodríguez se vuelve más contundente al incorporar el queso, el bacon y la mayonesa de los complementos.

Si deseas una versión más ligera, la propia hamburguesa a la plancha solo con tomate y lechuga ya sería una cena completa y equilibrada por sí sola.

Ingredientes Ingredientes Alubias rojas cocidas, 400 g

Salsa de tomate frito, ½ cucharada

Queso rallado mozzarella, 2 cucharadas

Mostaza, 1 cucharadita

Pan rallado, 2 cucharadas

Ajo en polvo, 1 pellizco

Orégano, al gusto

Sal y pimienta recién molida, al gusto Para el montaje Pan de hamburguesa, 4 ud

Mayonesa, al gusto

Mostaza, al gusto

Tomate natural en rodajas, al gusto

Lechuga fresca, al gusto

Queso en lonchas, 4 ud

Bacon, al gusto Paso 1 Escurrimos y enjuagamos bien las alubias y las pasamos a un bol. Paso 2 Con un tenedor las aplastamos hasta formar un puré lo más homogéneo posible. Paso 3 Salpimentamos y añadimos la mostaza, el tomate frito, el orégano y el ajo en polvo. Paso 4 Incorporamos el queso y el pan rallados y mezclamos hasta obtener una masa manejable. Paso 5 Dividimos la masa en cuatro porciones y las moldeamos con las manos en forma de hamburguesa. Paso 6 Calentamos una sartén con una gota de aceite y cocinamos las hamburguesas por ambos lados hasta que se forme una costra dorada y crujiente. Paso 7 En la misma sartén doramos el bacon y tostamos el pan aprovechando la grasa. Paso 8 Untamos el pan con la mezcla de mayonesa y mostaza y montamos con lechuga, tomate, la hamburguesa, el bacon y el queso.

CENA de LUJO en 10 MINUTOS (Mejor y más BARATA que la carne)

Hamburguesas de legumbres: variedad a buen precio

Las hamburguesas de legumbres se han convertido en un recurso habitual de la cocina vegetariana y vegana precisamente porque aportan proteína vegetal y fibra saciante a precio imbatible.

La alubia roja es una buena candidata por su textura, pero se pueden hacer con casi cualquier legumbre cocida que tengas a mano.

La receta es siempre parecida. Partiendo de una base de legumbre cocida y escurrida, se aplasta hasta formar un puré y se liga con un ingrediente que dé cuerpo.

Ese aglutinante puede ser pan rallado, copos de avena molidos o harina de garbanzo, y quien quiera una masa más jugosa puede añadir un poco de patata cocida o boniato asado.

A partir de ahí, los condimentos que le gusten a cada uno.

Si se desean incluir en un menú completamente vegano, basta con eliminar el queso rallado de la hamburguesa o sustituirlo por tofu rallado, retirar el queso y el bacon del montaje y sustituir la mayonesa por una vegetal o por una salsa a base de yogur de soja.

Al igual que las hamburguesas de carne, se pueden preparar en tandas y se pueden congelar antes de pasarlas por la plancha; luego salen del congelador directas a la sartén cualquier noche que la pereza vuelva a llamar a la puerta.