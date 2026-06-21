José Andrés (56 años), chef: "La fideuá más buena se hace con 200 g de tomate, 300 g de calamar, 1 puerro y 1,5 l de agua"

El chef José Andrés en un montaje de El Español iStock

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Si aún no te has atrevido a hacer paella en casa porque el arroz te impone respeto, esta es, según el chef José Andrés, la receta que resuelve el problema.

El famoso cocinero asturiano recomienda una opción igual de valenciana e igual de apetecible, pero mucho más sencilla para quienes se están iniciando en el mundo de los fogones.

La fideuá es parecida a la paella, pero en vez de arroz se utilizan fideos, lo que la convierte en una receta algo menos exigente. El chef sostiene que, como no estamos en Italia, podemos ser más flexibles con el punto de la pasta.

El arroz tiene un punto delicado y cualquier exceso de cocción se nota enseguida, mientras que la fideuá ofrece más margen.

Como dice el chef, no se trata de una pasta italiana que deba quedar al dente y necesita una cocción más precisa, sino de una preparación más sencilla. Por eso es ideal para quienes quieren cocinar algo especial sin sentir que se están presentando a un examen.

Una receta más fácil que la paella

Durante el transcurso del programa Vamos a cocinar con José Andrés, en el que el chef cocinaba todo tipo de platos de cocina tradicional con su toque personal, nos enseñó su receta de fideuá.

Un plato que considera "realmente fácil para animarse a cocinar, es como una paella, pero, simplemente, sin arroz, con fideos". Un plato para chuparse los dedos que combina lo mejor de la dieta mediterránea.

A la hora de elegir los ingredientes, José Andrés recomienda elegir la pasta que viene etiquetada como Fideuá clásica , unos fideos que tienen un tamaño de aproximadamente un centímetro y un agujerito en su interior.

Aunque si no se dispone de este tipo de pasta en concreto, pueden utilizarse fideos cortos, preferiblemente, del número 2 o del número 4. A unas malas, podríamos usar espaguetis cortados en trozos de entre 2 y 3 centímetros.

Otra opción podría ser utilizar algunas pastas italianas, como la gramigna, unos fideos rectos con agujero similares a la fideuá. Sin ser fideos, otra alternativa sería usar orzo, una pasta en forma de grano de arroz que nos permitiría hacer una "paella" de pasta.

Ingredientes para hacer una fideuá al estilo de José Andrés Fideos para fideuá, 320 g

Cabeza de rape, 1 ud

Calamar limpio, 300 g

Alcachofas pequeñas, 4 ud

Cebolla, 1 ud

Ajo, 2 dientes

Tomate rallado, 200 g

Pimentón de la Vera, 1 cucharadita

Hebras de azafrán, 1 pizca

Zanahoria, 1 ud

Puerro, 1 ud

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Hoja de laurel, 1 ud

Agua, 1,5 litros

Sal, al gusto Paso 1 Empezamos preparando el caldo. En una olla con un chorro de aceite de oliva, doramos la zanahoria y el puerro previamente lavados y troceados. Paso 2 Cuando las verduras estén ligeramente doradas, incorporamos la cabeza de rape y la salteamos junto con las verduras durante unos minutos. Paso 3 Antes de añadir el agua, extraemos con cuidado los pedacitos de carne gelatinosa del interior de la cabeza de rape y los reservamos para añadir al final del plato. Paso 4 Añadimos una hoja de laurel y vertemos el agua sobre las verduras y la cabeza de rape. Paso 5 Cuando el caldo comience a hervir, retiramos con una espumadera la espuma e impurezas que suban a la superficie, ayudándonos con un bol con agua para mantener el caldo limpio. Paso 6 Mientras el caldo se está cocinando, comenzamos el sofrito. En una sartén amplia o paellera, calentamos un poco de aceite de oliva. Paso 7 Picamos finamente la cebolla y los ajos, y los pochamos a fuego medio hasta que estén transparentes y ligeramente dorados. Paso 8 Añadimos primero el azafrán y luego el pimentón dulce, removiendo rápidamente para que no se quemen. Inmediatamente incorporamos el tomate rallado. Paso 9 Cocinamos el tomate a fuego medio, dejando que reduzca su agua y se concentren los sabores, mientras la cebolla sigue pochándose. Paso 10 Cuando el sofrito esté listo, añadimos el calamar cortado en anillas o trozos pequeños y lo cocinamos junto al sofrito durante unos minutos. Paso 11 Mientras tanto, limpiamos las alcachofas, retirando las hojas exteriores más duras y cortando las puntas si es necesario. Si son grandes, eliminamos el tallo fibroso. Paso 12 Colamos el caldo de pescado y lo mantenemos caliente. Paso 13 Agregamos los fideos directamente a la sartén con el sofrito y el calamar, removiendo para que se impregnen bien del sabor. Paso 14 Incorporamos la carne del rape que habíamos reservado y las alcachofas ya limpias. Paso 15 Vertemos el caldo caliente sobre los fideos hasta cubrirlos casi un dedo por encima, no es necesario ser muy precisos. Paso 16 Si no tenemos suficiente caldo, podemos completar con un poco de agua mineral, rectificando el punto de sal si es necesario. Paso 17 Cocinamos la fideuá durante unos 7 u 8 minutos, controlando bien el tiempo y sin perder de vista la cocción para evitar que la pasta se pase. Paso 18 Al final de la cocción, podemos subir ligeramente el fuego para intentar formar un ‘socarrat’ en el fondo. Con la pasta, este paso es más sencillo, ya que no se quema tan fácilmente como el arroz.

Fideuá

Un plato que nació por error

La fideuá, según explica el chef, tiene su origen en Gandía, una ciudad costera de la Comunidad Valenciana, y su invención se remonta a hace más de 100 años.

Según la tradición popular, nació a bordo de un barco pesquero como resultado de un imprevisto. Los marineros, acostumbrados a preparar guisos de pescado con arroz, se encontraron un día con que se les había acabado.

En su lugar, el cocinero del barco recurrió al único recurso disponible en ese momento, un puñado de fideos. Utilizando la misma paella donde habitualmente se cocinaba el arroz, improvisaron un plato con los fideos y el sofrito de pescado.

Esta improvisación dio lugar a lo que hoy conocemos como fideuá, un plato que conserva el espíritu marinero de sus orígenes y que con el tiempo se ha convertido en una especialidad reconocida dentro de la gastronomía valenciana.