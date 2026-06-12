María Lo, chef: "La empanada gallega más buena y fácil no lleva atún, se hace con 120 g de leche y una lata de sardinas"

María Lo, cocinera, en un montaje de El Español

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El plato que yo querría tener siempre en la nevera cuando llega el buen tiempo no es una ensalada ni un gazpacho, es una empanada gallega.

Pocas recetas resuelven tantas comidas con tan poco esfuerzo. Sirve como aperitivo, plato principal, merienda improvisada o cena rápida cuando no apetece cocinar.

La cortas en porciones, las envuelves en papel film, las guardas en un tupper y las dejas en la nevera. Aguanta varios días en buen estado y, como mucho, la dejas atemperar unos minutos cuando te la vayas a comer, porque esta empanada no se come recién salida del horno.

María Lo, ganadora de MasterChef 10, coincide conmigo y también la defiende como ese básico que conviene tener siempre a mano.

Hace algo más de un año compartió en Instagram una versión con xoubas, las sardinillas típicas de Galicia. Una alternativa al clásico relleno de atún con el que se prepara una empanada jugosísima.

Con sardinas frescas… o de lata

Trabajar con sardinas frescas requiere un paso previo que María Lo reconoce que no es lo más cómodo del mundo: hay que quitarles la cabeza, las tripas y sacarles los lomos a mano o a cuchillo. Aunque si son realmente pequeñas, basta con quitar cabeza y tripas.

Para limpiarlas bien, hay que sumergirlas en agua con hielo y sal en una proporción de 30 g por litro. Así la carne blanqueará ligeramente y tendrá un sabor algo más suave.

Una vez listas, las sardinas se incorporan al sofrito de cebolla y pimiento rojo y se cocinan lo justo para que queden jugosas dentro de la empanada.

Pero hay una alternativa para los que quieran ahorrar tiempo y no tener que limpiar pescado: se pueden usar sardinas de lata en aceite de oliva, siempre que sean de buena calidad.

Además, para quienes encuentren el sabor de la sardina demasiado intenso, María Lo explica que la misma base de sofrito funciona con berberechos, bonito o pulpo.

En cualquier caso, la receta sigue siendo la misma: un sofrito bien pochado de cebolla y pimiento rojo con pimentón, un relleno de proteína y una masa hecha con el aceite sobrante.

Ingredientes Para el relleno Sardinas medianas frescas, 12-14 ud (o una lata de sardinillas de las grandes redondas)

Cebollas, 2 ud

Pimiento rojo, 1 ud

Pimentón dulce, ½ cucharada sopera

Laurel, 1 hoja

Sal, al gusto

Aceite de oliva suave, 200 g Para la masa Harina floja, 400 g

Aceite del sofrito, 120 g

Leche entera, 120 g

Sal, 5 g

Huevo para pintar, 1 ud Paso 1 Pela y corta la cebolla en juliana. Lava y corta el pimiento rojo también en juliana. Paso 2 Pon a calentar el aceite en una sartén honda a temperatura media, añade la cebolla y sazona al gusto. Cuando esté transparente, incorpora el pimiento rojo y cocina a fuego medio hasta que la verdura esté muy tierna. Paso 3 Limpia las sardinas (si usas sardinas frescas). Quita la cabeza y las tripas, saca los lomos y sumérgelos en agua con hielo y sal (30 g por litro) para blanquearlos. Paso 4 Incorpora la media cucharada de pimentón dulce al sofrito y cocina 1 minuto. Añade las sardinas frescas escurridas y cocina hasta que cambien de color. Si las sardinas son de lata, no las añadas ahora, resérvalas para el momento de montar la masa. Paso 5 Pasa el relleno por un colador y reserva el aceite escurrido y el relleno por separado. Paso 6 Para preparar la masa, en un bol grande, mezcla la harina, la sal, los 120 g de aceite del sofrito y la leche. Trabaja la masa hasta que esté todo bien integrado. Paso 7 Pasa la masa a la mesa de trabajo enharinada y amasa durante 5-10 minutos. Tapa con film a piel y deja reposar al menos 30 minutos. Paso 8 Divide la masa en dos partes. Estira la primera hasta unos 4 mm de grosor y colócala sobre papel vegetal en una bandeja de horno. Reparte el sofrito por la superficie dejando 3 dedos de margen y coloca encima las sardinillas de lata bien escurridas. Paso 9 Estira la segunda masa más fina (unos 2 mm), colócala encima y cierra los bordes. Paso 10 Haz un agujero en el centro, pinta con huevo batido y hornea a 180 ºC con calor arriba y abajo durante 35-40 minutos. Paso 11 Saca del horno y deja que pierda temperatura antes de cortar. La empanada está mejor a temperatura ambiente o fría.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo aguanta la empanada en la nevera? Bien tapada o en un recipiente hermético, la empanada se conserva en la nevera entre 3 y 4 días sin problema. Es un plato pensado para comer frío o a temperatura ambiente, así que se puede sacar directamente y servir.

¿Qué es la zaragallada de la empanada? La zaragallada es el término que se usa en Galicia para referirse al relleno de la empanada. En algunos sitios también se le llama mejunje.

¿Se puede congelar la empanada? Sí, tanto cruda como ya horneada. Si se congela cruda, conviene hornearla directamente sin descongelar, añadiendo unos minutos extra al tiempo de horno. Si se congela ya hecha, basta con descongelarla en la nevera la noche anterior.