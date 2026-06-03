Jordi Cruz (47) reinventa los tacos mexicanos: "No uses pollo ni chile; mejor hamburguesas, queso cheddar y salsa barbacoa"

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El taco es, sin duda, uno de los reyes indiscutibles de la gastronomía mexicana y uno de los mayores regalos culinarios del mundo. En su esencia más pura, es la definición de la 'perfección simple': una tortilla (tradicionalmente de maíz, aunque también de trigo) que sirve como lienzo y abraza casi cualquier relleno imaginable. Desde los clásicos tacos al pastor o de cochinita pibil, hasta un simple trozo de queso con sal, el taco es sinónimo de cultura, calle y personalización.

Para los más puristas, fusionar este icono con el street food estadounidense puede sonar a pecado capital. Pero seamos sinceros: la cocina está para experimentar. Así que si eres de los que se debaten entre la jugosidad crujiente de una buena smash burger y la practicidad reconfortante de un taco, tenemos excelentes noticias: ya no tienes que elegir.

Os traemos una receta que reinventa el concepto clásico del taco adoptando la técnica que más triunfa entre las hamburguesas actuales: aplastar la carne directamente sobre la tortilla contra la plancha caliente. El resultado es una costra dorada y espectacular que se adhiere por completo a la base, coronada con el contraste fresco y vibrante que solo la cocina mexicana sabe dar.

¿No terminas de verlo? Te explicamos por qué funciona este híbrido tan inesperado. Por una parte, al hacer el smash sobre la tortilla, los jugos de la carne se sellan al instante, creando esos bordes crujientes tan codiciados mientras la tortilla se tuesta con la propia grasa de la carne.

Por otra parte, se puede cocinar en menos de 10 minutos. Es la cena rápida definitiva para esos días en los que el antojo es grande, pero las ganas de ensuciar la cocina son mínimas.

En definitiva, es el equilibrio perfecto entre la riqueza de la carne de ternera y el cheddar fundido, que se corta magistralmente con la acidez de una buena ensalada 'estilo pico de gallo' y un toque de lima.

La 'smash burger taco' de Jordi Cruz

El artífice de este plato tan inesperado es Jordi Cruz, uno de los cocineros más prestigiosos de España, al frente del restaurante ABaC de Barcelona. Cruz ha compartido todos los detalles de la receta en su Instagram: "Cuando la pruebas, entiendes perfectamente por qué funciona tan bien: crujiente, jugosa, con queso fundido y el toque fresco y potente de la cocina mexicana".

Ingredientes Tortillas de maíz, 2

Carne de ternera, 65-70 g (por taco)

Queso cheddar en lonchas, 2

Sal Para la ensalada Lechuga crujiente

Pepinillos en juliana

Cilantro fresco

Maíz tostado o a la parrilla

Tomate (sin pulpa)

Cebolla encurtida

Zumo de 1 lima Salsas y extras Salsa barbacoa, al gusto

Kétchup de chipotle (o salsa picante ahumada), al gusto

Nachos (opcional)

Guacamole (opcional) Paso 1 Calienta una tortilla en una sartén hasta que cambie ligeramente de color y se hinche un poco. Luego resérvala. Paso 2 Haz la 'smash burger'. Coloca la carne (65-70 g) en la sartén caliente y aplástala hasta que tenga el diámetro de la tortilla. Deja que se dore bien y añade sal. Paso 3 Da la vuelta a la carne, añade una loncha de queso cheddar y coloca la tortilla encima. Aplasta ligeramente otra vez para integrarlo todo y dale una pequeña vuelta para tostar la tortilla. Paso 4 Ahora, en un bol, mezcla la lechuga cortada en tiras, los pepinillos cortados en juliana, el cilantro picado, el maíz desgranado, el tomate en láminas, la cebolla encurtida y un poco de zumo de lima. Paso 5 Monta la 'burger taco'. Añade en el centro una cucharada de la mezcla de salsa barbacoa y kétchup de chipotle, corona con la ensalada y termina con unas hojas de cilantro fresco. Paso 6 Si quieres, acompaña con unos nachos con guacamole.

Olvídate por un momento de la ortodoxia, saca tu sartén de hierro fundido y prepárate para descubrir tu nuevo vicio de los fines de semana: los tacos smash. Para más recetas de tacos como estos de carnitas de cerdo o estos de pollo fáciles, no dejes de visitar Cocinillas.