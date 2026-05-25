Dani García (50), chef: "El filete de pollo más crujiente para el 'tupper' no lleva panko; usa esta mezcla de pan y parmesano"

Falta casi un mes para el verano, pero el calor parece que no quiere hacerse esperar. En los últimos días, las temperaturas han subido ya lo bastante como para que apetezca prepararse un tupper con algo fresquito y disfrutarlo al aire libre.

Y no sé vosotros, pero yo si pienso en una fiambrera para la playa o para comer de pícnic, coincido plenamente con el chef Dani García, porque lo primero que me viene a la cabeza es un filete empanado bien jugoso por dentro.

Solo que el cocinero tiene su truco y lo ha contado recientemente en su perfil de Instagram. Consiste en mezclar el pan rallado -sí, pan rallado normal, nada de panko japonés- con queso parmesano rallado para convertir el filete empanado en una milanesa de pollo.

Con eso y una berenjena, en apenas 10 minutos, el chef malagueño se prepara un menú de lujo pensado para comer sin tener que recalentarlo. Idealmente, al aire libre, o en el trabajo, si no queda más remedio.

La berenjena más rica en 5 minutos

Para acompañar el pollo, Dani García prepara una ensalada de berenjena que se conoce como "caviar de pobres". El nombre viene por las semillas de esta hortaliza, que recuerdan un poco a las preciadas huevas de esturión, y es una de mis formas favoritas de comer berenjenas en verano.

Para quien no se lo imagine, es berenjena asada y aliñada que recuerda bastante al baba ganoush. Resulta deliciosa tanto como guarnición como para untarla en tostadas. Según dice el chef, es un "caviar de berenjena fresquito, cremoso y brutal".

Además, aguanta bien en la nevera durante un par de días, por lo que no hay problema si se hace más cantidad de la necesaria

La milanesa de pollo de Dani García

Para hacer el tupper que Dani García se llevaría a la playa necesitamos: pechugas de pollo fileteadas finas, 40 g de harina, 1 huevo, 80 g de pan rallado, 30 g de queso parmesano rallado, aceite para freír y sal.

Para el acompañamiento: 1 berenjena grande, 40 g de queso crema, 1 cucharada de zumo de limón, 20 ml de AOVE, sal y pimienta.



Hacemos unos pequeños cortes en la piel de la berenjena, la colocamos en un plato tapada con papel film resistente al calor y la cocinamos en el microondas a máxima potencia (unos 1000 W) durante 5 minutos.

Pelamos la berenjena con cuidado de no quemarnos, troceamos la pulpa con ayuda de un cuchillo y la aliñamos con sal, aceite de oliva, queso crema, pimienta y zumo de limón.

Para empanar el filete, lo pasamos por harina, huevo batido y la mezcla de pan rallado y queso parmesano en polvo.

Ahora ya solo hay que freír -Dani García usa aceite de girasol- a unos 160 ºC hasta que esté bien dorado y, una vez fuera del aceite, ponerle el punto de sal.

Finalmente, montamos nuestro tupper con los filetes de pollo empanado y el caviar de berenjena y ya tenemos lista la mejor comida para llevar a la playa.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar filetes que no sean de pollo? Por supuesto. Unos filetes finos de lomo de cerdo o unos escalopes de ternera de la zona de la babilla también serán una delicia. Incluso unos filetes de tofu marinado serán ideales para preparar una versión vegetariana.

Si no quiero freír en aceite, ¿puedo hacerlos en la air fryer? Precisamente el rebozado con queso parmesano da mejor resultado que el rebozado tradicional de huevo y pan rallado en este tipo de electrodoméstico. Si son muchos filetes, también pueden cocinarse en el horno.

¿Por qué le pone la sal al final? El queso parmesano aporta sal y estamos hablando de filetes que son muy finos, así que basta con un ligero toque al final para dejarlos al punto.