María Lo (35 años), chef: "Unas buenas croquetas no se rebozan con pan rallado normal; pásalas por huevo y panko"

0 votos

Pequeñas, doradas, crujientes por fuera y sedosas por dentro, las amadas croquetas son capaces de convertir cualquier encuentro casual en una celebración. Más que un plato, son una promesa de sabor en formato mordisco.

Dentro, una bechamel perfectamente espesada, que envuelve el ingrediente principal sin resultar pesada, y que se funde en la boca con esa suavidad que sólo consigue un relleno bien trabajado. Por fuera, el rebozado aporta un toque crujiente sencillo, pero determinante: el sonido de la primera mordida casi siempre anuncia éxito.

Las hay de muchos sabores, pero las de jamón siguen siendo casi siempre las protagonistas: su sabor intenso, su ligera salinidad y su aroma a ahumado hacen que estas croquetas se hayan convertido en referencia casi obligada en cualquier bar que se precie.

Junto a ella, las de cocido o pollo dominan la cocina casera, las de bacalao conectan con la cocina marinera y las de morcilla ofrecen un perfil aún más intenso, ideales para quienes buscan algo menos convencional.

Croquetas de puchero de María Lo

La cocinera y ganadora de MasterChef María Lo se decanta por las croquetas de puchero. O al menos así lo confesó en una de sus publicaciones más recientes en redes, donde compartió la receta casera de su madre con motivo del Día de la Madre, que tuvo lugar el pasado 3 de mayo.

"Son una fantasía de croqueta, sabrosa y cremosa; sólo de recordarlas salivo", asegura la chef. Con sus instrucciones y cantidades te da para hacer entre unas 15 y 18 croquetas, y aunque es un proceso algo costoso, el resultado merece muchísimo la pena. Tienes todos los detalles y el paso a paso de la elaboración justo abajo.





Ingredientes Gallina (contramuslo), 1/4

Carcasa de pollo, 1 ud

Jarrete de ternera, 350 g

Hueso de jamón, 1 ud

Nabo mediano, 1 ud

Hueso salado, 1 ud

Puerro, 1 ud

Apio, 3 ramas

Zanahoria mediana, 1 ud

Cebolla dulce grande, 1 ud

Mantequilla, 60 g

Harina, 2 cdas

Leche entera, 650 ml

Gelatina, 3 láminas

Agua fría para hidratas la gelatina

Huevo, 1 ud

Panko para empanar

Harina para rebozar

Aceite de oliva suave para freír

Sal, pimienta recién molida y nuez moscada al gusto

Agua, 5 l Paso 1 Lo primero que tenéis que hacer es un puchero con su carne de jarrete. Mete primero todas las carnes y huesos en una olla, las verduras enjuagadas y peladas y cuando esté a punto de romper a hervir, bájalo a fuego medio. Cocina 3 horas aproximadamente. Paso 2 Desmenuza la carne que queramos usar para las croquetas. María Lo usa el jarrete de ternera que le sobra de hacer puchero. Paso 3 Hidrata las dos hojas de gelatina en agua muy fría. Déjala hidratando mientras que haces la bechamel para las croquetas. Paso 4 En una olla o cazo grande,derrite la mantequilla a fuego medio y añade la sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Una vez derretida, añade la cebolla previamente picada fina. Sofríe la cebolla hasta que tome color dorado sin que llegue a caramelizar. Paso 5 Agrega la carne de puchero desmenuzada y ajusta el punto de sal, pimienta negra recién molida y nuez moscada. Cocina para integrar sabores unos 2 minutos. Paso 6 Baja el fuego a un fuego medio, agrega las dos cucharas de harina y cocinamos unos minutos teniendo cuidado que no se nos queme. Se nos quedará una pasta densa. Paso 7 Una vez tengas la harina bien integrada y cocinada viene el momento de agregar la leche. Paso 8 Agrega 1/3 de la leche sólo y remueve bien, hasta que la "pasta" densa quede más ligera y observando que no queden grumos. Agrega otro 1/3 de leche y repite la operación. Finalmente, agrega lo que nos queda de leche y remueve bien dejando una bechamel fina y lisa sin grumos. Paso 9 Cocina a fuego medio sin parar de remover hasta que empiece a hervir. Paso 10 Agrega las hojas de gelatina bien escurridas de agua a la bechamel aún caliente y remueve bien para que se disuelva. Paso 11 Una vez tengas la masa hecha, la dejas reposar en un recipiente hasta que enfríe a temperatura ambiente y luego la metes en nevera hasta que esté fría. De esta manera podrás manipular la masa y hacer las croquetas gracias a la gelatina. Paso 12 Saca de nevera una vez fría la masa y haz bolas del mismo tamaño. Pasa por harina muy ligeramente, huevo y finalmente panko (o pan rallado) dándole forma de croquetas. Paso 13 En una sartén (o cazo profundo) pon aceite de oliva suficiente para freír y lo calientas (cuidado que no humee), unos 180 grados para freír. Paso 14 Fríe las croquetas hasta que tomen un color dorado. Sácalas y deja escurrir en papel de cocina.

Con el auge de la cocina creativa y el regreso a la cocina casera y de origen, la croqueta parece cada vez más consolidada como un clásico moderno. Se ha vuelto protagonista de ferias de tapas y concursos gastronómicos, donde cada cocinero intenta definir su propia 'croqueta perfecta'.

Al mismo tiempo, la demanda de productos más saludables ha llevado a experimentar con alternativas: croquetas al horno, con pan rallado de cereales, e incluso versiones más ligeras con menos bechamel y más verdura.

Pero, pese a estos cambios, la esencia de la croqueta —un abrazo crujiente y cremoso en el paladar— sigue intacta; hecha de memoria, tradición y un poco de esa tentación que, como bien saben quienes la han disfrutado alguna vez, es casi imposible detener después del primer bocado.