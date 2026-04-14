Begoña, chef valenciana, demuestra que el arroz más sabroso no se hace con aceite: lleva mantequilla, vino y caldo

La chef Begoña Rodrigo en un montaje de El Español iStock

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Cuando se piensa en la cocina valenciana, la imagen que viene a la cabeza es casi siempre la misma: una paella enorme sobre fuego de leña.

Pero la realidad de los fogones de la terreta es mucho más amplia. Arroces caldosos, melosos, al horno, con costra y, por supuesto, otros menos canónicos. La tradición arrocera de la región es tan rica que permite preparar platos sobresalientes con apenas tres o cuatro ingredientes y sin despeinarse.

Y eso es justo lo que demuestra Begoña Rodrigo, chef de La Salita (1 estrella Michelin, 3 soles Repsol), en una receta publicada en Instagram: un arroz nacarado donde la mantequilla sustituye al aceite y el resultado es una cremosidad que poco tiene que envidiar a un risotto italiano.

El truco: nacarar el arroz con mantequilla

Utilizar mantequilla para cocinar un arroz en Valencia resulta, cuando menos, poco ortodoxo.

La propia Begoña Rodrigo reconoce que en su tierra existe la costumbre arraigada de preparar siempre el arroz con aceite y que muy pocas veces se recurre a la mantequilla, pero defiende que abrir el abanico de posibilidades mejora el resultado.

La mantequilla tiene un punto de humo más bajo que el aceite de oliva, lo que obliga a trabajar a fuego medio y evita que el grano se tueste en exceso. Además, aporta una untuosidad que el aceite no consigue y eso se traduce en un arroz más sedoso al paladar.

Caldo caliente sin dejar de remover

La chef insiste en dos puntos que marcan la diferencia entre un arroz nacarado correcto y uno excepcional. El primero es añadir el caldo siempre caliente, nunca frío.

Si el líquido está a temperatura ambiente o recién sacado de la nevera, el choque térmico corta la cocción y el grano no libera el almidón de forma uniforme.

El segundo es no dejar el arroz solo, hay que removerlo con frecuencia para ayudar a que se forme esa crema natural con el almidón que va espesando el caldo.

Ingredientes Arroz valenciano (bomba o albufera), 320 g

Mantequilla sin sal, 80 g

Cebolla, 1 ud

Hinojo fresco, ½ bulbo

Ajos, 2 dientes

Vino blanco seco, 100 ml

Caldo de verduras o de pollo caliente, 1 l aprox.

Calabaza asada, 200 g

Piñones, 30 g

Queso curado rallado (parmesano o similar), 40 g

Eneldo fresco, unas ramitas

Naranja, 1 ud (solo la ralladura)

Sal, al gusto Paso 1 Corta la calabaza en dados medianos, colócala en una bandeja de horno con un hilo de aceite y sal, y asa a 190 °C durante 25 minutos hasta que esté tierna. Reserva. Paso 2 Pica la cebolla, el hinojo y los ajos en brunoise fina. En una sartén aparte, derrite 20 g de mantequilla a fuego medio-bajo y pocha las verduras durante 3-4 minutos sin que lleguen a dorarse. Paso 3 Añade el vino blanco al sofrito y deja que reduzca hasta que se evapore por completo. Reserva la mezcla. Paso 4 En una cazuela amplia, derrite 40 g de mantequilla a fuego medio. Incorpora el arroz y remueve durante un par de minutos para que cada grano quede bien recubierto de grasa, pero sin que llegue a tostarse. Paso 5 Incorpora el sofrito de cebolla, hinojo y ajo al arroz nacarado y mezcla bien. Paso 6 Añade el caldo caliente poco a poco, un cazo de cada vez, removiendo con frecuencia. Espera a que el arroz absorba el líquido antes de añadir más. Repite hasta que el grano esté cocido, pero ligeramente al dente, unos 18-20 minutos. Recuerda ajustar la sal en los primeros minutos de cocción, cuando el arroz aún puede absorberla bien. Paso 7 Retira la cazuela del fuego, añade los 20 g de mantequilla restantes y el queso rallado. Remueve con energía hasta obtener una textura cremosa y untuosa. Paso 8 Incorpora la calabaza asada, los piñones y el eneldo fresco. Mezcla con suavidad. Paso 9 Emplata y termina con la ralladura de naranja por encima para aportar un toque cítrico final. Sirve de inmediato.

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