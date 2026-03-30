Los chefs valencianos coinciden: para la mejor fideuà, la clave es usar 100 g de fideos por persona y 330 ml de caldo
Repasamos las claves que manejan los cocineros expertos para que este clásico de Gandía salga siempre en su punto, ni seco ni pasado de punto.
Más información: José Andrés, chef español, sobre la fideuá: "La pasta no tiene que quedar 'al dente' y es más fácil de hacer que la paella"
- Total: 1 h
- Comensales: 4
Si la paella es la reina de la cocina valenciana, la fideuà es su prima hermana más accesible. Cualquier cocinero que se haya lanzado alguna vez a preparar un arroz sabe lo difícil que resulta acertar con el punto: un minuto de más y el grano se pasa; uno de menos y cuesta morderlo.
Con los fideos, en cambio, el margen de maniobra es más amplio. La pasta tolera mejor las variaciones de temperatura, por lo que es ideal para quienes se inician en la cocina de este tipo de platos.
No es casualidad que cocineros famosos como José Andrés hayan recomendado alguna vez empezar por una fideuà antes de atreverse con el arroz.
¿Cuántos fideos y cuánto caldo?
La respuesta la tiene la Asociación Gastronómica Fideuà de Gandía que en su página web explica que, para hacer una fideuá de seis raciones siguiendo la receta tradicional se necesitan 600 gramos de fideos y dos litros de caldo.
Es decir, para una fideuá que vaya a ser el plato principal, usaremos 100 gramos de fideos y 1/3 litro de caldo por persona.
Los chefs especializados en cocina valenciana y mediterránea suelen matizar el dato y dejarlo entre 75 y 100 gramos por persona. Si se sirve como parte de un menú más largo, con entrantes y segundo, se puede reducir a 75-80 gramos sin problema.
En cualquier caso, la proporción de caldo siempre va a ser la misma, esto es, para 100 gramos de fideos, unos 330 mililitros de caldo.
Estas cifras pueden variar ligeramente en función del tipo de fideo y de si se busca un resultado más seco o más meloso, pero sirven como punto de partida fiable para que cualquiera en casa pueda adaptar la receta a sus gustos.
Usa estos fideos para hacer la mejor fideuá
En los supermercados se pueden encontrar diferentes tipos de fideos etiquetados como aptos para fideuà. Los más habituales son los fideos curvos con un agujerito en su interior, gruesos y cómodos de cocinar, pero no son los que se utilizan en la fideuà más tradicional.
En Gandía, la cuna de este plato, el fideo que se emplea es recto y macizo, similar a un espagueti corto, generalmente del número 4 (más gruesos), aunque hay cocineros que utilizan del número 2. Cuanto más grueso sea el fideo, más va a conservar el sabor a trigo; cuanto más fino, el sabor del caldo estará más presente.
Ingredientes
Para la fideuà
- Fideos del nº 4, 400 g
- Caldo de pescado casero, 1350 ml
- Gambones o langostinos, 8 ud
- Sepia limpia, 200 g
- Rape en trozos, 200 g
- Tomate maduro rallado, 150 g
- Ajo, 3 dientes
- Ñora seca, 1 ud
- Pimentón dulce, 1 cucharadita
- Azafrán, unas hebras
- Aceite de oliva virgen extra, 60 ml
- Sal, al gusto
- Alioli casero para acompañar (opcional)
Para el caldo de pescado
- Pescado de roca, 600 g
- Cabezas y cáscaras de los gambones o langostinos
- Zanahoria, 1 ud
- Puerro, 1 ud
- Laurel, 1 hoja
- Agua, 2 litros
Paso 1
Prepara el caldo de pescado con antelación. Cuece las cabezas y cáscaras de los gambones junto con pescado de roca, una zanahoria, un puerro y una hoja de laurel en 2 litros de agua durante 30 minutos. Cuela y reserva caliente.
Paso 2
Calienta el aceite en una paella de 40-45 cm a fuego medio-alto. Marca los gambones o langostinos sazonados durante un minuto por cada lado. Retira y reserva.
Paso 3
En el mismo aceite, sofríe la sepia cortada en trozos pequeños durante 3-4 minutos hasta que se dore ligeramente. Añade el rape troceado y sofríe un par de minutos más. Retira todo y reserva junto con los gambones.
Paso 4
Baja el fuego a medio. Incorpora los ajos laminados y la ñora abierta. Sofríe un minuto vigilando que no se quemen. Añade el tomate rallado y cocina removiendo durante 8-10 minutos, hasta que el sofrito esté bien concentrado.
Paso 5
Agrega la cucharadita de pimentón, remueve rápidamente para que no se queme y vierte el caldo de pescado caliente. Sube el fuego y deja que rompa a hervir. Prueba y rectifica de sal.
Paso 6
Incorpora los fideos repartiéndolos uniformemente por toda la paella. Añade las hebras de azafrán. Cocina a fuego fuerte durante los primeros 5 minutos, moviendo suavemente los fideos con una cuchara para que no se peguen.
Paso 7
Baja el fuego a medio y deja cocer entre 7 y 10 minutos más, sin remover. A mitad de este tiempo, reparte la sepia y el rape sobre la fideuà.
Paso 8
Coloca los gambones sobre la superficie cuando falten 3 minutos para terminar la cocción. Si queda algo de caldo, sube el fuego los últimos 2 minutos para que se forme el socarrat.
Paso 9
Retira la paella del fuego y deja reposar la fideuà durante 5 minutos, tapada con un paño de cocina limpio. Sirve directamente en la paella, acompañada de alioli casero.
Fideuà y rossejat: dos platos que no hay que confundir
Ambos platos son dos joyas de la cocina del Mediterráneo, pero no se deben confundir. La fideuà, originaria de Gandía, se elabora con fideos gruesos que se guisan directamente en el caldo junto con el sofrito, el pescado y el marisco.
El rossejat, más típico de la costa catalana y del Delta del Ebro, se hace con fideos finos (cabello de ángel o del número 0) que se doran en aceite antes de incorporar el caldo. De hecho, el nombre rossejat viene de rossejar, que en valenciano y en catalán significa dorar o tostar.
Y hay otra diferencia fundamental: el rossejat se termina en el horno durante unos minutos, lo que hace que los fideos se levanten y queden crujientes en la superficie, mientras que la fideuà se cocina íntegramente en la paella sobre el fuego.
Preguntas frecuentes sobre la fideuà
-
¿Se pueden usar espaguetis en lugar de fideos de fideuà? Sí. Basta con cortarlos en trozos de 2-3 centímetros. No es lo ortodoxo, pero, en caso de apuro, funciona perfectamente.
- ¿Por qué es tan importante respetar las proporciones? Porque un exceso de caldo deja los fideos blandos y el plato aguado, mientras que quedarse corto hace que la cocción sea desigual y que parte de la pasta quede seca y sin sabor.
-
¿Hay que remover los fideos durante la cocción? Sí, durante los primeros 5 minutos conviene moverlos para que no se peguen. Después se dejan quietos para que se forme el socarrat.
-
¿Cuánto tiempo de reposo necesita la fideuà? Entre 3 y 5 minutos, tapada con un paño limpio. El reposo permite que los fideos absorban los últimos restos de caldo.
-
¿Se puede hacer fideuà con caldo de brick? Sí, pero te voy a dar un truco. Si se usa caldo envasado, conviene elegir uno de calidad y potenciarlo añadiendo las cabezas y cáscaras de las gambas.
-
¿La fideuà lleva cebolla? La receta más tradicional de Gandía no incluye cebolla en el sofrito, aunque algunas versiones sí la añaden. En su lugar, se suele usar ñora para aportar dulzor.
-
¿Es obligatorio servir la fideuà con alioli? No es obligatorio, pero sí es lo tradicional. El alioli casero, elaborado solo con ajo, aceite y sal, complementa a la perfección los sabores del plato.
-
¿Se puede hacer la fideuá en una sartén? Tradicionalmente, la fideuá se cocina en el mismo recipiente que la paella. Para cuatro personas, lo adecuado es una paella -el recipiente- de 40-45 cm de diámetro. Pero en casa y para menos raciones, una sartén es perfectamente válida.