Marta Verona, chef: "La receta de verduras más rica se hace en una sartén con 2 calabacines, 50 g de beicon y 50 de queso"
La nutricionista ganadora de MasterChef 6 comparte una receta de tallarines de calabacín a la carbonara que no pretende sustituir al plato italiano, sino demostrar que comer verduras puede ser divertido.
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Comer verduras sin drama es más fácil de lo que a muchos les parece, puede ser, incluso, divertido.
Esa es la premisa con la que Marta Verona, chef, nutricionista y ganadora de MasterChef 6, comparte en su perfil de Instagram una receta que lleva poco más de cinco minutos de elaboración y que convierte un humilde calabacín en un plato de chuparse los dedos.
"Si os digo la verdad, donde haya una pasta carbonara en condiciones, ¡que se quiten los sucedáneos!", reconoce la propia Verona en el vídeo haciendo gala de una honestidad que, a menudo, nos falta al compartir este tipo de recetas.
No se trata de engañar al paladar ni de vender esta receta como un sustituto de la mítica carbonara italiana. Se trata de ofrecer una forma distinta, agradable y rápida de incorporar verduras a la dieta sin renunciar al placer de comer cosas ricas.
Más rápido que cocer unos espaguetis
No hace falta ningún aparato especial para cortar el calabacín. Marta Verona utiliza un simple pelador de verduras para obtener tiras largas y finas, con la piel incluida, que imitan la forma de unos tallarines.
En cuanto a la salsa, hecha con yemas, parmesano, pimienta y una mínima cantidad de leche que sustituye al agua de cocción de la pasta en la carbocrema de la receta tradicional, no pasa por el fuego.
Se prepara en frío y es el calor residual de los tallarines recién salidos del fuego el que cuaja las yemas y funde el queso.
Ingredientes
- Calabacín, 2 ud
- Yemas de huevo, 3 ud
- Leche, 20 ml
- Queso parmesano rallado, 50 g
- Pimienta negra, una pizca
- Guanciale, panceta o beicon, 50 g
Paso 1
Lavamos los calabacines y, con la piel incluida, hacemos tiras largas y finas con ayuda de un pelador o una mandolina.
Paso 2
En un bol, mezclamos las yemas de huevo, la leche, el queso parmesano rallado y la pimienta negra hasta obtener una mezcla homogénea.
Paso 3
En una sartén sin aceite, tostamos la panceta o el beicon hasta que quede crujiente.
Paso 4
Añadimos los tallarines de calabacín a la sartén con el beicon y cocinamos a fuego fuerte durante un minuto.
Paso 5
Retiramos la sartén del fuego, vertemos los tallarines y la panceta sobre la mezcla de yemas y removemos rápidamente para que el calor residual cuaje las yemas de forma cremosa.
Paso 6
Emplatamos y acompañamos con un poco más de queso parmesano rallado por encima.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar huevos enteros en lugar de solo yemas?
Se puede, pero el resultado será distinto. Las yemas aportan la cremosidad característica; la clara cuaja con más facilidad y la textura puede quedar menos untuosa. Lo recomendable es mantener solo yemas.
¿Qué diferencia hay entre guanciale, panceta y beicon?
El guanciale es papada de cerdo curada, el ingrediente original de la carbonara romana. La panceta proviene de la panza y tiene más veta grasa. El beicon suele estar ahumado. Los tres funcionan; la diferencia está en la intensidad del sabor. Si se encuentra guanciale, el resultado será más fiel a la versión clásica.
¿Se puede preparar con antelación?
No es recomendable. La salsa pierde cremosidad al enfriarse y el calabacín sigue soltando agua. Es un plato pensado para comer en el momento, pero eso no es problema, se prepara en menos de diez minutos.
¿Puedo usar otro queso que no sea parmesano?
El pecorino romano es la alternativa clásica, más salado e intenso. Un grana padano o un manchego curado también funcionan y suelen ser más económicos. Lo importante es que sea un queso curado de pasta dura, capaz de fundirse con el calor residual.