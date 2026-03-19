Marta Verona, chef: "La receta de verduras más rica se hace en una sartén con 2 calabacines, 50 g de beicon y 50 de queso"

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Comer verduras sin drama es más fácil de lo que a muchos les parece, puede ser, incluso, divertido.

Esa es la premisa con la que Marta Verona, chef, nutricionista y ganadora de MasterChef 6, comparte en su perfil de Instagram una receta que lleva poco más de cinco minutos de elaboración y que convierte un humilde calabacín en un plato de chuparse los dedos.

"Si os digo la verdad, donde haya una pasta carbonara en condiciones, ¡que se quiten los sucedáneos!", reconoce la propia Verona en el vídeo haciendo gala de una honestidad que, a menudo, nos falta al compartir este tipo de recetas.

No se trata de engañar al paladar ni de vender esta receta como un sustituto de la mítica carbonara italiana. Se trata de ofrecer una forma distinta, agradable y rápida de incorporar verduras a la dieta sin renunciar al placer de comer cosas ricas.

Más rápido que cocer unos espaguetis

No hace falta ningún aparato especial para cortar el calabacín. Marta Verona utiliza un simple pelador de verduras para obtener tiras largas y finas, con la piel incluida, que imitan la forma de unos tallarines.

En cuanto a la salsa, hecha con yemas, parmesano, pimienta y una mínima cantidad de leche que sustituye al agua de cocción de la pasta en la carbocrema de la receta tradicional, no pasa por el fuego.

Se prepara en frío y es el calor residual de los tallarines recién salidos del fuego el que cuaja las yemas y funde el queso.

Ingredientes Calabacín, 2 ud

Yemas de huevo, 3 ud

Leche, 20 ml

Queso parmesano rallado, 50 g

Pimienta negra, una pizca

Guanciale, panceta o beicon, 50 g Paso 1 Lavamos los calabacines y, con la piel incluida, hacemos tiras largas y finas con ayuda de un pelador o una mandolina. Paso 2 En un bol, mezclamos las yemas de huevo, la leche, el queso parmesano rallado y la pimienta negra hasta obtener una mezcla homogénea. Paso 3 En una sartén sin aceite, tostamos la panceta o el beicon hasta que quede crujiente. Paso 4 Añadimos los tallarines de calabacín a la sartén con el beicon y cocinamos a fuego fuerte durante un minuto. Paso 5 Retiramos la sartén del fuego, vertemos los tallarines y la panceta sobre la mezcla de yemas y removemos rápidamente para que el calor residual cuaje las yemas de forma cremosa. Paso 6 Emplatamos y acompañamos con un poco más de queso parmesano rallado por encima.