Pablo Albuerne, chef, y su receta más sencilla con un boniato: "Lista en 10 minutos e ideal para cenas"

Para muchos es un gran desconocido en la cocina, pero el boniato es un alimento que nos ofrece muchas posibilidades, y que además destaca por tener un exquisito sabor. De hecho, el chef asturiano Pablo Albuerne lo califica como "un tesoro, una comida increíble".

El cocinero, más conocido como Gipsy Chef, ha compartido a través de su cuenta de TikTok (@gipsychef) cómo aprovechar un boniato que se tenga en casa para poder preparar una receta capaz de sorprender a cualquiera que lo pruebe.

Se trata de una propuesta tan sencilla que él mismo prepara en apenas unos minutos en plena calle: boniato asado con queso ricotta y especias. Este plato combina lo salado con lo dulce, así como la cremosidad con lo crujiente, toda una delicia para el paladar.

Ingredientes del boniato asado con ricotta, tomate y albahaca 1 boniato asado

Sal

1 buena cucharada de ricotta

1 tomate

Hojas de albahaca fresca

Queso Grana Padano rallado

Pimienta negra recién molida

Aceite de oliva virgen extra Paso 1 Corta el boniato asado a lo largo, abriéndolo por la mitad y cortando solo la piel de arriba abajo. Paso 2 Incorpora un toque de sal y añade una buena cucharada de ricotta. Pon un poco más de sal sobre el queso. Paso 3 Mezcla la ricotta con el boniato poco a poco, procurando que queden trozos y no quede completamente triturado. Paso 4 Corta el tomate en láminas muy finas y repártelo por encima. Pica unas hojas de albahaca muy finas. Paso 5 Ralla queso Grana Padano por encima, añade pimienta negra recién molida, incorpora la albahaca y finaliza con un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

El boniato es un 'superalimento'

El boniato es un tubérculo de color anaranjado y de sabor dulce que guarda ciertas similitudes con la patata. Sus propiedades lo hacen un alimento muy saludable, puesto que tiene un excelente valor nutricional.

Este alimento está cargado de vitaminas A, B y C, además de contener minerales como potasio, magnesio, hierro y cobre, sin olvidar que, aunque no es una fuente principal de proteínas, sí contiene pequeñas cantidades de proteínas vegetales.

Por otro lado, hay que destacar su riqueza en fibra dietética y en hidratos de carbono complejos, además de contener diferentes antioxidantes. Todo ello lo consigue con una cantidad relativamente baja de calorías, aportando unas 112 calorías por cada 130 gramos.

Gracias a su valor nutricional, el boniato está cargado de beneficios para la salud, entre los que se encuentran los siguientes:

Aporta mucha energía: el boniato es un alimento ideal para conseguir un aporte extra de energía, especialmente en la etapa de crecimiento o el embarazo. También es interesante para deportistas y para quienes practican actividades que suponen un gran esfuerzo. Además, su bajo índice glucémico ayuda a mantener el peso.

Mejora la salud ocular: su contenido en antioxidantes y vitamina A contribuye a disfrutar de una visión saludable, previniendo la degeneración macular y otros problemas visuales que aparecen a medida que se cumplen años.

Reduce la inflamación: con su consumo favorece la coagulación y es antioxidante, lo que ayuda a la hora de reducir la inflamación, como la abdominal, además de otros trastornos como artrosis, asma o artritis reumatoide.

Ayuda a mantener los huesos sanos y fuertes: su elevado contenido en magnesio favorece la formación y el mantenimiento de huesos y cartílagos, que de esta manera se mantienen más fuertes y sanos.

Posee propiedades antioxidantes: la presencia de antocianinas y otros antioxidantes es clave a la hora de combatir el daño provocado por los radicales libres, por lo que su consumo ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. También combate el envejecimiento de la piel.

Mejora la salud digestiva: por su elevado contenido de fibra, nos ayuda a mantener el sistema digestivo en buen estado, reduciendo de esta manera los malestares y enfermedades que pueden afectarle, y ayudando al crecimiento de bacterias beneficiosas para el intestino.

Fortalece el sistema inmunológico: otra de las propiedades destacadas del boniato es que es un alimento rico en vitamina C y contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Estos son solo algunos de los múltiples beneficios que tiene el boniato, y la receta de Pablo Albuerne es una opción perfecta para poder aportar todas estas propiedades a nuestro organismo, si bien su versatilidad hace que se pueda cocinar de múltiples formas.

Aunque nunca se puede comer crudo, sí que se puede disfrutar en cremas, purés, tortillas o revueltos, al horno, cocidos, en ensaladas e incluso en bizcochos. Por lo tanto, si aún no lo has probado, deberías darle una oportunidad a este tubérculo que tantas posibilidades te puede ofrecer en la cocina, solucionando cualquier almuerzo o cena.