Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Los calabacines más ricos no se fríen, se cocinan al horno con 4 huevos, 2 cebollas y yogur"

0 votos

Total: 50 min

El calabacín es una de esas hortalizas discretas que pasan casi de puntillas por el mercado, pero que sostienen medio recetario cotidiano: versátil, ligero y con más matices de sabor de los que aparenta a primera vista.

Si hay un secreto con el calabacín, está en el agua: contiene tanta que un exceso de cocción lo vuelve blando y acuoso, triste en boca. Un salado previo y un buen secado en láminas o rodajas ayuda a concentrar su sabor y mejora la textura a la plancha o a la parrilla.

A la hora de cocinarlo, los cortes finos funcionan bien salteados o marcados, mientras que las mitades o barquitas soportan rellenos y horneados largos sin deshacerse. Crudo, en láminas muy finas o en espiral tipo 'espaguetis', mantiene un punto crujiente y fresco que admite bien aliños cítricos, hierbas y quesos salinos.

Aunque no tenga la épica del tomate frito o del pimiento del piquillo, el calabacín asoma en muchísimas elaboraciones del recetario español contemporáneo.

Lo encontramos ligado en cremas suaves que se sirven tanto calientes como frías, muchas veces apenas con cebolla, ajo, caldo y un toque de lácteo para redondear.

En forma de tortilla se ha convertido en una alternativa más ligera a la clásica de patata, donde el dulzor suave del calabacín sustituye parte del protagonismo del tubérculo.

También aparece relleno de carne, pescado o verduras, heredando la lógica de otras hortalizas rellenas mediterráneas, del pimiento al tomate.

Fritatta de Samantha Vallejo-Nágera

Otra forma de cocinar el calabacín que hemos importado de la cocina italiana es la fritatta: una especie de tortilla 'abierta' elaborada a base de huevos batidos y calabacines salteados.

La famosa chef Samantha Vallejo-Nágera ha compartido en redes su versión de este plato. Tenéis todos los ingredientes y el paso a paso de la receta justo a continuación.

Ingredientes Calabacines, 2

Cebollas, 2

Huevos, 4

Yogur natural, 1 cucharada

Jamón York, 2 lonchas

Queso mozzarella, 4 lonchas

Aceite de oliva, al gusto

Sal, 1 cucharada Paso 1 Lava los calabacines y córtalos en rodajas. Paso 2 En una bandeja de horno, coloca papel de horno y extiende por encima los calabacines cortados. Agrega, sal, aceite y pimienta negra y mételos en el horno a 200 grados durante 20 minutos. Paso 3 Mientras, corta la cebolla en juliana. Luego calienta aceite a fuego alto en una sartén, y echa la cebolla cortada para que se caramelice. Paso 4 En un bol bate los huevos y añade la cebolla bien caramelizada, el yogur, y los calabacines ya cocinados. Mezcla todo. Paso 5 En un recipiente apto para horno, vierte la mitad de la mezcla, añade el jamón York y dos lonchas de queso y luego completa con el resto de la mezcla por encima. Paso 6 Mételo al horno durante 15-25 minutos a 200 grados. Cuando termine, pon por encima las otras dos lonchas de queso mozzarella restantes y gratínalas. Y listo.

♬ Cooking Time - TonsTone @samyspain Hoy mi FRITATA DE CALABACÍN con mi colección CASA SAMANTHA 💙💚💛🧡❤️ Mirad qué ideal el bol, la bandeja de horno, la espátula, los platos… ¡TODO!🌈 Y la receta como siempre fácil, rápida y con mucho SABOOOR ¡tenéis que probarla! #SaborCasaSamantha

Beneficios nutricionales del calabacín

El calabacín es casi todo agua y apenas aporta unas 17-20 kilocalorías por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una opción muy ligera para el día a día.

Aporta fibra de tipo soluble, vitaminas antioxidantes como la vitamina C y provitamina A (carotenoides), además de folatos del grupo B.

Por último, entre sus minerales destacan el potasio, el fósforo, el calcio y el magnesio, con un perfil que le confiere propiedades diuréticas suaves y beneficios digestivos, algo especialmente interesante para dietas de fácil digestión o control de peso.