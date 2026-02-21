Ferran Adrià (63), chef: "Las lentejas de bote se mejoran con una sepia, 200 ml de fumet y un tomate"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 2-3

Las lentejas de bote son un alimento muy versátil que se puede utilizar de maneras muy diversas en la cocina, convirtiéndose en una solución perfecta para muchas ocasiones en las que no se sabe muy bien qué cocinar. No obstante, también pueden ser parte de un producto gourmet.

El conocido chef catalán Ferran Adrià tiene claro que la clave para conseguir un guiso perfecto es preparar un buen sofrito, ya que de esta manera se podrá conseguir un sabor más intenso y sabroso. Para que todo el mundo sepa cómo hacerlo, lo muestra con su receta de lentejas negras.

El cocinero de 63 años asegura que "las lentejas de bote se mejoran con una sepia, 200 ml de fumet y un tomate", y partiendo de esta base solo hay que seguir su receta paso a paso para solucionar cualquier comida o cena.

Así son las lentejas negras de Ferran Adrià

Aunque pueda sonar complicado, las lentejas negras de Ferran Adrià son un guiso muy rápido y sencillo de preparar, en su caso optando por el uso de lentejas cocidas y fumet de pescado de bote, comprados en el supermercado.

Si tenemos en cuenta que se trata de una receta rápida, el sofrito debe ir en consonancia y también serlo. El chef catalán explica que los sofritos de las lentejas tradicionales acostumbran a llevar cebolla, ajo y pimiento, entre otros ingredientes, pero el suyo es diferente.

En su caso, apuesta por unas lentejas negras que son "como el arroz negro, pero con lentejas", las cuales cuentan con sepia que se debe pedir en la pescadería con su tinta para que puedan así aportar ese color negro que es típico del arroz negro.

Sobre su manera de hacer el sofrito de manera más rápida, es usar ajo, tomate triturado y vino blanco en la olla cuando la sepia esté bien dorada. Luego habrá que añadir agua para conseguir una adecuada hidratación, al contrario de lo que sucedería en un sofrito convencional.

El objetivo del sofrito es conseguir que las verduras puedan soltar toda su agua, por lo que resulta curioso que Ferran Adrià apueste por hacer una especie de sofrito, pero al revés. En todo caso, es una elaboración que funciona muy bien.

Ingredientes de las lentejas con sepia y alioli de Ferran Adrià 1 bote de lentejas cocidas

1 sepia con su tinta

1 tomate

Fumet de pescado

Pimentón dulce (no ahumado)

1 diente de ajo

Vino blanco

2 cucharaditas de alioli

Aceite de oliva virgen extra

Sal Paso 1 Cortar la sepia en dados, reservando su propia tinta. Paso 2 Calentar un chorrito de aceite en una olla a fuego medio-alto. Paso 3 Añadir la sepia y dorarla durante unos minutos, removiendo para que no se pegue. Paso 4 Laminar el diente de ajo y pelar y triturar el tomate. Paso 5 Incorporar el ajo, el pimentón dulce y el tomate a la olla con la sepia. Paso 6 Añadir un chorro de agua y cocinar a fuego fuerte sin dejar que hierva, hasta que el líquido se evapore casi por completo. Paso 7 Verter un chorrito de vino blanco, salpimentar al gusto y cocinar unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando. Si se pega, añadir un poco más de agua. Paso 8 Añadir las lentejas cocidas y un chorrito de fumet de pescado. Paso 9 Remover y dejar reducir hasta que todo esté bien integrado. Paso 10 Añadir las dos cucharaditas de alioli, mezclar y servir recién hecho.

Uno de los ingredientes más prácticos y versátiles

Las lentejas de bote son uno de los ingredientes más versátiles de la cocina moderna, ofreciendo una gran practicidad y siendo muy económicas. Al venir ya cocidas, permite preparar platos saludables en cuestión de apenas unos minutos y sin necesidad de remojo ni largos tiempos de cocción.

Gracias a ellas se pueden preparar una infinidad de recetas, por lo que se trata de un básico de la despensa al que recurrir cuando se necesite. Además, son una excelente fuente de proteínas, fibra y minerales.