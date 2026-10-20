Raúl, frutero: "Para elegir el aguacate perfecto, no te fijes en el color, sino en si la piel se separa de la carne al tocarlo"

Poco se habla de la rabia que da abrir un aguacate y que no esté como los que vemos en Instagram, con un corte impecable, y sin una mínima mancha marrón.

Y tiene mérito, porque acertar a la hora de elegir un aguacate no es algo trivial.

A diferencia de otras frutas que, si están en mal estado, podemos verlo a simple vista, los aguacates, debido a su cáscara gruesa y resistente, puede parecer que están en perfectas condiciones y, en realidad, están para tirar.

Afortunado aquel que nunca haya ido a comprar aguacates y al llegar a su casa y abrirlo se haya encontrado con la pulpa llena de manchas marrones o esas desagradables hebras marrones que aparecen cuando el fruto ya está pasado.

El truco de un frutero para elegir los aguacates

Para acertar a la hora de comprar aguacates se puede hacer lo que cuenta en un vídeo publicado en su perfil de Instagram el frutero Raúl Cárdaba, al frente de la frutería Vitaminas en Madrid y conocido en las redes sociales como @fruterotiktokero.

Cárdaba explica que, si al presionar con suavidad el aguacate, se nota como la piel está despegada de la carne, eso significa que puede entrar oxígeno y, por lo tanto, la pulpa estará oxidada.

Es decir, que al abrir el aguacate nos encontraremos las indeseables manchas marrones que nos indican que esa pieza ya no está para comérsela.

Un buen aguacate, continúa el experto, es aquel en el que, al presionar piel, la pulpa cede muy levemente, pero sin perder el contacto con la cáscara.

¿Aguacates sin hueso?

Otra de las decepciones que nos tienen reservadas los aguacates, incluso con aquellos que están en su punto óptimo de maduración y conservación, es abrirlo y que el hueso sea enorme.

¿A quién no le ha salido alguna vez un aguacate que parecía hermosísimo, pero al abrirlo era todo hueso y no tenía casi nada de pulpa? Si a eso le sumamos que un solo aguacate puede costar más de dos euros, es una situación que fastidia bastante.

Los aguacates sin hueso iridica iStock

Pero existen unos aguacates que nunca nos darían ese problema, porque son aguacates sin hueso y en su interior sólo contienen una deliciosa y carnosa pulpa dorada.

Y existen en la naturaleza, no son una variedad creada en laboratorio con modificaciones genéticas.

Los aguacates sin hueso son "hermanos" de los aguacates con hueso y nacen de los mismos árboles, la diferencia está en que, en su caso, el fruto no ha sido polinizado, por eso crece sin semillas.

Durante mucho tiempo, estos aguacates sin hueso fueron descartados por entender la ausencia de semilla como una malformación y no se consideraban aptos para la venta por la simple cuestión estética.

Pero se trata de un producto perfectamente comestible y con idénticas características organolépticas que la versión con hueso que conocemos todos.

Esto cambió cuando Marks & Spencer, una cadena británica de supermercados se interesó por el producto y lo lanzó con una brillante campaña de marketing con el reclamo de que con estos aguacates no había peligro de cortarse la mano al retirar el hueso.