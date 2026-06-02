Jordi Cruz (47) y Samantha Vallejo-Nágera (56) coinciden: "El arroz blanco perfecto no lleva caldo, solo agua con sal"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

Hay recetas que parecen de preescolar de cocina, pero cuando te pones manos a la obra acaban dando una guerra que no te la esperabas. El arroz blanco es una de ellas.

En teoría basta con hervir arroz, pero en la práctica surgen más preguntas que ingredientes hacen falta, que si cuánta agua, que si cuánto tiempo tiene que estar al fuego, que si hay que tapar la olla o si hay que dejarlo sin tocar como la paella.

Y, para salir del lío, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, jurado y exjurado de MasterChef respectivamente, tienen algo que decir. El cocinero catalán va por la receta de libro, con precisión, orden y cero improvisaciones.

La chef madrileña, mucho más relajada, propone un arroz blanco para quienes no están dispuestos a complicarse la vida y no quieren medir absolutamente nada.

Lo curioso es que, aunque parezcan recetas opuestas, coinciden en lo importante. El arroz blanco no necesita caldo, ni ingredientes de más. Con agua y sal basta para conseguir un arroz listo para acompañar casi cualquier cosa.

Los trucos de los expertos

Jordi Cruz insiste en lavar el arroz "a conciencia, hasta que el agua salga lo más limpia posible" antes de ponerlo al fuego. Este paso elimina el almidón superficial, principal responsable de que los granos se peguen.

Samantha Vallejo-Nágera propone un camino distinto -más bien es un atajo-, pensado para quienes no quieren complicarse con proporciones. Su truco consiste en cocer el arroz en abundante agua hirviendo, igual que unos espaguetis. "Grandes cantidades, aquí no se mide nada", explica. Tras 17 minutos lo cuela y lo enjuaga con agua muy fría.

El paso final es extender el arroz sobre un trapo limpio y dejarlo secar: "Cuanta más agua pierda, más suelto se va a quedar el grano". Este arroz se cuece sin sal, así podremos usarlo como una base neutra lista para saltear con lo que nos apetezca.

Ingredientes para hacer arroz blanco al estilo de Jordi Cruz Arroz redondo, 500 g

Agua, 600 ml

Sal, 5 g Paso 1 Pon el arroz en un colador bajo el chorro de agua del grifo y frótalo con las manos hasta que el agua salga limpia. Repite dos o tres veces. Paso 2 Colócalo en una cazuela. Añade los 600 ml de agua y los 5 g de sal. Mezcla bien para repartir la sal. Paso 3 Tapa y enciende el fuego a tope. Cocina 4 minutos sin destapar ni remover. Paso 4 Baja el fuego al mínimo. Mantén la cocción 10 minutos más, siempre con la tapa puesta. Paso 5 Apaga el fuego y deja reposar. Sin destapar, espera 5 minutos para que el vapor termine de hidratar el grano. Paso 6 Destapa y sirve. El arroz estará suelto y listo para usar como guarnición, salteado o base de cualquier plato.

Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio lavar el arroz? Si el objetivo es un grano suelto, sí, a no ser que uses la técnica de Samantha Vallejo-Nágera. El lavado elimina el almidón superficial que apelmaza los granos y es necesario cuando queramos hacer una cocción "seca" con el agua justa, como en la receta de Jordi Cruz.

¿Por qué no se usa caldo? El caldo aporta sabor, pero no siempre nos interesa. Para una guarnición neutra que combine con todo tipo de guisos y salteados, el agua con sal es la mejor opción. Los sabores se añadirán después al mezclarlo todo.

Es más, en muchas cocinas asiáticas el arroz es un sustituto del pan y se usa para limpiar el paladar entre platos o para aliviar el picor después de varios bocados de un plato muy picante, por eso, cuanto más sencillo, mejor.

¿Puedo usar arroz basmati? Sí, aunque los tiempos y proporciones pueden variar. El propio Jordi Cruz recomienda el basmati o el de grano largo para guarniciones y salteados. En cambio, el arroz bomba, mejor dejarlo para la paella.

¿Con qué platos se puede usar como guarnición? Va bien con platos muy diversos, como un salteado de verduras o un pisto con huevo frito, pollo a la plancha, salmón al horno, lentejas, albóndigas en salsa, o una ensalada fría con atún; también se puede saltear con soja y una pizca de mantequilla para una cena rápida.