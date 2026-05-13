Los chefs coinciden: "Para hacer una buena ensaladilla rusa, tritura mayonesa con atún de lata para que tenga más sabor"

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Falta apenas un mes para el verano y para que el táper de ensaladilla rusa se convierta en un habitual de muchas neveras en España.

Este plato, nacido en la tierra de los zares y adoptado como emblema del tapeo patrio, vuelve cada año a refrescarnos en los días más cálidos.

En cuanto a la receta, es tan agradecida que no podemos hablar de una receta oficial, pues es de esos platos que en cada casa se adaptan a los gustos de quienes la habitan.

Hay ensaladillas gloriosas que solo llevan patata, zanahoria, huevo y mayonesa. A partir de ahí, hasta donde la imaginación te lleve.

Los grandes chefs de este país no son una excepción y también tienen sus propias recetas de ensaladilla rusa a las que les dan su toque personal, bien con ingredientes poco habituales, como erizos o jamón, o bien con algún paso un tanto sorprendente.

Por ejemplo, Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin, parte de un ingrediente tan habitual como el atún en conserva, común en muchas ensaladillas, pero lo utiliza de una manera completamente inesperada.

El cocinero vasco no lo mezcla con la patatay la zanahoria, como solemos hacer el resto de los mortales, sino que lo integra de una manera con la que se asegura de que el atún está presente en cada bocado.

Martín Berasategui: una ensaladilla rusa insuperable

El famoso cocinero vasco no podía ser menos a la hora de reinterpretar este clásico. En una emisión del programa de EITB junto a Robin Food, compartió su forma de darle mucho más sabor a la ensaladilla.

El truco es sencillo, Berasategui transforma el atún en una crema batiéndolo con unas anchoas y un poco de mostaza. Esta mezcla, que se hace en un minuto, se incorpora a la mayonesa para obtener una salsa con un sabor mucho más intenso.

Otro detalle original de Berasategui es que, como el atún ya está presente en la salsa, elige jamón cocido como proteína. El resultado es un contraste "tierra y mar" que aporta nuevos matices al plato tradicional.

Ingredientes Ingredientes Patatas medianas, 2 ud

Jamón cocido, 100 g

Atún en aceite, 100 g

Anchoas, 2 ud

Aceite de oliva, 200 ml (si se usa mayonesa de bote, no hace falta)

Mostaza, 10 g

Yemas de huevo, 2 ud

Vinagre, 1 cucharada

Alcaparrones, 15 g (pueden sustituirse por aceitunas verdes)

Alcaparras, 10 g

Rúcula, un puñado Paso 1 Lava bien las patatas y ponlas a cocer enteras y con piel en una olla llena de agua con sal. Paso 2 Al cabo de 30 minutos, comprueba si están listas pinchándolas con un tenedor; debe entrar sin dificultad. Cuando lo estén, retíralas y deja que se enfríen un poco para poder pelarlas sin quemarte. Paso 3 Para preparar la mayonesa, pon las yemas de huevo en el vaso de una batidora y añade la sal, el vinagre, la mostaza y unas 3 cucharadas del aceite de oliva. Paso 4 Introduce el brazo de la batidora hasta el fondo y, sin moverlo, bate a velocidad media hasta que todo se emulsione. Después, continúa batiendo a velocidad alta mientras incorporas el resto del aceite poco a poco. Paso 5 Incorpora el atún desmenuzado y las anchoas al vaso de la mayonesa y vuelve a triturarlo todo junto hasta obtener una salsa cremosa. Paso 6 Cuando no quemen, pela las patatas, córtalas en dados de aproximadamente medio centímetro y ponlas en un bol. Paso 7 Añade el jamón cocido cortado en dados del mismo tamaño e incorpora también la rúcula, las alcaparras y los alcaparrones. Paso 8 Finalmente, añade la mayonesa de atún y anchoas y mezcla todo muy bien.

Conservar la ensaladilla sin correr riesgos

Durante los meses de calor, las altas temperaturas favorecen la proliferación de bacterias en los alimentos, lo que incrementa el riesgo de intoxicaciones alimentarias.

Tener en cuenta esto es especialmente importante en recetas como la ensaladilla rusa, que contiene ingredientes cocidos, huevo y mayonesa, que son extremadamente delicados. Por ello, es fundamental extremar las precauciones durante su manipulación y conservación.

Las patatas, zanahorias, guisantes y cualquier otro vegetal deben cocinarse completamente y, una vez cocidos, deben enfriarse rápidamente. Se deben guardar en recipientes dentro de la nevera, evitando que pasen mucho tiempo a temperatura ambiente.

Especial atención merece la mayonesa. Si optamos por elaborarla en casa con huevo crudo, el riesgo de salmonelosis se multiplica con el calor. En cambio, las mayonesas industriales ofrecen mayor seguridad microbiológica durante el verano.

Otra opción, si no se desea utilizar una mayonesa comprada, sería utilizar una "lactonesa", esto es, una mayonesa hecha con leche en vez de huevo. Sea cual sea la opción elegida, la mayonesa debe mantenerse refrigerada en todo momento.

También es importante la correcta conservación del plato una vez terminado. La ensaladilla rusa debe guardarse en frío, a una temperatura por debajo de los 5 °C, y mantenerse tapada para evitar la contaminación cruzada.

No debe dejarse a temperatura ambiente más de 30-45 minutos, el tiempo justo para atemperarla si no queremos tomarla fría de la nevera.

Si ha estado expuesta al calor (por ejemplo, en una comida al aire libre), no debe volver a refrigerarse para consumir más tarde. En un caso así, lo más seguro es desecharla.

Por último, no está de más recordar que la higiene es clave en todo el proceso de elaboración. Debemos lavarnos bien las manos antes y después de manipular los alimentos, usar siempre utensilios limpios y evitar usarlos con alimentos crudos y cocidos.

Estas sencillas precauciones pueden marcar la diferencia entre disfrutar de una receta deliciosa o tener que lamentar un problema de salud.