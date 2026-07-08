La feria medieval ideal para visitar desde el 10 de julio: juegos infantiles, 140 puestos y la mejor tortilla de España

Julio es mes de las escapadas cortas que ayudan a soportar la espera por las vacaciones de agosto o septiembre. Hay planes de playa, planes de montaña y planes de festival.

Y luego está Betanzos, que este fin de semana propone algo distinto: viajar setecientos años atrás en el tiempo.

Del 10 al 12 de julio, esta villa coruñesa -antigua capital de una de las siete provincias del Reino de Galicia- resucita su memoria para celebrar la Feira Franca Medieval, uno de los planes más populares del verano gallego.

Porque no se trata de un mercadillo con cuatro banderolas: es un casco histórico entero, declarado Conjunto Histórico-Artístico, convertido en escenario. Y porque, cuando uno termine de recorrerlo, le espera la mejor tortilla de patata de España.

Una fiesta que revive la Edad Media desde 1998

La Feira Franca hunde sus raíces en un hecho real. Betanzos fue villa desde 1219 por decisión de Alfonso IX y ciudad desde el siglo XV; en 1467, el rey concedió a la localidad el privilegio de celebrar cada año una feria franca, es decir, un mercado libre de impuestos.

Esa concesión histórica es a la que la ciudad rinde homenaje. La primera edición de la fiesta contemporánea se celebró en 1998 y, desde entonces, se ha repetido cada segundo fin de semana de julio año tras año salvo el obligado paréntesis de la pandemia.

Este fin de semana tendrá lugar la XXVII edición, de una feria medieval declarada de Interés Turístico de Galicia y considerada el gran referente gallego de este tipo de celebraciones.

Lo que distingue a Betanzos de otras recreaciones es la implicación de sus vecinos. Cientos de personas se visten con trajes de época y participan como voluntarias para recrear el ambiente.

Este año, además, más de 350 artesanos y comerciantes solicitaron plaza; por las limitaciones de espacio del trazado medieval, la comisión ha autorizado finalmente unos 140 puestos, un récord que supera al del año pasado.

¿Qué ver durante la Feria Franca de Betanzos?

El programa se despliega a lo largo de tres días. El viernes 10, tras la apertura de los puestos a las seis de la tarde, el Señor de Andrade llega a la Praza da Constitución para pedir a la regidora que declare abierta la feria.

El pregón correrá este año a cargo de Elena Díaz Blanco, directora de la Escola Municipal de Folclore de Betanzos. La jornada se corona con la representación del incendio que asoló la ciudad en el siglo XVI y con Fulgor, un espectáculo de fuego y acrobacia a caballo de la compañía Hípica Celta.

El sábado 11 es el día grande de las escenas históricas: la Revolta Irmandiña -la rebelión de los campesinos gallegos en el siglo XV-, la llegada de los moros que exigían doncellas para el califa de Córdoba -esta es una leyenda del siglo X- y una noche que acaba con fuegos artificiales y la representación de un aquelarre a cargo del grupo de teatro La Recua.

El domingo 12 llegan la conmovedora expulsión de los leprosos, que parte de la plaza de los Irmáns García Naveira y un torneo medieval a caballo con exhibición de cetrería.

Durante los tres días, la feria se llena de pasacalles y actuaciones de todo tipo. Y no se olvidan de los más pequeños: el Recuncho Infantil, en la plaza de los Irmáns García Naveira, abre en horario de mañana y tarde con atracciones y juegos pensados para las familias con niños.

¿Dónde comer (y beber) en la feria medieval de Betanzos?

El recorrido gastronómico se organiza en torno a las calles del casco viejo -San Francisco, Pescadería, Travesa, la Praza da Constitución y la Porta da Vila- con puestos claramente señalizados en el mapa oficial: pulpeira, cervecerías, tortas celtas, gastronomía variada y parrillas.

Pero más allá de la recreación medieval, existe otro motivo más actual por el que un amante de la gastronomía marca esta fecha en rojo: la tortilla de Betanzos.

Una tortilla de patata fina, dorada por fuera y jugosa por dentro, con el huevo apenas cuajado, que solo lleva cuatro ingredientes -huevo campero, patata gallega, aceite de oliva virgen extra y sal-, y sin cebolla.

Su origen se atribuye a Angelita Rivera, del restaurante La Casilla, que empezó a servirla hacia 1910; la fórmula gustó tanto que los locales vecinos no tardaron en adoptarla y acabó creando escuela.

Una escuela que ha dado campeones nacionales. El Mesón O Pote, de Alberto García Ponte, se ha proclamado campeón de España de tortilla de patata en 2011 y 2022 en el Campeonato que se celebra en Alicante Gastronómica, uno de los certámenes con más tradición del país.

A pocos metros, en el llamado "callejón de la tortilla" -la Travesía do Progreso y la Venela do Campo-, podemos encontrar otras leyendas: Casa Miranda, cuya cocinera Pepa Miranda ha sumado cinco oros en el concurso local, o el Bar Galicia, para quienes buscan la versión más líquida de todas.