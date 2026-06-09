El 'rey de la cocina silvestre' que viaja por el mundo guisando para los más necesitados abre un restaurante en Teruel

"El rey de la cocina silvestre española": con este apodo, el periodista John Krich, en su libro Cocinando una tormenta (Planeta Gastro, 2025), 'bautiza' al valenciano Yelel Cañas, a quien también describe como "quizá el más apasionado ambientalista de su generación de chefs".

El apelativo le viene dado por su particular filosofía culinaria, basada en la recolección, el forrajeo y la autosuficiencia. Además, es también el nombre del documental que le realizaron Patxi Uriz y Jordi Matas, donde Cañas, después de viajar y cocinar por medio mundo, vuelve al lugar que le vio crecer —la Comarca de Gúdar-Javalambre— y exhibe el enorme potencial turístico y gastronómico que alberga esta área geográfica.

Precisamente allí, en Rubielos de Mora (Teruel), va a inaugurar ahora en julio un nuevo restaurante. Se llamará Local, se ubicará en el mismo sitio donde estaba Mammalú —la heladería que abrió hace tres años junto a su madre— y pretende ser una aventura en la que "cocinar sin reglas" y donde desarrollar su filosofía de proximidad en una población de tan solo unos 600 habitantes.

En esta nueva etapa, Cañas quiere contar historias del territorio y crear una gastronomía que impacte en sala, tanto por su oferta culinaria como por la experiencia que propone. "Nunca se va a encontrar lo mismo; si una persona viene tres veces en dos meses, probablemente no coma lo mismo las tres veces", ha asegurado el chef a Europa Press.

El establecimiento acogerá a una veintena de comensales por servicio repartidos entre la barra —"la mesa de la cocina"— y la sala de Local, que se ubica a la entrada del municipio, el cual está integrado en la red de Pueblos Más Bonitos de España, y reconocido desde hace décadas por su monumentalidad como conjunto Histórico-Artístico y el Premio Europa Nostra.

El chef valenciano asegura que va a cocinar lo que le dé "su contexto y lo que le apetezca a través de los productos que encuentre día a día". El menú tendrá una estructura que rellenará con recetas y productos que, espera, tengan un fondo social: "Me encanta trabajar con pequeños proveedores, huertos y agricultores; con personas que recolecten, como mi vecina que sabe mucho de plantas silvestres y a la que le pido que reúna desde caracoles hasta plantas".

"A nivel social, es darle valor y revalorizar a las personas que tienen unos conocimientos rurales, de cocina, de plantas o, en general, de todo lo que pueda estar alrededor de la cocina, que me lo puedan trasmitir y que al mismo tiempo ellos se sientan valorados y sientan que ese conocimiento que tienen, tiene sentido y vale para cosas", reivindica.

Por otra, parte para él no es posible dejar de lado sus raíces valencianas. Creció culinariamente en Valencia, por eso destaca que no puede olvidar los arroces o el marisco y, a pesar de que ahora se traslada a la montaña, asegura ser muy afortunado por poder contar con la cercanía de los proveedores, como el pescadero que le lleva al pueblo producto directamente de la lonja de Burriana y Castellón.

Local tendrá una oferta de menús degustación y temáticos que variarán según la temporada. Por ello contará con opciones veganas y vegetarianas en su carta, con preferencia por el producto ecológico. Cañas espera, sobre todo, conjugar en este proyecto su apuesta personal por la ruralidad con su amor incondicional por una cocina de investigación "honesta, elaborada, creativa y sorprendente".

Silvestre y comprometido

Además de por su método culinario, Yelel Cañas se caracteriza por su voluntad de desarrollar proyectos sociales tanto en su entorno como en lugares como Marruecos, para así hacer de la cocina "un lenguaje propio".

Desde hace nueve años, junto a su familia, tiene la pizzería 'Il Ponticello', en la vecina Mora de Rubielos, donde aplican una filosofía de integración con sus trabajadores porque todo su equipo está formado por personas migrantes. Cañas asegura que si tiene que elegir entre poder contratar a trabajadores que tengan más necesidad que otros, "obviamente" lo hará.

Asimismo, de la mano de Silvia Fraccoli ha impulsado el proyecto Kiaora Gastronomía Social, una iniciativa que une la cocina con la integración social y la cooperación, y que les da la posibilidad de viajar por todo el mundo mezclando placer, trabajo y solidaridad.

En este sentido, rememora su último viaje a Marruecos, donde dieron de comer a personas migrantes que se ven obligadas a vivir en cementerios: "A los sitios donde viajamos siempre intentamos buscar situaciones vulnerables en las que podamos aportar nuestro granito de arena".

No solo desarrollan iniciativas internacionales, sino que cuando tiene la oportunidad lo continúan haciendo lo más cerca posible, como en la residencia de ancianos de Rubielos de Mora o en la preparación de la cena de Nochebuena a personas en situación de calle.

"A través de la comida, que es un canal, un lenguaje propio, todos hablamos y conocemos. Es una forma de conectar con todos los estratos sociales, con todo tipo de personas o situaciones, desde la puerta de tu casa hasta la otra parte del mundo", sentencia.