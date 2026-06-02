El restaurante de Madrid donde Michael Jordan ha comido "la mejor hamburguesa" de su vida: con vaca rubia gallega desde 15€

Michael Jordan, considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, ha visitado la capital española con un itinerario muy claro: disfrutar del espectacular concierto de Bad Bunny en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y, de paso, entregarse a los placeres culinarios de la ciudad.

Lo que nadie imaginaba es que uno de los mayores mitos del planeta terminaría coronando su visita en una hamburguesería madrileña dejando una frase al personal que ya ha dado la vuelta a España: "The best burger in my life" ("La mejor hamburguesa de mi vida").

El escenario de este hito culinario no fue un ostentoso restaurante con tres estrellas Michelin, sino La Bistroteca, un local ubicado en el número 7 de la calle Espartinas, en el corazón del barrio de Salamanca. Este establecimiento ya era una dirección de culto para los madrileños amantes de las hamburguesas de autor, pero tras esta visita ha elevado aún más su caché.

La comida se gestionó bajo la más estricta discreción. Según ha trascendido, el relaciones públicas del hotel donde se alojaba el exjugador llamó para reconfirmar una reserva avisando únicamente que asistiría un deportista retirado muy famoso. No fue hasta que Jordan cruzó la puerta, con su imponente 1,98 de estatura, cuando el personal del local descubrió a quién iban a dar de comer.

Acompañado por su esposa, Yvette Prieto, y un grupo de amigos, la leyenda de los Chicago Bulls pudo disfrutar de una velada tranquila, sin exigencias extravagantes y libre del acoso de los selfis, algo que el estadounidense agradeció enormemente.

La hamburguesa que enamoró a Michael Jordan

Lejos de optar por una opción clásica, Jordan se dejó aconsejar y pidió la joya de la corona del establecimiento: la Bistroemmy. Una receta sumamente cuidada que destaca por la calidad de sus materias primas y el toque inconfundible de su parrilla de carbón.

La carne es de vaca gallega madurada entre 30 y 40 días, de la firma Discarlux, lleva queso cheddar fundido, bacon ahumado crujiente, cebolla frita y salsa Emmy, una elaboración propia que incluye mantequilla ahumada y chiles coreanos, aportando un equilibrio perfecto entre la cremosidad y un sutil punto picante; y servido en un tierno y sedoso pan brioche.

Su mujer y sus acompañantes se decantaron por la más tradicional New York Cheese, y para rematar la cena, el grupo endulzó la noche compartiendo una mousse de maracuyá y una tarta tres leches.

De ruta por Madrid

La parada en La Bistroteca fue el broche de oro a un fin de semana de desconexión para el estadounidense. Antes del gran concierto, también aprovechó para almorzar en el conocido restaurante Ramses, ubicado en la Plaza de la Independencia, disfrutando de las icónicas vistas a la Puerta de Alcalá. Horas más tarde, se trasladó al Metropolitano para vibrar con el primero de los conciertos de Bad Bunny en la capital.

La visita de Michael Jordan deja claro que Madrid no solo atrae por su oferta de ocio, sino que su gastronomía en formatos más informales compite cara a cara con los mejores fogones del mundo. Eso sí, a partir de ahora, conseguir una mesa en la calle Espartinas va a requerir de la misma agilidad que tenía el histórico '23' para saltar a la cancha.