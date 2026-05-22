El restaurante que usa inteligencia artificial para no subir el precio de sus tacos a 1€: "Predecimos la demanda diaria"

En un momento donde salir a cenar o tomar algo se ha convertido en un lujo para muchos, encontrar propuestas que cuiden el bolsillo es casi un milagro —especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián—.

Mientras la hostelería generalizada parece que no para de inflar sus precios, hay lugares que aún resisten y plantan cara a la inflación. Uno de ellos es la conocida cadena Tiki Taco; sus locales se mantienen firmes en su misión original: democratizar los sabores auténticos de México con una cocina honesta, de barrio y con los precios populares de siempre (desde 1 € el taco).

La clave de su éxito es directa y sin pretensiones: producto bien ejecutado y con recetas tradicionales, ambiente cercano y sin etiquetas que invita a regresar y platos pensados para compartir, ideales para cuando el presupuesto aprieta.

Pero si hay algo en lo que triunfan especialmente es en su modelo de gestión, que les permite mantener los precios bajos sin abaratar costes de producto, una estrategia a la que podrían sumarse otros negocios.

La cadena madrileña ha integrado la Inteligencia Artificial en el núcleo de su operativa diaria. Mediante herramientas de análisis de datos y sistemas de optimización, controlan los costes al céntimo y anticipan la demanda de cada local con una precisión asombrosa.

"La IA nos permite ser eficientes donde otros son lentos. Ese ahorro en ineficiencias es lo que nos permite no trasladar el aumento de costes al cliente final", asegura Gerardo G. Fuentes, CEO de Tiki Taco.

Un taco de Tiki Taco. Foto cedida

Al predecir con exactitud milimétrica lo que se va a consumir cada día, la empresa optimiza las compras a proveedores y reduce el desperdicio de alimentos prácticamente a cero. Eficiencia pura al servicio del sabor artesanal.

Esta estrategia ha convertido a sus establecimientos en un auténtico hervidero social. En sus mesas conviven a diario perfiles de todo tipo, desde estudiantes universitarios, pasando por turistas, trabajadores de oficina en su hora de descanso y hasta familias y grupos de amigos.

El fenómeno responde a un cambio evidente en el consumidor urbano, que ahora prioriza los planes informales, rápidos y económicos, pero sin renunciar a la autenticidad.

Uno de los locales de Tiki Taco. Foto cedida

En definitiva, Tiki Taco ha demostrado que su modelo no solo funciona, sino que es altamente escalable: la marca prevé cerrar el año con dos nuevas aperturas en la capital.

Su hoja de ruta de expansión es clara: conquistar zonas estratégicas basando el negocio en el volumen gracias a la fidelidad del cliente y en la eficiencia impulsada por los datos.

Sobre Tiki Taco

Tiki Taco nació en Madrid en 2018 de la mano del exfutbolista mexicano Gerardo 'Yayo' Fuentes, con una idea muy clara: llevar el auténtico sabor callejero de México a las calles españolas.

Con locales en San Bernardo, Cascorro y Guzmán el Bueno, la taquería se ha convertido en un punto de encuentro donde se celebra la comida honesta, los precios justos y el buen rollo.

Cada taco se prepara al momento y los comensales pueden elegir entre una amplia variedad de hasta 16 tacos, todos ellos elaborados con ingredientes frescos y técnicas auténticas. No hay fusiones ni reinterpretaciones: aquí los sabores son intensos y fieles a la tradición. Su filosofía es sencilla: tacos reales, sin artificios, con el alma y la alegría del barrio.