El pueblo medieval ideal para recorrer a pie y comer lechazo: 100 vecinos, castillo del XIV y Conjunto Histórico-Artístico

Cada vez hace mejor tiempo y el cuerpo pide una escapada. No hace falta esperar a las vacaciones de verano para darse un capricho y viajar un fin de semana a alguno de los cientos de lugares con encanto que nos ofrece este país.

Una opción no muy conocida, pero siempre exitosa, es Yanguas, un precioso pueblo ubicado en la provincia de Soria (Castilla y León) que está declarado Conjunto Histórico-Artístico, además de haber sido reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España.

De origen prerromano, cobró importancia en las guerras romanas contra Numancia y luego como villa fortificada en la frontera entre Castilla y Navarra. Conserva un casco urbano muy bien cuidado, con casas blasonadas, calles empedradas y edificios como el castillo del siglo XIV, la Torre de San Miguel, la iglesia de San Lorenzo y el puente medieval sobre el Cidacos.

La gastronomía de Yanguas se caracteriza por ser contundente, honesta y basada en la tradición pastoril y en los productos de los bosques locales. Es decir, cocina de montaña de toda la vida.

Como el pueblo tiene apenas 100 habitantes, las opciones para comer son limitadas, pero espectaculares, de esas donde cocinan como en casa. Sí o sí tienes que probar el mítico torrezno soriano (de hecho, en el pueblo cercano de San Pedro Manrique el bar El Condado del Motores ganó en 2019 el título de 'Mejor Torrezno del Mundo'); el lechazo asado o el cochinillo (que puedes pedir con antelación en Bar Restaurante de la Asociación de Amigos de Yanguas).

También es imprescindible degustar las migas pastoriles y recetas de caza como el ciervo estofado (se recomienda el del hotel y restaurante El Rimero de la Quintina), o platos con boletus, níscalos o setas de cardo silvestres.

Qué ver en Yanguas y alrededores

Como decimos, es un destino muy apreciado para el turismo rural: se recomienda pasear tranquilamente por sus calles, visitar el castillo, el museo de Arte Sacro y el puente medieval, además de disfrutar de la ruta de las Icnitas (huellas de dinosaurios) en la zona.

Cada año celebra fiestas patronales en honor a San Blas y San Sebastián, así como el MUSEG Al Natural, un festival de música en verano que atrae al turismo cultural y de naturaleza.