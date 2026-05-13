El pueblo ideal para comer un chuletón por 20 € y recorrer a pie sus rutas de senderismo: puentes colgantes junto al río

Un pueblo de apenas 500 habitantes, pero con un restaurante que quita el hipo. Así es Losa del Obispo, en la provincia de Valencia, un pequeño municipio donde se encuentra Casa Anselmo, el asador más histórico de la zona.

El establecimiento, ubicado en el número 8 de la Avenida Serranía, ofrece a sus clientes una carta especializada en las brasas, con una parrillada auténtica a base de las mejores carnes hechas al momento.

Uno de los platos más solicitados es el entrecot (18 €) y las chuletas (12 € la ración de cuatro), así como el chuletón de vaca (20 €) y su variada selección de embutidos típicos de la zona como longanizas, chorizos y morcillas (2 € la unidad).

El solomillo de cerdo (17 €) y el pollo a la brasa (12 €) son otras de sus recetas más queridas, que puedes acompañar con patatas fritas caseras cortadas al instante, una refrescante ensalada de la casa con aceitunas, ajo laminado, tomate y pepinillos (6 €) o media rosca de pan de pueblo con ajoaceite (4,50 €). Y en los postres, la tradicional bandeja de dulces surtidos caseros.

Abiertos desde 1836, Casa Anselmo ha sido durante generaciones un punto de encuentro para vecinos y visitantes de Losa del Obispo. A lo largo de los años, el restaurante ha sabido mantener su carácter de taberna tradicional valenciana, conservando el espíritu familiar que lo ha acompañado desde el principio.

Ahora el local ha evolucionado sin perder su esencia, y se mantiene como un espacio de referencia, atrayendo también a las nuevas generaciones de foodies que buscan comida abundante a buen precio y sin sacrificar la calidad.

#restaurantesvalencia #asador #carne #brasa ♬ sonido original - ZAMPI NEWS @zampi_news 🥩 EN ESTE PUEBLO DE SOLO 500 HABITANTES HAY UN HISTÓRICO ASADOR QUE ES PARADA OBLIGADA DE TODO VALENCIANO 🙌🔥. 🏠 Restaurante Casa Anselmo ⭐️ 4,1/5 📍 Av. Serranía, 8, 46168, Losa del Obispo, Valencia. 🍽️ ¿Qué probamos? 🥬 Ensalada (6€) 🍞 Media rosca de pan con ajoaceite (4,50€) 🥩 Ración de 4 chuletas (12€) 🍖 Pieza de embutido: longaniza, morcilla y chorizo (2€/ud) 🐓 Pollo a la brasa (12€) 🐮 Chuletón de vaca (20€) 🥩 Entrecot (18€) 🐷 Solomillo de cerdo (17€) 🤔 Reseña: En este pueblo valenciano de solo 500 habitantes existe un asador de chuletas que lleva abierto más de medio siglo, y es parada obligada de todo valenciano que pasa por la zona 🤩. Se llama Casa Anselmo, está en Losa del Obispo, y representa a la perfección lo que es un auténtico restaurante de pueblo. Un restaurante especializado en carnes a la brasa, con todo el asador abierto, y una carta que se canta a grito pelado 😂. Porque aquí no hay postureos de ningún tipo. Aquí se viene a disfrutar de buena carne y a ponerse las botas de verdad. Te enseño en el vídeo todo lo que tienen, y te digo qué tienes que pedir si vas por qué hay una pieza de carne que me flipó, especialmente 🤤. 💾 Guárdatelo. . . #valencia

Qué ver en Losa del Obispo y alrededores

Además de un sitio donde comer bien, Losa del Obispo es un lugar excelente para hacer senderismo y realizar turismo rural. Aquí una pequeña lista de las mejores cosas que ver y hacer en este pueblo y sus alrededores.