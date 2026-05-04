Muere Françoise Wilhelmi de Toledo, la mujer que creó el ayuno terapéutico actual y dirigió la Buchinger Marbella

El ayuno como un método para mejorar nuestra salud se ha convertido en algo tan actual que muchas veces olvidamos que fueron figuras como Françoise Wilhelmi de Toledo, la doctora de madre española y padre suizo, quienes aportaron la base científica para hacerlo realidad en clínicas como la Buchinger Wilhelmi que ahora dirigen sus hijos.

Ellos mismos han comunicado la triste noticia del fallecimiento de Françoise la semana pasada tras una breve enfermedad y han querido reivindicar la figura de su madre dentro del ámbito de la medicina en una búsqueda constante para comprender al ser humano en su totalidad.

Como médica y científica, esta mujer adelantada a su tiempo, supo conjugar la práctica clínica con la curiosidad intelectual, dotando al ayuno terapéutico de un perfil moderno y científicamente sólido.

El patio del restaurante de la Clínica Buchinger en Marbella.

De hecho, su nombre era uno de los más reconocidos en el ámbito internacional, más allá del de la medicina, para todos los cambios que se han ido produciendo en nuestra sociedad y en los modos de depurarnos y alimentarnos.

Wilhelmi de Toledo fue una digna heredera de Otto Buchinger, ya que consideraba esencial entender el ayuno como un proceso no solo físico y emocional, sino también espiritual. De hecho, durante 40 años dirigió un curso de ayuno en la comunidad religiosa de Grandchamps, cerca de Neuchâtel, Suiza.

Aunque Françoise nació en Ginebra, en 1953, hija de un empresario y político ginebrino, por sus venas corría sangre española ya que su madre era de aquí y creció en un entorno que combinaba el sentido empresarial con la apertura cultural.

La vitamina en el ayuno

Finalizó sus estudios de Medicina en 1982 en su ciudad natal y se doctoró en Basilea con una tesis sobre los problemas metodológicos en la evaluación de los niveles vitamínicos durante el ayuno, un temprano indicio de la orientación que tomaría su trayectoria profesional.

Fue en su adolescencia cuando descubrió el ayuno como un ámbito al que se entregó con notable constancia para acabar convirtiéndolo en una misión de vida: desarrollar el ayuno terapéutico en la intersección entre tradición y medicina basada en la evidencia.

Ocupó el puesto de directora científica de las clínicas privadas Buchinger Wilhelmi y fue clave en la configuración del programa médico, siempre insistiendo en la necesidad de promover la documentación científica sistemática de la terapia del ayuno.

De hecho, su labor contribuyó a sacar el ayuno del ámbito de la mera ascesis para consolidarlo como un método médico complementario serio, favoreciendo asimismo su difusión como ha ocurrido en las últimas décadas con las clínicas en las que se insiste en que no se trata de dejar de comer sino de comer bien.

Una salas de ayuno de la Clínica Buchinger en Marbella.

Su amor por Raimund Wilhelmi, nieto del pionero del ayuno Otto Buchinger, la introdujo de lleno en el mejor lugar para continuar con su labor y transformar las clínicas de manera decisiva. Juntos fueron responsables de las clínicas de Überlingen y Marbella, que bajo su dirección se convirtieron en centros de referencia internacional en ayuno terapéutico y medicina integrativa.

Pero su compromiso con esta especialidad fue más allá de su propia clínica y en 1986 fundó la Sociedad Médica de Ayuno Terapéutico y Nutrición (ÄGHE), de la que fue presidenta durante años.

"Mi esposa deja un legado marcado por la perseverancia, la integridad intelectual y una profunda confianza en la capacidad autorreguladora del cuerpo humano", ha declarado su marido Raimund Wilhelmi.

Sus hijos Victor, actual director de la clínica de Marbella, y Leonard, director de la clínica de Überlingen, han querido dejar claro que su madre "supo crear puentes: entre la clínica y la investigación, entre la tradición y la modernidad, entre la terapia física y el equilibrio mental". Por lo que saben que su influencia seguirá haciéndose sentir durante mucho tiempo en la medicina integrativa y en la terapia del ayuno.