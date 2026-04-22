La cerveza que transforma los residuos en fertilizantes: más rendimiento y hasta un 80 % menos de gasto

Tradicionalmente relegado a usos secundarios como alimentación animal, el bagazo, es el residuo sólido que queda tras la cocción del grano.

Hoy se reivindica como un recurso estratégico. En BEER-SOIL, este subproducto se convierte en biofertilizante y biofumigante natural, cerrando el círculo productivo en clave de economía circular.

El proyecto, impulsado por Damm y Ametller Origen, introduce una innovación concreta dentro del sector agroalimentario: transformar los residuos generados durante la elaboración de la cerveza en insumos agrícolas funcionales.

En colaboración con centros científicos y empresas especializadas, el programa se enmarca en el PERTE Agroalimentario y responde a dos retos clave: la gestión sostenible de residuos industriales y la reducción del uso de fertilizantes químicos.

No es solo una cuestión de reaprovechamiento: es una redefinición del concepto de residuo. Lo que antes era desecho, ahora es insumo agrícola de alto valor.

Del campo experimental a la evidencia

Las pruebas realizadas en cultivos de lechuga en Mataró (Barcelona) ofrecen datos concluyentes. El uso de bagazo no solo iguala a los fertilizantes químicos tradicionales: los supera. Se ha registrado un incremento en la biomasa, una mayor productividad por hectárea y una mejora notable en la calidad del cultivo.

Pero hay algo más profundo ocurriendo bajo la superficie. El suelo, a menudo olvidado en los debates agrícolas, recupera protagonismo. La actividad microbiana se intensifica, las enzimas esenciales se activan y el ecosistema edáfico se revitaliza.

Menos químicos, más equilibrio

Uno de los hallazgos más relevantes del proyecto es el efecto biofumigante del bagazo. Durante su descomposición, se generan gases que actúan como defensa natural frente a patógenos. El resultado: menos necesidad de pesticidas y fitosanitarios, y un entorno agrícola más saludable.

Este doble efecto fertilizante y protector permite reducir hasta un 80% los costes asociados a insumos agrícolas. En un contexto de precios volátiles y creciente presión ambiental, la cifra no es menor: es una promesa de viabilidad económica para muchos agricultores.

Gastronomía, industria y sostenibilidad

Lo interesante de BEER-SOIL no es solo su impacto técnico, sino su dimensión cultural. La cerveza se convierte en agente de cambio en la cadena alimentaria, conectando industria, ciencia y campo.

En palabras de sus impulsores, el proyecto no es un experimento aislado, sino una solución escalable. Puede replicarse en otras plantas cerveceras e incluso inspirar a otras industrias alimentarias a repensar sus residuos.

Quizá dentro de unos años, cuando brindemos con una cerveza bien fría, estemos participando, sin saberlo, en un sistema donde nada se desperdicia. Donde cada sorbo tiene un eco en la tierra que lo hizo posible.