Ya es oficial: Mercadona baja los precios de aceite, leche, galletas, yogures, patatas y hasta 100 productos en 2026

En un contexto en el que la inflación hace subir los precios día a día, muchas familias en España llegan totalmente asfixiadas a final de mes.

Una situación que se agrava por momentos debido a las tensiones geopolíticas de las últimas semanas, que han supuesto un encarecimiento generalizado de materias primas y costes energéticos, y que se ha ido trasladando, semana a semana, al ticket de la compra.

Ante ese panorama, Juan Roig, presidente de Mercadona, ha confirmado una rebaja que ya se ha puesto en marcha y que afecta a más de un centenar de referencias de la cesta habitual.

El listado completo puede consultarse ya en la sección Bajadas de precio de su tienda online, y afecta a categorías tan cotidianas como lácteos, aceites, legumbres, pescado, chocolate y fruta fresca.

Los básicos ahora cuestan menos

El primer descuento lo encontramos en la leche Hacendado. El pack de seis litros de semidesnatada pasa de 5,28 a 5,04 euros, la desnatada baja de 5,04 a 4,92 euros y la semidesnatada sin lactosa de 5,76 a 5,64 euros. Incluso la entera sin lactosa cede unos céntimos y se queda en 6,18 euros los seis litros.

Quienes no consuman lácteos de origen animal, también podrán beneficiarse del descuento en la bebida de arroz sin azúcares añadidos de marca Hacendado, que baja de 6,60 a 6,30 euros el pack de seis litros.

La patata es otro básico que experimenta una de las mayores bajadas de precio: la malla de cinco kilos baja de 6,15 a 5,60 euros, una diferencia de 55 céntimos que se hará notar en un producto que es de uso diario en la dieta de muchos españoles.

En el apartado de aceites, el girasol refinado 0,2º en garrafa de cinco litros baja de 8,45 a 8,30 euros, un ajuste discreto pero importante para quien cocina a diario.

Yogures y productos de despensa

El capítulo de lácteos trae más alegrías aparte de la leche. El yogur griego natural Hacendado (pack de seis unidades) pasa de 1,55 a 1,45 euros y el formato tarrina de un kilo baja de 2,30 a 2,20 euros.

El kéfir natural sabor suave se ajusta de 1,20 a 1,10 euros y las natillas con galleta de 1,25 a 1,15 euros.

En básicos de despensa, el tomate triturado de 800 gramos se queda en el euro redondo (antes costaba 1,05), el de 400 gramos baja a 60 céntimos y el tomate frito receta artesana rebaja diez céntimos hasta los 1,40 euros.

Las lentejas pardinas de un kilo quedan en 1,95 euros y las lentejas a la riojana listas para calentar, en 1,25.

Galletas, café, chocolate y frutos secos

El rincón más goloso concentra algunas de las mayores rebajas de esta campaña. El chocolate con leche Classic pasa de 1,60 a 1,35 euros y el chocolate negro 85 % cacao desciende de 1,95 a 1,75.

Las galletas Chocominis caen de 1,85 a 1,60 euros, las Digestive de avena y chocolate de 1,60 a 1,45, y las María dorada de 1,40 a 1,35. Llama especialmente la atención la nuez de Brasil natural, que se desploma de 4,95 a 3,50 euros el paquete de 200 gramos.

El paquete de 500 g de café molido mezcla Hacendado tendrá un descuento de 20 céntimos y la caja de 20 bolsitas de té chai Hacendado que costaba 1,40 euros, ahora se quedará solo en 1,15 euros.

Frutas y quesos también bajan de precio

La lista de bajadas de precio se completa con referencias de la sección de Frescos como los arándanos en tarrina de 500 gramos (de 6,50 a 6,00 euros) o las naranjas en malla de 5 kilos (de 5,25 a 4,75).

Los quesos, que son unos de los productos más demandados de la cadena valenciana, también nos darán un pequeño respiro con el precio: el queso curado cheddar Hacendado baja de 3,30 a 3,00 el taco de 300 gramos y la tarrina de 250 gramos de queso fresco de vaca experimenta una bajada de 10 céntimos para quedarse en 1,60 euros.