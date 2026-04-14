¿Adiós a pagar por separado? Los bares y restaurantes, en contra de dividir la cuenta: "Bastante lentos somos ya..."

Ha habido cañas, ha habido tapas y ha habido risas. Ha sido una tarde estupenda, pero llega el momento de pagar la cuenta y ya nadie ríe. Sois muchos y habéis pedido mucho... y ahora ninguno quiere hacerse cargo de ello. El camarero, por supuesto, tampoco.

Los bares y restaurantes se han plantado. Cada vez más establecimientos cuelgan carteles bien visibles en los que puede leerse "Una mesa, una cuenta", o, en otras palabras, "No dividimos cuentas; se abonará en un pago único".

Los trabajadores de la restauración se han cansado de hacer malabarismos matemáticos cuando llega el momento de cobrar a los clientes, por lo que muchos apuestan por ponerse estrictos. "Usen bizum", sugieren algunos. "Hacéis las cuentas entre vosotros, que para algo habéis estudiado", dicen otros. "Bastante lentos somos ya como para ponernos a dividir cuentas", bromean.

En un reportaje emitido en laSexta, camareros de Málaga y Barcelona lamentan que, en ocasiones, tener que dividir la cuenta y cobrar uno a uno a los clientes les hace perder mucho tiempo y, además, a veces no terminan de salir los cálculos: "A veces se hacen grupos de 15 o 20 personas y cada persona quiere pagar a su conveniencia".

¿Y qué dice la ley al respecto? Pues no dice nada, ya que no existe ninguna norma en España que obligue a estos locales a cobrar por separado, o sea que pueden negarse a hacerlo si quieren. No obstante, la única condición es que esté claramente indicado en carteles, como comentábamos antes, para que así los comensales estén bien informados y puedan decidir libremente qué quieren hacer.

¿A favor de una mesa una cuenta? Cada vez se ve más en bares y restaurantes ☺️ pic.twitter.com/Vgz2gWKYMi — Soy Camarero (@soycamarero) April 10, 2026

Y los clientes, ¿qué opinan? Tal y como hemos podido saber gracias a una reciente publicación en la red social X por parte del usuario @soycamarero, hay opiniones de todo tipo.

"Por empatía a los trabajadores, bizum grupal en el momento y luego se paga. Fácil, rápido y sencillo", comenta un usuario. "Completamente a favor, al igual que el aviso 'Cash Only'; si la normativa está expuesta en el establecimiento, se debe de acatar, y si no te gusta eres libre de escoger otro bar", añade otra persona.

Sin embargo, algunos se muestran mucho más críticos y reticentes. "Si yo pago, yo decido, y si no, no pago", puede leerse. "Luego, en el baño, agua fría sin jabón y sin papel ni para secarse ni para limpiarse. Cuando hay cartelitos, ya se sabe cómo es el servicio del sitio en general...", escriben.

Aunque también hay quienes tienen pensamientos menos drásticos: "Yo, como hostelero, cuando estábamos a full, pues nos partía que quisiesen pagar por separado, pero cuando la cosa estaba más relajada, me daba igual. Tampoco es lo mismo que te paguen dos cafés por separado que dos horas de comida familiar. Depende mucho de la situación".