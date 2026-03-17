El chef José Andrés se lanza al mundo del cómic: una 'comida asombrosa' con Spider-Man y World Central Kitchen

Hay cocineros que no se conforman únicamente con estar en la primera línea del frente en sus cocinas, también quieren ocupar la de los conflictos de manera solitaria y hasta convertirse en personajes de ficción.

Hace unos meses podíamos pasar las páginas del primer cómic que cuenta con el cocinero Dabiz Muñoz como protagonista y ahora podremos hacer lo propio con el que la editorial de los superhéroes ha lanzado en homenaje al trabajo con World Central Kitchen del chef José Andrés.

En un giro inesperado de su trayectoria, el cocinero asturiano entra en el universo del cómic de superhéroes de la mano de Spider-Man en una historia que mezcla acción, solidaridad y cocina.

Una cena solidaria que termina en aventura

La editorial Marvel Comics ha decidido reunir a dos tipos de héroes muy distintos —pero sorprendentemente complementarios— en el cómic Spider-Man: Meals to Astonish. 1, un número especial autoconclusivo que convierte una inauguración gastronómica en una escena digna de Manhattan.

El punto de partida tiene aroma a apertura de restaurante y a alfombra roja culinaria. Peter Parker —el fotógrafo que se esconde tras la máscara del hombre araña— llega al centro de Nueva York para cubrir la inauguración del nuevo restaurante de José Andrés. La expectativa es máxima: invitados, cámaras y el inevitable murmullo de la prensa gastronómica. Todo parece listo para celebrar una noche dedicada a la cocina… hasta que la calma se rompe con la aparición de Electro.

El villano eléctrico amenaza con arruinar la velada, pero la respuesta no llega solo desde los poderes arácnidos. En el cómic, José Andrés no aparece como un simple guiño o cameo. Su personaje actúa como lo hace en la vida real: con rapidez, organización y un impulso solidario que se ha convertido en su marca personal. Junto al equipo de World Central Kitchen, se une a Spider-Man para evitar un desastre culinario… y algo más serio: la destrucción de la ciudad.

Un chef convertido en superhéroe cotidiano

En términos narrativos, la idea funciona porque la realidad del chef español ya tiene algo de épica. Desde su fundación en 2010, World Central Kitchen ha llevado comida caliente a zonas devastadas por guerras, huracanes, terremotos o crisis humanitarias. Un trabajo que le valió a José Andrés el Premio Princesa de Asturias de la Concordia y que, en la lógica del universo Marvel, lo coloca en una categoría de héroe distinta: la de quienes luchan con cucharones en lugar de telarañas.

El cómic cuenta con guion de Steve Orlando, dibujos de Roi Mercado y una portada firmada por Mike Mignola, creador del icónico Hellboy. También se publicarán portadas alternativas realizadas por Giuseppe Camuncoli y Peach Momoko.

La publicación de este número forma parte de una nueva línea de historias autoconclusivas con las que Marvel pretende apoyar y visibilizar el trabajo humanitario de World Central Kitchen. No es la primera vez que artistas del cómic colaboran con la organización: Mignola ya lo hizo anteriormente creando ilustraciones para recaudar fondos durante la pandemia de COVID-19 y tras los incendios forestales de Hawái en 2023.

La iniciativa también revela algo más profundo: la creciente conexión entre gastronomía, cultura popular y compromiso social. Si durante décadas los chefs aspiraron a estrellas Michelin, hoy algunos de ellos —como José Andrés— han conseguido algo más difícil: convertirse en figuras capaces de movilizar recursos, voluntarios y atención mediática para causas humanitarias.

Este primer número de Meals to Astonish no será el último. Marvel ya ha adelantado que la serie continuará durante el año, y que José Andrés podría cruzarse con otros iconos de la editorial como Iron Man, Thor, Hulk, Captain America, Wolverine o los Fantastic Four.

La cocina ya no solo se sirve en platos o restaurantes, también puede convertirse en relato, en herramienta humanitaria… y ahora incluso en viñetas de superhéroes. Porque, al final, en esta historia la pregunta no es quién salva el mundo, sino quién lo alimenta mientras los demás luchan por salvarlo.