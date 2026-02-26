Joan Roca (62), sobre el mejor restaurante de Barcelona: "No tiene estrella Michelin y se come de lujo por menos de 40 €"

Uno de los cocineros más influyentes de la cocina catalana es, sin lugar a dudas, Joan Roca, líder de la cocina de vanguardia y copropietario junto a sus hermanos Josep y Jordi de El Celler de Can Roca, restaurante con tres estrellas Michelin.

El que es uno de los chefs más importantes de España acudió al podcast La Pròrroga, donde dejó claras sus preferencias con respecto a los que considera que son los mejores restaurantes de Cataluña, además de hablar de otros muchos asuntos a lo largo de una hora de programa.

El cocinero de 61 años recalcó que era muy difícil quedarse con solo tres restaurantes dada la gran cantidad de opciones y propuestas gastronómicas que se ofrecen en la región, pero tras unos instantes de suspense, hizo su elección.

De los que son para él los tres mejores restaurantes de Cataluña, destacó el que, a su juicio, es el mejor de Barcelona y es el Gresca, situado en el Carrer de Provença, 230, y cuya especialidad son las brasas, si bien también cuentan con una extensa carta de vinos.

"No tiene estrella Michelin, pero se come de lujo", dejó claro Joan Roca, quien insistió en que en este establecimiento se lleva ofreciendo durante años una comida de alta gama. Además, considera que disponen de una "muy buena carta de vinos".

Los otros restaurantes catalanes de Roca

Más allá del restaurante Gresca, el chef catalán ha hecho mención a Ca la Pepa, situado en Platja d’Aro, un restaurante en el que se prepara una cocina mediterránea tradicional y en el que la propuesta culinaria va dependiendo en función del producto disponible.

En su opinión se trata de un restaurante que "cocina muy bien", y en la que también destaca su "buena carta de vinos", todo ello dentro de un establecimiento que tiene una apariencia sencilla. Se trata de una de sus principales recomendaciones para comer bien en Girona.

El tercero de los establecimientos a los que ha hecho referencia Joan Roca en el podcast es Le Baratin Girona, del que indica que "es un bistró, pero no es un restaurante de alta cocina. Es muy informal, pero con una excelente cocina".

En la entrevista Joan Roca quiso aclarar que en Girona se pueden encontrar restaurantes de calidad extraordinaria, sobre todo por haber cocineros muy jóvenes que están haciendo un gran trabajo.

La propuesta gastronómica de Gresca

Detrás de Gresca se encuentra el afamado chef Rafa Peña, que fue galardonado con el Premi Nacional de Gastronomía 2023, quien ha ideado una carta que ha logrado conquistar a miles de personas que se han dejado llevar por su propuesta sencilla y tradicional, pero de muy alta calidad.

Inaugurado en el año 2006 por Rafa Peña junto a su pareja Mireia Navarro, este establecimiento ha sido pionero en la ciudad, con una propuesta que apuesta por la alta cocina en la que todo se centra en la intensidad del sabor y el respeto más absoluto por el producto estacional.

Su propuesta gastronómica se presenta como un recorrido equilibrado entre el mar, la huerta y la montaña, con propuestas interesantes tanto para quienes buscan un refinado tapeo como para quienes prefieren darse un festín más formal. De esta manera, se puede adaptar a diferentes tipos de comensales.

La carta de Gresca

Para abrir boca nos encontramos con bocados individuales llenos de sabor que no dejan a nadie indiferente y que van desde el clásico pan con tomate (4,50 euros) hasta las anchoas u ostras (4,50 euros/unidad).

Destaca especialmente el profiterol relleno de queso fresco, anchoa y pimiento escalivado (7 euros), que es un bocado que muestra claramente el espíritu y filosofía de Rafa Peña, apostando por la tradición catalana, pero con un toque más técnico.

Su carta es muy variada y podemos encontrar platos que acaparan gran parte del protagonismo en la misma, como la berenjena lacada con crema de parmesano (11 euros), que ya se ha convertido en todo un icono de Gresca, la ensalada de buey de mar (18 euros) o la col con cansalada (10 euros).

Para quienes prefieran algo más reconfortante, pueden encontrar otras propuestas como la pizza con stracchino, espinacas picantes y yema de huevo por 12 euros, a la que por 20 euros más se puede añadir trufa fresca, una posibilidad que el restaurante también ofrece en otras de sus preparaciones.

Los platos fuertes de la carta reafirman toda la esencia de Gresca, con platos como el bacalao al pilpil con tripa y pimiento (26 euros) y el cabracho a la brasa (36 euros) para disfrutar de todo el sabor del mar.

Tampoco faltan platos de carne exquisitos como los sesos de ternera con mantequilla y limón (18 euros), las mollejas de ternera con tostada de queso comté (27 euros), la liebre a la royal (35 euros) o la codorniz a la brasa (20 euros). Los amantes de los clásicos tienen en la chuleta de vaca madurada (16 euros/100 gramos) una excelente opción.

Para completar un buen almuerzo o cena, nada mejor que terminarlo con un cierre dulce, con postres con un coste de entre 9 y 16 euros, que permiten disfrutar desde una torrija hasta un suizo con helado de café, interesantes propuestas para poner el punto y final a una de las mejores experiencias gastronómicas que se pueden disfrutar en la capital catalana.