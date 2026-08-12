La feria ideal para comer jamón a reventar hasta el 15 de agosto: bocadillo gigante, verbena y raciones a precios populares

De entre todas las fiestas que el verano gallego dedica a celebrar el buen comer, hay una que poca gente conoce fuera de Galicia y que bien merece una marca en el calendario.

Se celebra en A Cañiza, en el interior de la provincia de Pontevedra, y este año llega a su 60ª edición. Se trata de la Festa–Feira do Xamón que se celebra del 12 al 15 de agosto de 2026.

Nació en 1967, está declarada de Interés Turístico por la Xunta y se ha convertido en una de las grandes referencias para los amantes del jamón en Galicia.

Una feria para comer y aprender sobre jamón

El plato fuerte, nunca mejor dicho, es la jornada del sábado 15 de agosto. Ese día, a partir de las once de la mañana, arranca la Xornada Gastronómica en la Carballeira do Cacharado, el centro neurálgico de la feria.

Allí se ponen a la venta los tickets para la degustación de raciones de jamón, la actividad más esperada del fin de semana. Este es un sistema habitual en este tipo de ferias que agiliza el servicio a la hora de comer.

Persona cortando jamón ojos de hojalata iStock

Pero, aunque el sábado sea el día grande, conviene llegar antes, porque los días previos también giran en torno a la mesa.

El 13 de agosto, en la Rúa Oriente, se celebra el taller del Bocata de Xamón Xigante (Bocata de Jamón Gigante), un bocadillo descomunal que se prepara a la vista del público y se reparte entre los asistentes.

El 14 de agosto le toca el turno a quienes quieran aprender además de comer. Por la tarde, frente a la Casa Consistorial, se organiza una masterclass de corte de jamón acompañada de una cata de vinos.

Las plazas son limitadas, en torno al centenar, y se asignan por orden de inscripción, por eso conviene apuntarse con tiempo, porque suelen agotarse.

Y la fiesta…

Y como toda fiesta gallega que se precie, lo gastronómico convive con lo festivo.

Las noches se animan con verbenas y orquestas en la Praza Maior y calles aledañas, además de pasacalles de cabezudos centenarios, conciertos y actividades para los más pequeños repartidos a lo largo de estos días.

En total, cuatro días de jamón por todas partes y ambiente de pueblo en plena Comarca da Paradanta. Si estás buscando una escapada corta para el festivo de agosto con la comida como excusa, esta es de las que salen a cuenta.

¿Qué ver en A Cañiza?

Aunque A Cañiza es conocida como "la tierra del jamón" y la fiesta-feria es motivo suficiente para acercarse, una vez allí el municipio da para mucho más.

En el casco urbano está la iglesia de Santa Teresa, y en las afueras merece la pena el santuario de Santa María de A Franqueira, un templo de origen medieval ligado a la devoción por la Virxe da Franqueira.

Para los amantes de las excursiones para disfrutar de la naturaleza, los miradores del Coto da Vella y de Fontefría, en los altos de la Paradanta, ofrecen hermosas vistas del valle del Deva.

Y para caminar, las rutas de senderismo de los molinos del río Deva, como la de Petán, de unos cinco kilómetros, y la del propio Deva, algo más larga, combinan agua, bosque y arquitectura tradicional. Buen plan para bajar el jamón.