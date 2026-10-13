Sandra Moñino, nutricionista: "La primera comida del día no debe ser una tostada de pavo envasado, sino con pollo casero"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Mo!1ino propone sustituir el pavo envasado por un fiambre casero elaborado con pechuga de pollo, especias y aceite de oliva virgen extra. Esta alternativa permite evitar los ultraprocesados industriales, controlar los ingredientes y obtener un desayuno m!1s saciante y nutritivo. La pechuga se cocina en la air fryer o en el horno y se aromatiza con especias como la c!1rcuma y el jengibre por sus propiedades antiinflamatorias. Para garantizar la seguridad alimentaria, se aconseja cocinar bien el interior de la pieza y conservarla en la nevera un m!1ximo de tres a cuatro d!1as.

Una tostada con unas lonchas de pavo es una solución rápida para desayunar. La nutricionista Sandra Moñino propone cocinar una pechuga de pollo entera y cortarla en lonchas para tenerla preparada en la nevera.

Para hacerla utiliza jengibre, pimienta, pimentón dulce, ajo, cúrcuma, albahaca y aceite de oliva virgen extra. Después cocina la pechuga en la air fryer y obtiene una especie de fiambre casero con una lista de ingredientes muy sencilla.

"Desde que aprendí a preparar este embutido antiinflamatorio, casero y saludable, nuestros desayunos son más saciantes y nutritivos", explica Moñino. Con esta receta, sustituye algunas carnes procesadas por una pieza de pollo preparada en casa.

Hay bastante diferencia entre los productos que se venden como pavo envasado. Algunos contienen un porcentaje elevado de carne y otros incorporan más agua, almidones o sal. Es fundamental revisar la etiqueta para distinguir mejor esas diferencias.

La principal ventaja es saber exactamente qué lleva. En la receta de Moñino hay una pechuga de pollo, especias y aceite de oliva, sin necesidad de reproducir la formulación de un fiambre industrial.

Esto encaja con las recomendaciones de AESAN para la población española. La Agencia aconseja priorizar alimentos frescos y preparaciones caseras y reducir el consumo de carnes procesadas dentro de una alimentación variada y de predominio vegetal.

No todos los productos de pavo envasado tienen la misma composición. Conviene mirar el porcentaje de carne, la cantidad de sal y la lista de ingredientes, porque dos envases aparentemente similares pueden ser bastante diferentes.

También merece atención la cantidad. El pavo o el pollo pueden aportar proteínas dentro del desayuno, pero esa comida admite otras combinaciones con huevos, lácteos, legumbres o frutos secos, según las preferencias de cada persona.

Las proteínas pueden contribuir a prolongar la sensación de saciedad. Algunos ensayos han encontrado mayor plenitud después de desayunos con un contenido proteico elevado, aunque los resultados varían según la composición de la comida y las personas estudiadas.

Qué significa realmente "antiinflamatorio"

Moñino denomina a su preparación "embutido antiinflamatorio" por ingredientes como el jengibre, la cúrcuma y el aceite de oliva. Estas especias y alimentos se han estudiado en relación con distintos marcadores de inflamación.

La cúrcuma es uno de los ejemplos más investigados. Una revisión de ensayos clínicos encontró cambios favorables en algunos marcadores inflamatorios tras utilizar cúrcuma o curcumina. Esos trabajos emplearon dosis y preparaciones concretas, no unas pocas especias añadidas a una pechuga.

Algo parecido ocurre con el jengibre. Varios metaanálisis han observado modificaciones de algunos marcadores, como la proteína C reactiva, después de su suplementación. Los estudios utilizan cantidades y preparaciones específicas que no son equivalentes a añadir jengibre a una receta.

La evidencia resulta más sólida cuando se estudia el conjunto de la alimentación. Una revisión reciente de ensayos clínicos encontró que el patrón mediterráneo puede mejorar determinados marcadores inflamatorios, aunque no todos responden de la misma manera.

Por eso resulta más útil valorar la receta dentro de la dieta habitual. Pollo, aceite de oliva y especias pueden encajar perfectamente en una alimentación saludable, mientras el efecto global depende de lo que se come de forma habitual.

Moñino envuelve la pechuga en papel vegetal y propone cocinarla durante 30 minutos a 180ºC en la air fryer. Si se utiliza horno, indica unos 35 minutos. El tiempo real puede cambiar según el tamaño y el grosor de la pieza.

Con el pollo conviene comprobar que el calor ha llegado también al centro. AESAN recomienda alcanzar al menos 70 ºC durante dos minutos en el interior de los alimentos de origen animal para reducir el riesgo microbiológico.

Programar la air fryer a 180ºC indica la temperatura del aparato, no la que alcanza inmediatamente el centro de la pechuga. Una pieza gruesa necesitará más tiempo que otra pequeña para quedar completamente cocinada.

¿Puede guardarse durante cuatro días?

Una vez preparada, debe pasar al frigorífico sin permanecer durante horas sobre la encimera. AESAN aconseja refrigerar las comidas cocinadas lo antes posible y evitar que pasen más de dos horas a temperatura ambiente.

Moñino plantea preparar suficiente cantidad "para los próximos cuatro días". AESAN aconseja ser algo más conservador y señala en una de sus guías que los alimentos cocinados refrigerados no deberían permanecer más de tres días en la nevera.

Las recomendaciones estadounidenses sitúan la conservación de carnes y aves cocinadas entre tres y cuatro días si se mantienen a 4 ºC o menos. El cuarto día queda así en el extremo superior del periodo recomendado.

Una opción sencilla es refrigerar las porciones que vayan a consumirse primero y congelar el resto. También conviene guardarlas en recipientes cerrados y separadas de alimentos crudos para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

El cambio de pavo envasado por pollo casero es solo una parte del desayuno. El tipo de pan y los alimentos que lo acompañan también modifican su composición. Una tostada integral, por ejemplo, aporta más fibra que muchas versiones elaboradas con harina refinada.

Tomate, aceite de oliva, fruta o unos frutos secos pueden completar esa primera comida del día. AESAN recomienda priorizar cereales integrales, frutas, hortalizas y aceite de oliva dentro del patrón alimentario habitual.

Preparar el pollo en casa permite controlar mejor los ingredientes y tener una fuente de proteína lista para varios desayunos. También puede ayudar a reducir el consumo habitual de productos cárnicos más procesados.