En vigor: los ciudadanos están obligados por ley a notificar a Sanidad estos riesgos graves para la salud pública

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LO ESENCIAL Las claves La Ley General de Salud Pública obliga a cualquier persona a comunicar a las autoridades sanitarias hechos que puedan suponer un riesgo grave para la población. La obligación se aplica a amenazas colectivas, como posibles contaminaciones de agua o alimentos distribuidos ampliamente, no a incidencias individuales o rumores sin base. El aviso debe dirigirse a la autoridad sanitaria competente, habitualmente la comunidad autónoma; ante una emergencia inmediata, debe contactarse con el 112. El incumplimiento grave del deber de comunicación puede conllevar multas de 3.001 a 60.000 euros, tras valorar las circunstancias y acreditar la infracción.

Una posible contaminación del agua de consumo o de alimentos distribuidos a muchas personas puede requerir una respuesta rápida. Si alguien conoce hechos que apunten a una amenaza grave para la salud colectiva, la ley le obliga a comunicarlos a las autoridades sanitarias.

El deber figura en el artículo 9 de la Ley 33/2011, General de Salud Pública. Se refiere a hechos, datos o circunstancias que pudieran constituir un riesgo o peligro grave para la salud de la población. La norma habla de "las personas", sin limitarse a médicos o funcionarios.

La ley entró en vigor en octubre de 2011 y continúa vigente. Aunque ha recibido modificaciones posteriores, esta obligación de comunicar posibles amenazas graves no acaba de aprobarse. Lo relevante es saber cuándo se aplica y a qué autoridad hay que trasladar la información.

El mismo artículo establece que las autoridades sanitarias deben proteger debidamente los datos personales. También precisa que el deber general no sustituye las obligaciones específicas de notificación que otras leyes imponen a los profesionales sanitarios.

La expresión decisiva es "riesgo o peligro grave para la salud de la población". La posible amenaza debe tener una dimensión colectiva, por lo que la norma no convierte cualquier incidencia cotidiana, consulta médica individual o irregularidad menor en una alerta de salud pública.

El artículo 9 no proporciona una lista cerrada. Para entender el ámbito de la salud pública, el artículo 12 menciona los riesgos ambientales, la seguridad alimentaria y las enfermedades transmisibles, junto con los riesgos laborales y otros problemas relevantes para la población.

Una sospecha fundada de contaminación del agua que abastece a una localidad podría encajar en ese ámbito. También podría hacerlo un problema grave detectado en alimentos distribuidos ampliamente. Son ejemplos posibles, no supuestos que la ley califique automáticamente: todo dependerá de los hechos.

La norma utiliza una formulación preventiva. No exige a quien comunica los hechos que demuestre previamente que el daño se producirá. La investigación y la evaluación del riesgo corresponden a los organismos competentes.

Eso tampoco significa que baste cualquier rumor. Conviene distinguir lo observado directamente, los datos disponibles y aquello que todavía es una sospecha. Así, las autoridades pueden decidir si hace falta comprobar los hechos o adoptar medidas.

A quién hay que avisar

Muchas enfermedades cuentan, además, con circuitos de declaración para profesionales sanitarios. Un caso individual no implica por sí solo que cualquier ciudadano deba activar una alerta. El deber del artículo 9 se refiere a posibles riesgos graves para la salud de la población.

El artículo 9 ordena poner la información en conocimiento de las autoridades sanitarias. Por tanto, avisar a Sanidad no significa necesariamente dirigirse al Ministerio: según el caso, puede corresponder a los servicios de salud pública de la comunidad autónoma.

Al comunicar los hechos, resulta útil explicar qué se ha observado, dónde y cuándo ocurrió, cómo se obtuvo la información y a quiénes podría afectar. Se trata de transmitir datos relevantes con claridad, sin investigar por cuenta propia.

Si existe una emergencia inmediata, el 112 es el número general de acceso a los servicios de urgencia en España. La vía utilizada debe adecuarse a la urgencia de la situación y permitir que intervengan los servicios correspondientes.

Publicar nombres, datos sanitarios o acusaciones en redes sociales no sustituye el aviso a la autoridad competente. Comunicar una posible amenaza también exige prudencia con la información personal, cuya protección debe garantizar la Administración.

España dispone del Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, que conecta centros de enlace autonómicos. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, conocido como CCAES, actúa como centro de enlace nacional.

La Ley General de Salud Pública establece que el sistema de alerta integrado en la red de vigilancia debe funcionar de forma continua durante las 24 horas. Esa previsión ya figuraba en el artículo 13 de la ley original de 2011.

Las comunidades autónomas mantienen sus competencias de vigilancia y respuesta. El Ministerio de Sanidad gestiona, entre otras, las alertas que pueden superar el territorio de una comunidad y las procedentes de la Unión Europea u organismos internacionales.

El deber de informar funciona también en sentido inverso. Según el artículo 10, las administraciones sanitarias deben comunicar a la población los riesgos específicos, su posible impacto, las medidas adoptadas y las recomendaciones pertinentes.

La obligación legal tiene posibles consecuencias. El artículo 57 considera infracción grave el incumplimiento de las obligaciones de comunicación del título I cuando revista carácter de gravedad. En ese título se encuentra el deber establecido por el artículo 9.

Las infracciones graves pueden sancionarse con multas de 3.001 a 60.000 euros. Esto no significa que toda persona que omita un aviso vaya a recibir una multa: primero deben acreditarse los hechos y determinarse si existe una infracción administrativa.

La ley contempla asimismo infracciones leves, sancionables con hasta 3.000 euros. Para determinadas infracciones muy graves prevé multas de 60.001 a 600.000 euros. Esa calificación requiere los supuestos establecidos en la norma y tampoco se aplica automáticamente por dejar de comunicar una sospecha.

Al calificar una conducta, deben valorarse circunstancias como el riesgo para la población, la gravedad de la alteración producida y la intencionalidad. Las cifras marcan los límites legales de las sanciones; por sí solas no anticipan el resultado de un caso concreto.

La misma ley recoge en su artículo 8 un deber de colaboración con las actuaciones de salud pública. Cuando alguien conoce hechos que apuntan a una posible amenaza grave para otras personas, comunicarlos permite que la autoridad sanitaria valore el riesgo y actúe.